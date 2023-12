George Clooney reflexiona sobre su amistad con Matthew Perry

Clooney reflexionó sobre aquellos días y el reciente fallecimiento de Perry en una nueva entrevista con Deadline.

Clooney contó que conocía a Perry desde que la estrella de "Friends" tenía 16 años.

"Solíamos jugar al pádel juntos", dijo Clooney. "Es unos 10 años más joven que yo. Y era un chico genial, divertido, gracioso".

Clooney dijo que Perry dejó entrever que sólo quería "entrar en una comedia normal" y que eso le haría "el hombre más feliz de la tierra".

"Y entró probablemente en una de las mejores de la historia. No era feliz", dijo Clooney. "No le aportaba alegría ni felicidad ni paz. Y ver eso en el lote -estábamos en Warner Brothers, estábamos allí uno al lado del otro- fue duro de ver porque no sabíamos lo que estaba pasando por él."

Perry detalló su historia de abuso de sustancias en sus memorias de 2022, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir".

"Simplemente sabíamos que no era feliz y yo no tenía ni idea de que tomaba 12 Vicodin al día y todas las cosas de las que hablaba, todas esas cosas desgarradoras", añadió Clooney. "Y también te dice que el éxito, el dinero y todas esas cosas no te dan automáticamente la felicidad. Tienes que ser feliz contigo mismo y con tu vida".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com