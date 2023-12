Lo más destacado

Garbine Muguruza supera a Venus Williams y gana su primer título de Wimbledon

Muguruza, primera española en ganar el título desde Conchita Martínez en 1994

Martínez entrenó a Muguruza en Wimbledon

Williams desperdició dos puntos de set en la primera manga

Entonces, con Muguruza sirviendo para mantenerse en el primer set con 5-4 en contra, llegó un peloteo de 19 golpes que lo cambió todo.

Williams perdió el control con un derechazo a la red y ya no volvió a ser la misma jugadora.

A partir de ese momento, todo fue para Muguruza, que ganó nueve juegos consecutivos para alzarse con su primera corona de Wimbledon, por 7-5 y 6-0, y convertirse en la primera jugadora de la historia en derrotar a las dos hermanas Williams en una final de un Grand Slam.

Lo que parecía una final clásica de Wimbledon tras el primer set se convirtió en un anticlímax cuando Muguruza ganó el segundo, y el campeonato, por 6-0 en 26 minutos en un desafío ante un público atónito en la Pista Central.

"Hoy ha sido mi partido más difícil", dijo Muguruza, ante la atenta mirada del ex rey Juan Carlos desde el palco real. "Crecí viéndola jugar".

Montaña rusa emocional

El sorprendente colapso de Williams en el segundo set coronó unas semanas emotivas para la ex número uno del ranking estadounidense, que el mes pasado se había visto involucrada en un accidente de coche en su casa de Florida en el que finalmente murió un hombre.

El 8 de julio, la policía de Florida dijo que un vídeo recién aparecido mostraba que Williams "estaba actuando legalmente" cuando dirigió su coche hacia un cruce antes de la colisión fatal con otro coche el 9 de junio, informó entonces la agencia de noticias Reuters.

"Intento hacer las mismas cosas que tú, pero creo que habrá otras oportunidades", dijo Venus en la ceremonia de entrega de trofeos, cuando se le preguntó si echaba de menos a su hermana y ganadora del año pasado, Serena Williams, que está en casa esperando el nacimiento de su primer hijo.

La angustia francesa

El triunfo de Muguruza se produce dos años después de que perdiera ante Serena en su primera final de un Grand Slam en el All England Club.

Hace seis semanas, Muguruza se despidió del Abierto de Francia entre lágrimas, perdiendo su corona de Roland Garros ante un público hostil que animaba a su rival, y no muchos habrían apostado por que ganara el título sobre la hierba de Wimbledon.

Para su entrenadora temporal, Conchita Martínez, debió de ser un déjà vu. En 1994, Martínez le aguó la fiesta a Martina Navratilova, que intentaba ganar su décima corona de Wimbledon a los 37 años.

"Ella sólo me dijo que saliera ahí y me olvidara de todo esto", dijo Muguruza en rueda de prensa. "Intenta pensar que es otro partido".

Con el entrenador itinerante de Muguruza, Sam Sumyk, ausente en Wimbledon, la capitana española de la Fed Cup, Martínez, la había guiado en el All England Club.

Martínez ejerció una influencia tranquilizadora sobre la española, 14ª cabeza de serie, una de las jugadoras más potentes del mundo, capaz de derrotar a cualquiera cuando está en plena forma, pero que ha tenido problemas con la presión desde que ganó su primer grande en el Abierto de Francia el año pasado.

Cuando Muguruza fue destronada en la cuarta ronda del Abierto de Francia en un tempestuoso partido contra la francesa Kristina Mladenovic, no muchos expertos habrían esperado que se recuperara tan rápidamente.

Pero su confianza aumentó con cada ronda ganada y, tras vencer a la primera cabeza de serie femenina, Angelique Kerber, en la cuarta ronda en un emocionante encuentro, Muguruza empezó a creer.

Oportunidades perdidas

Williams había empezado la final con un ace y la había ganado fácilmente con una derecha fulminante en la línea de fondo, mientras el sonido de sus golpes reverberaba bajo el techo de la Pista Central en un día lluvioso en el suroeste de Londres.

Muguruza, que jugaba su primera final desde que ganó Roland Garros el año pasado, empezó nerviosa al cometer una doble falta en su primer juego de servicio.

Con las dos mujeres jugando al primer golpe, Williams se acercó un poco más a la línea de fondo, golpeando ganadores mientras mantenía una ventaja de 3-2 y luego estableció su primer punto de quiebre con un passing de derecha en el siguiente juego.

Pero fue incapaz de convertirlo, dejando un derechazo en la red, y Muguruza acabó aguantando.

En el siguiente juego, Williams aguantó a pesar de servir tres dobles faltas, salvando un punto de ruptura con un segundo servicio a 106 millas por hora.

Con 5-4 en el marcador, Muguruza regaló a Williams dos puntos de set con un par de errores de derecha.

Sin embargo, Williams no pudo aprovechar el primer punto de set, ya que estrelló una derecha en la red tras el peloteo más largo del partido, con 19 golpes.

Después de que Muguruza salvara el segundo punto de set con un gran saque, lo mantuvo con un error y, de repente, Williams empezó a parecer vulnerable.

"Me habría encantado convertir alguno de esos puntos", dijo Williams, que cometió 25 errores no forzados. "Pero compitió muy bien. El mérito es suyo. Se atrincheró y consiguió jugar mejor".

Williams, que había sido diagnosticada con el síndrome de Sjogren en 2011, se rompió en el segundo punto de quiebre con una derecha desviada que pasó por encima de la línea de fondo.

Con 6-5 en el marcador, Muguruza dispuso de dos puntos de set con un globo de revés defensivo que pareció salirse. Williams la persiguió, pero luego la dejó ir, y la vio aterrizar en la línea de fondo.

"¡Vamos!", gritó Martínez desde el palco de jugadoras.

Muguruza perdió el primer punto de set cuando Williams perforó una derecha que no pudo controlar, pero se llevó el primer set cuando la estadounidense cometió su 15º error no forzado del partido.

"Cuando tuve esos puntos de set en contra, me dije, oye, es normal, estoy jugando contra Venus aquí", dijo Muguruza. "Así que seguí luchando. Y sabía que si jugaba como lo había hecho durante las dos semanas, al final iba a tener una oportunidad. Así que estaba tranquila. Si perdía el primer set, aún me quedaban dos más. No hagamos un drama".

"No es lo ideal"

El ímpetu ahora completamente con la española, subió un doble break en el segundo set mientras Williams luchaba por encontrar su alcance y se hundió en la hierba, sosteniendo su cabeza en sus manos después de cruzar la línea de meta en un desafío.

"No es un marcador ideal", dijo Williams sobre perder su primer set por amor en Wimbledon en 20 apariciones.

"Muy satisfecha porque nunca supe cómo iba a ir porque estaba muy nerviosa", dijo Muguruza. "Quería que saliera como yo quería. Hice todo lo que pude para estar preparada. Una vez que entras en la pista, ves al público, ves la final, ves que estoy aquí jugando otra final de Wimbledon. Así que muy satisfecha de cómo lo he llevado".

Williams cree

En cuanto a Williams, que también perdió la final contra su hermana en Australia en enero, se marchará de Wimbledon sabiendo que vuelve a estar entre las aspirantes a los títulos más importantes de este deporte.

El US Open comienza a finales de agosto, y no hay razón para pensar que no volverá a competir por el trofeo.

"Estoy en buena forma", afirma. "Este año he estado muchas veces en posición de competir por grandes títulos. Ese es el tipo de posición en la que quiero seguir estando. Sólo se trata de superar la línea. Creo que puedo hacerlo".

