Gene Simmons continúa experimentando sensaciones perturbadoras.

Gene Simmons ha llegado al final de la carrera de Kiss en 2023, alcanzando su 75º cumpleaños. No está considerando una jubilación completa de los escenarios, ya que el hombre que surgió de humildes beginnings y adoptó el "Sueño Americano" prefiere mantenerse en el foco de atención.

Simmons se ha despedido de sus icónicas botas plateadas con plataforma, pesados disfraces y maquillaje escénico - tras una carrera de 50 años con su legendaria banda, que culminó en su último concierto en diciembre del año anterior. Aunque la jubilación fuera del escenario no está en sus planes, el hombre famoso por su larga lengua ahora pisará el escenario sin su característico maquillaje.

La idea de que Simmons encontraría difícil mantenerse alejado de los escenarios era evidente. En 2022, reflexionó sobre qué echaría de menos después de Kiss - la emoción del escenario. "El encanto que tiene", confesó. "Estar allí, casi se siente como ser el Papa. Durante la Pascua, liderando a un cuarto de millón de personas en el canto - no hay sensación igual".

Aunque Kiss no igualó al Papa en términos de audiencias individuales de conciertos, llenaron consistentemente vastos recintos y estadios con sus espectáculos extravagantes. Su concierto récord, en 1983 en el estadio Maracanã de Río de Janeiro, atrajo a alrededor de 137,000 fans ansiosos.

La gira de despedida de tres años de Kiss, "El Fin de la Ruta", interrumpida por la pandemia del COVID-19, vio al grupo actuar en más de 250 shows desde 2019 hasta 2023. Sus presentaciones de despedida tuvieron lugar en el Madison Square Garden de su ciudad natal, marcando un cierre icónico.

Dinero y Mujeres

Su primer concierto en 1973, a solo unas pocas cuadras de distancia, vio a Simmons actuando frente a solo diez personas - su novia, la esposa de Peter Criss y un puñado de amigos en el Pub de Palomitas de Maíz. Con maquillaje y disfraces esparcidos, el espectáculo de Kiss aún estaba en sus primeras etapas, muy alejado de las producciones exageradas por las que luego serían conocidos.

Al formar la banda Wicked Lester con Paul Stanley, Simmons quería más. Grabó canciones sin lanzar en ese momento; eventualmente, se convirtieron en la piedra angular de su primer disco de Kiss. Su hambre colectiva por la fama y la fortuna los impulsó a crear algo innovador. En entrevistas posteriores, Simmons fue franco sobre la verdadera motivación: dinero y mujeres.

Raíces en la Supervivencia del Holocausto

Simmons y Stanley comparten raíces judías. Nacido Chaim Witz en Haifa, Israel, la madre de Simmons, Flora Klein, sobrevivió a varios campos de concentración nazis. Después de la persecución de su familia, emigró a Israel antes de mudarse con Simmons a los ocho años a Estados Unidos. Su padre se quedó atrás, se mudó y comenzó una nueva familia. En América, el joven Chaim Witz se transformó en el americanizado Eugene Klein, y luego se metamorfoseó en Gene Simmons - adoptando la personalidad de "El Demonio" para Kiss.

El Sueño Americano Hecho Realidad

Sufriendo la pobreza, Simmons aspiró al "Sueño Americano". Después de alcanzar la fama de rock con Kiss, convirtió su marca en una potencia comercial. Desde ropa y juguetes hasta mercancía, Simmons convirtió a Kiss en una potencia comercial. Los fans incluso pueden optar por un ataúd temático de Kiss para su despedida final.

La incursión cinematográfica de la banda, sin embargo, resultó menos exitosa. "Kiss se encuentra con el Fantasma del Parque", lanzado en Alemania como "Kiss - Von Phantomen gejagt", fue un desastre cómico. Hoy en día, disfruta de un estatus de culto entre los fanáticos más leales.

Simmons continuó explorando Hollywood en la década de 1980 - apareciendo en programas como "Miami Vice" y en películas como "Trick Or Treat", pero su carrera de actor nunca se desarrolló completamente. En cambio, Kiss continuó su reinado - quitándose las máscaras, cambiando la formación y finalmente regresando a su famoso maquillaje en 1996.

Floreciendo en la era del rock alternativo de los 90, Kiss tuvo un resurgimiento inesperado. Se convirtieron en uno de los actos en vivo más solicitados a pesar de la era del grunge y el rock alternativo. Desafortunadamente, su alineación clásica se agotó pronto, pero el maquillaje vivió hasta su último concierto en el Madison Square Garden el 2 de diciembre de 2023.

Siempre monetizando oportunidades, Simmons incluso vendió una colección exclusiva de 150 canciones sin lanzar anteriormente, entregando personalmente el conjunto de $50,000 a cada comprador.

El "Sueño Americano" de Gene Simmons sin duda se ha hecho realidad - ha acumulado una fortuna y más tarde afirmó haber compartido su vida con innumerables mujeres. Encontró su felicidad personal con la actriz y modelo Shannon Tweed, casándose en 2011 después de una asociación de 25 años y teniendo dos hijos juntos.

Simmons no planea jubilarse pronto. Tiene muchas empresas bajo el paraguas de Kiss y incluso planea pisar el escenario con su nueva banda. The Gene Simmons Band Recently Played Twice In Germany - In Oberhausen And At Wacken Open Air, Proving That He's Far From Bored.

"Claro, actuar con Kiss es especial", reconoce Simmons. "Pero llega un momento en que debes decir que ya es suficiente después de haber tenido tu parte. La vida es un bufé, y ya hemos probado suficientes platos deliciosos".

A pesar de dejar el icónico maquillaje de Kiss, Simmons continúa abrazando el escenario, mostrando su talento con The Gene Simmons Band. Esta nueva empresa le permite explorar diferentes paisajes musicales, probando que su amor por el escenario es tan vibrante como siempre.

Aunque los espectáculos en vivo de Kiss cautivaron a millones, las incursiones cinematográficas de la banda, como "Kiss se encuentra con el Fantasma del Parque", a menudo no lograron igualar el éxito de su música, ganándose un estatus de culto entre los fanáticos más devotos.

