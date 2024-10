Garfield expresa un gran interés en repetir el papel de Spider-Man, afirmando un claro sí del 100%.

En una entrevista publicada el miércoles por Esquire, el actor expresó su interés en volver a interpretar el papel del superhéroe trepamuros si las condiciones eran las adecuadas. Mencionó que solo regresaría si era beneficioso para la cultura, si había una idea innovadora, algo único y excéntrico en lo que pudiera realmente sumergirse.

Reemplazando a Tobey Maguire como Peter Parker/Spider-Man, el debut de Garfield en 2012 con "The Amazing Spider-Man" fue muy elogiado. Sin embargo, la secuela recibió una respuesta menos entusiasta del público.

La recepción fue tan fría que Sony, el estudio de la película, pospuso los planes para una tercera entrega. El papel de Garfield como Spider-Man quedó incierto, o como él lo describió en su entrevista de Esquire, "quedó en el aire".

Pero Garfield volvió a ponerse el traje de Spidey en 2021 en "Spider-Man: No Way Home", haciendo una aparición sorpresa extendida junto a Maguire y Tom Holland, quien sucedió a Garfield en el papel.

Los fanáticos de Spider-Man y más allá mostraron un gran apoyo a las apariciones del dúo en la película, lo que convirtió a "No Way Home" en la película más taquillera de ese año.

Al tener la oportunidad de interpretar al personaje de nuevo en la película, Garfield dijo: "Fue increíblemente curativo para mí".

"Adoro al personaje", agregó, "y me da alegría. Si mi alegría contribuye a los demás, entonces yo también soy feliz".

Es demasiado temprano para decir si "The Amazing Spider-Man 3" es ahora una posibilidad, pero es una suposición justa que muchos estarían muy contentos si sucediera.

El interés de Garfield en volver a interpretar a Spider-Man surge de un deseo de traer alegría y contribuir a la cultura, si el proyecto presenta una idea innovadora y única en la que pueda destacar. El éxito de "Spider-Man: No Way Home" ha dejado a los fanáticos con la esperanza de una posible tercera entrega de "The Amazing Spider-Man", viéndola como una oportunidad para más historias entretenidas.

Lea también: