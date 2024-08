George Clooney tiene algunas palabras para Quentin Tarantino, quien dijo que no cree que Clooney sea una estrella de cine

"Quentin dijo algunas cosas sobre mí recientemente, así que estoy un poco irritado con él", dijo Clooney en una entrevista con GQ publicada el martes, que dio junto a su coprotagonista de "Wolfs", Brad Pitt.

Clooney continuó diciendo que Tarantino "hizo una entrevista donde nombraba estrellas de cine" y que cuando mencionaron a Clooney, el director de "Pulp Fiction" dijo, en su opinión, que Clooney no es una estrella de cine.

"De acuerdo, amigo, vete a la mierda", continuó Clooney de manera juguetona, con Pitt - un colaborador frecuente de Tarantino - riendo de fondo. "No me importa darle mierda. Él me la dio", agregó Clooney.

El "estelar de Gravedad" presumiblemente se refiere a una conversación que el columnista de Deadline, Baz Bamigboye, tuvo con Tarantino en el Festival de Cine de Cannes, que el periodista recordó en una columna de 2023.

Tarantino y Bamigboye estaban discutiendo quién Tarantino consideraba una estrella de cine, con actores como Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Charlize Theron y Denzel Washington, entre otros, nombrados como los que cumplen con los requisitos.

Pero cuando llegó a Clooney, Tarantino dijo: "Bueno, ha pasado mucho tiempo desde que creo que George Clooney ha atraído a alguien a la audiencia... ¿Cuándo fue su último éxito donde atrajo a la audiencia?".

Clooney - que fue dirigido por Tarantino en un episodio temprano de "ER" en 1995 antes de que la pareja protagonizara "From Dusk Till Dawn" un año después - en años recientes ha optado por producir y dirigir más proyectos en lugar de actuar en ellos.

Pero con películas como "Wolfs", que se estrenará en septiembre, y una próxima película dirigida por Noah Baumbach que acaba de terminar de filmar, Clooney reconoció la razón por la que ha vuelto a actuar.

"Es un año en la carretera para dirigir, y ahora mis hijos están en una edad determinada. No vamos a desarraigar a nuestros hijos de la escuela y correr", dijo en esta semana entrevista. "Antes, simplemente podían venir con nosotros y todos íbamos. Pero eso es diferente ahora. Entonces, ahora solo me enfocaré en otras cosas, como actuar".

Clooney tiene siete años de gemelos Ella y Alexander con su esposa, la abogada de derechos humanos Amal Clooney.

Pero al final, Clooney también aseguró que no hay mala sangre entre él y Tarantino, ya que dijo más adelante en la entrevista de GQ que él y Pitt han tenido la suerte de trabajar repetidamente con algunos de los mejores directores de Hollywood, Tarantino incluido.

"Pero no, mira, tenemos mucha suerte de haber trabajado con estos grandes directores", dijo Clooney. "Director y guion es lo que te mantiene vivo".

