Ganador de la medalla de oro, Kappel, que rompe récords, se apodera del primer lugar

El codiciado oro se le escapa entre los dedos una vez más: especialista en lanzamiento de disco Niko Kappel se lleva la plata en los Paralímpicos. El nativo de Stuttgart está decepcionado, lidiando con su rendimiento. El de 29 años no sabe si celebrar o entregarse a la "bebida de la decepción".

El medallista de oro paralímpico Niko Kappel, titular del récord mundial de lanzamiento de disco, no logró obtener su segunda medalla de oro en los Juegos. El campeón mundial de Schwäbisch Gmünd tuvo que conformarse con la plata en la clase F41 para enanismo en París, lanzando el disco a 13.74 metros, detrás de su rival uzbeko y ganador anterior de Tokio, Bobirjon Omonov (14.32).

"En esencia, hoy regalé la medalla de oro. No desempeñé bien en absoluto", expresó en ARD. "Simplemente no encontré mi ritmo hoy. Sé que tenía más en mí". Todavía no sabe si la noche verá una celebración por la plata o "bebida de la decepción".

Kappel entró al Stade de France como favorito, habiendo asegurado el título mundial anteriormente este año y mejorando su propio récord mundial a 15.07 metros. En la capital francesa, Kappel, animado por aproximadamente 80 aficionados de casa, no pudo superar la marca de 14 metros.

Entrenando con el campeón olímpico

Kappel parecía cada vez más agitado antes de su último lanzamiento, buscando consejos de su entrenador, luego aislarse durante unos minutos desde el área interna, "para poner algo de tensión en las piernas", explicó Kappel. Sin embargo, no dio resultados positivos. Con la plata, Kappel obtuvo la primera medalla alemana en atletismo en el cuarto día de competencia.

Omonov ya había comenzado a presionar a Kappel con su segunda tentativa. El bicampeón mundial también rompió su propio récord paralímpico en 26 centímetros con su lanzamiento de oro. Kappel, quien entrena regularmente con el campeón olímpico Yemisi Ogunleye, no pudo responder. Después del oro en Río y el bronce en Tokio, el de 29 años completó su conjunto de medallas.

En la final de salto largo para la categoría T12 de discapacitados visuales, Andreas Walser logró su mejor marca de la temporada de 6.73 metros a pesar del dolor de espalda, pero no fue suficiente para un puesto en el podio, quedándose corto por 15 centímetros.

La corredora en silla de ruedas Merle Menje estuvo cerca de clasificar para la final de los 1500 metros. La de 20 años de Maguncia terminó sexta en su serie en 3:21.86 minutos, solo unos segundos por encima del tiempo de clasificación. Solo los cinco mejores atletas de las dos series clasificaron para la final.

