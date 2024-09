Ganancias diarias de programas de viajero frecuente, Apple profundiza en la tecnología de IA y la persistente presencia de 'químicos para siempre' <unk> los titulares de hoy en revisión.

Apple recently introduced the new iPhone 16, marking their initial exploration into artificial intelligence. The improved devices are also available in various hues and boast a faster processor. Ponte al día con los puntos clave, incluyendo actualizaciones del Apple Watch y AirPods.

Aquí hay cosas que podrías haberte perdido durante tu ajetreado día:

5 cosas

1️⃣ Recompensas para viajeros frecuentes: Gastar dinero en comestibles o combustible con una tarjeta de crédito podría reportar más ganancias a la industria aérea que un boleto de avión. Esto se debe a que los programas de lealtad se han convertido en un factor significativo en el crecimiento financiero de las aerolíneas.

2️⃣ Mercado laboral: Encontrar un trabajo podría ser más difícil en estos días, pero algunas industrias están rompiendo esta tendencia. Agencias de ley y orden como departamentos de policía y oficinas del sheriff están contratando nuevos candidatos después de ver una disminución aguda en las aplicaciones y una oleada de jubilaciones después de la muerte de George Floyd en 2020.

3️⃣ Químicos persistentes: Sustancias presentes en utensilios de cocina, alimentos, agua, ropa, muebles y otros bienes de consumo desde la década de 1950 pueden causar problemas de salud. Estas sustancias, conocidas como "químicos eternos", no se degradan completamente en el medio ambiente y son difíciles de eliminar. Aquí hay cosas que necesitas saber.

4️⃣ Plan de renacimiento: Un ingeniero holandés visualiza revivir una vasta área desértica en tierra verde y exuberante llena de vida silvestre, lo que podría cambiar potencialmente el clima. Él cree que puede restaurar la península del Sinaí en Egipto.

5️⃣ Pesares empresariales: El minorista de descuento Big Lots presentó una solicitud de quiebra bajo el Capítulo 11 después de una advertencia de posible peligro financiero. Una firma de capital privado se hará cargo de las tiendas y operaciones de la empresa.

Mira esto

🐶 Perros surfistas: Perros vestidos con disfraces y gafas surfeaban las olas mientras sus dueños los animaban durante el Surf-A-Thon en San Diego, la competencia canina de surf más antigua de EE. UU.

Cabeceras principales

• Trump y Harris se preparan para enfrentarse en el debate presidencial de esta noche• La tormenta Francine desencadenó evacuaciones a lo largo de la costa del Golfo• James Earl Jones, famoso por sus roles de actuación de voz como Darth Vader y Mufasa, falleció a los 93 años

Lo que se está hablando

🤠 Premios de country: Morgan Wallen fue coronado con siete nominaciones para los premios CMA de este año, pero hubo una ausencia notable en la lista de nominados.

Explora esto

🇫🇷 Adiós, París: Miles de personas desafiaron las condiciones lluviosas en el Stade de France, con atletas de 169 delegaciones celebrando y bailando para marcar el cierre de los Juegos Paralímpicos.

32 millones

⛲ Ese es el número proyectado de visitantes esperados para Roma durante el Jubileo de 2025, un evento religioso de un año. Sin embargo, prepárate para posibles restricciones en la admisión a monumentos populares antes del aumento de la afluencia.

Luces de la celebridad

⭐ Último llamado al escenario: La ganadora del Oscar Kathy Bates anunció que su papel en el reboot de la serie de televisión "Matlock" será su última aparición.

Momento de trivia

🪖 La base militar más grande del ejército de EE. UU. en el extranjero es Camp Humphreys en Corea del Sur. ¿Cuántas personas la llaman hogar?

Vibraciones positivas

🎾 Nos gusta terminar envueltos en una nota positiva: La tenista ucraniana Lyudmyla Kichenok estaba planeando su boda la semana pasada en Nueva York, pero ella y su pareja de dobles, Jelena Ostapenko, continuaron ganando y se llevaron el título del US Open. La boda ha sido pospuesta, perhaps in Las Vegas or Europe.

