Gary Gulman quiere hacer reír en "Nacido en tercera base

El cómico aborda en el programa el crecimiento en la pobreza, la desigualdad de ingresos, las Pop-Tarts, los dentistas sospechosos y los clientes maleducados de Chipotle, entre otros temas. Un chiste magistral al final del especial, de una hora de duración, entrelaza tan bien el baloncesto y la magia que te dejará boquiabierto ante la habilidad de Gulman para contar chistes.

"Sin duda, creo que es mi [especial] más divertido", dijo Gulman a la CNN. "Creo que 'The Great Depresh' es probablemente el más significativo y todavía recibo correos electrónicos y comentarios todos los días sobre él y ya tiene cuatro años, así que fue muy especial. Pero ésta es sin duda la más divertida".

Gulman hizo el especial de comedia "The Great Depresh" en 2019. Cubre la batalla paralizante contra la depresión que sufrió antes de que la combinación correcta de médicos y medicamentos lo ayudara a recuperarse mientras vivía de vuelta en casa con su madre.

En el nuevo especial, se le ve feliz y con ganas de compartir sus chistes, algunos de los cuales había escrito durante ese tiempo. Dijo que no encajaban exactamente con los chistes sobre recibir atención de salud mental, así que los guardó para cuando estuviera en un lugar mejor.

"Tenía muchos de los chistes del número de Chipotle, y también tenía el número de hockey, pero no encajaban temáticamente en el 'Gran Depresh'. Así que [con este especial] empecé con esos dos", dijo Gulman. "Entonces vi un tuit en el que preguntaban qué cómicos hablaban de la clase. Y recuerdo que pensé que no se me ocurría ningún cómico que hablara de la clase. Lo cual no quiere decir que no los hubiera, simplemente no se me había cruzado por los ojos".

Pensó que era una gran oportunidad para intentar algo que no mucha gente ha hecho, explicando cómo el hecho de crecer en la pobreza y con asistencia pública moldeó fuertemente sus puntos de vista sobre el tema.

"Lo vi como un reto genial", dijo Gulman. "He pasado la mayor parte de mi vida pensando y considerando los efectos de la pobreza y la necesidad en la comunidad y también en mí mismo en diferentes etapas de mi vida, especialmente en mi infancia".

El tema no va a quedar obsoleto en breve, dijo, porque la disparidad de ingresos "sigue empeorando cada vez más, y cada vez nos afecta más la gente en el poder con cantidades impías de patrimonio neto".

Sorprendentes chistes

Sobre el tema del patrimonio neto, Gulman arremete contra el cómico Jerry Seinfeld y su enorme fortuna. Sabe que a algunos les parecerá "polémico" que mencione al cómico en el especial.

"No quería que fuera demasiado cruel ni nada parecido, porque es una figura muy querida. Sólo creo que sus prioridades están fuera de lugar. Y también es una gran representación de la desigualdad de ingresos en este país y resulta que es ostensiblemente una persona de mi negocio, pero en realidad no está en el mismo negocio".

Gulman pasa de su comentario sobre Seinfeld a un chiste sobre las Pop-Tarts, un tema que el propio Seinfeld ha intentado abordar. Y sí, fue intencionado. No para demostrar que podía hacer mejores chistes sobre el tema, sino para hablar de lo que este dulce helado significa para los niños que comen gratis.

"Recuerdo el gran revuelo que armó el New York Times con su creación", dice Gulman. "No quería hacerlo mejor, sino mostrar la otra cara de la moneda y lo que significan las Pop-Tarts para los niños necesitados o que comen gratis".

Gulman concluye el especial con una broma en la que compara sus habilidades en el baloncesto con un truco de magia de cerca que presenció una vez. Es un gran final con una palabrota inesperada.

"Es importante mantener el factor sorpresa en muchos chistes", explica Gulman. Es casi como si quisieras que el remate fuera lo último que alguien pudiera predecir o esperar".

"Born On Third Base" se estrenará en Max el 21 de diciembre.

