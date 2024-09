- Gaga y Phoenix hablan de sus viajes para bajar de peso

Joaquín Phoenix (49 años) y Lady Gaga (38 años) han perdido visiblemente algunos kilos para sus roles en la próxima secuela de "Joker", titulada "Joker: Folie à Deux". Durante una interacción en Venecia, Phoenix expresó su admiración por Gaga, diciendo: "Rehearsamos juntos, luego te fuiste por un mes. Cuando regresaste, habías perdido mucho peso. Fue impresionante y pareció muy desafiante". Gaga reconoció esto, agregando: "Creo que ambos hemos evolucionado en nuestros personajes y hemos prestado atención a cada detalle".

"Joker: Folie à Deux" es una secuela de la aclamada película de thriller de Todd Phillips de 2019. En esta secuela, Lady Gaga asume el papel principal junto a Phoenix. La película, una mezcla de thriller y música, compite en el festival de cine y se estrenará esta noche.

Después de los asesinatos que cometió como Joker en la anterior, Arthur Fleck (Phoenix) ahora está en prisión, esperando su juicio. Mientras está encarcelado, conoce a su interés amoroso, interpretado por Lady Gaga, quien asume el papel de un personaje de cómic llamado Lee, una variación de Harley Quinn.

"Joker: Folie à Deux" está en competencia en el Festival de Cine de Venecia y su estreno está programado para esta noche. La adaptación de cómic inicial ganó el premio principal en Venecia en 2019, con Phoenix también recibiendo el Oscar al Mejor Actor. Durante ese momento, Phoenix también habló sobre su viaje de pérdida de peso para ese papel.

Al preguntarle sobre su pérdida de peso actual, Phoenix respondió: "No estoy seguro. No lo recuerdo". Expresó arrepentimiento por haber hablado tanto sobre eso la primera vez. "La atención en el peso se convierte en una obsesión a medida que intentas alcanzar un peso determinado, lo que te lleva a hablar demasiado sobre eso. Y luego pareces un actor obsesionado con su pérdida de peso".

Al final, expresó frustración consigo mismo por sus discusiones anteriores. "Esta vez, prometí no mencionarlo. Y no lo haré, pero fue aproximadamente 47 libras", bromeó, antes de concluir: "No estoy completamente seguro".

