Gauck sugiere que iniciar un procedimiento de prohibición para el AfD podría fomentar inadvertidamente "una mayor radicalización".

A pesar de su deseo personal de ver prohibido el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), el ex-Presidente Federal Joachim Gauck se opone a iniciar un proceso de prohibición de partidos. Él cree que el estado debe evitar aparecer adversario ante la base conservadora de votantes de AfD.

Cuando se le preguntó sobre su postura ante una posible prohibición, el hombre de 84 años compartió sus sentimientos: "No, en absoluto. Si bien mis instintos abogarían por la prohibición del partido, soy un defensor acérrimo de la democracia y promuevo una sociedad abierta. El hecho de que financiemos al partido a través de la financiación de partidos me molesta, pero en la política, las emociones no deben tomar las decisiones".

Gauck duda de la efectividad de una prohibición, señalando que podría avivar aún más el apoyo al partido y radicalizar a sus seguidores. "Prohibir el partido avivaría aún más el resentimiento y intensificaría las tendencias extremistas, lo que sería políticamente perjudicial", advirtió.

Además, destacados juristas constitucionales y científicos políticos cuestionan la practicidad y el éxito de perseguir un caso en Karlsruhe. Gauck abogó en cambio por fortalecer las defensas internas de la democracia en lugar de confiar en la intervención del gobierno.

Una prohibición puede ser iniciada por el Bundestag, el Bundesrat o el Gobierno Federal, pidiendo al Tribunal Constitucional Federal. La prueba de que AfD está violando activamente la Constitución sería el requisito legal para tal prohibición. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución mantiene un ojo vigilante en el partido, etiquetándolo como un grupo sospechoso de extrema derecha.

