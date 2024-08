Gabriel Sigmar está haciendo un lanzamiento hacia Thyssenkrupp Steel

Los líderes de la división de acero de Thyssenkrupp han anunciado su renuncia de la junta supervisora y el equipo de gestión. El presidente Sigmar Gabriel citó "diferencias" con el CEO Miguel López y su reciente "ataque inusual" a la gestión de la división de acero, lo que consideró una "grave falta de confianza". Gabriel expresó dudas sobre mantener una relación constructiva con López y el presidente de la junta supervisora de la empresa matriz, Siegfried Russwurm. Además, otros tres miembros de la junta supervisora también planeaban renunciar.

El CEO del negocio del acero, Bernhard Osburg, junto con el director de personal, Markus Grolms, y el Chief Operating Officer, Heike Denecke-Arnold, también presentaron sus renuncias después de firmar acuerdos de separación. Gabriel alega que López presionó a la junta de la división de acero para que renunciara debido a sus acciones, a pesar del compromiso de la junta de defender los intereses de la empresa de acero y resistir la interferencia indebida.

Russwurm, quien serves como presidente de la Federación de Industrias Alemana (BDI), se unió a la crítica. Ya no se sentía seguro de que el consejo y la junta supervisora de Thyssenkrupp AG estaban siguiendo el plan original de mantener la división de acero mientras también la escindían.

Habeck y Wüst Mediadores

El caos dentro de la otrora prominent empresa de acero ha llegado a Berlín. El Ministerio Federal de Economía intentó posponer la reunión de la junta supervisora de la división de acero para permitir más discusiones. El ministro federal de Economía, Robert Habeck, y el ministro-presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, buscaron un aplazamiento de cuatro semanas, según fuentes en el ministerio de economía.

Sin embargo, la reunión se llevó a cabo en Duisburgo, presidida por el exministro de economía Gabriel, para discutir el futuro de la división. Luchando con precios en aumento y competencia cada vez más intensa durante años, la junta supervisora ya había considerado los próximos pasos de la división en agosto, pero no logró llegar a un consenso.

El hueso principal de contention gira en torno a la financiación futura de la división. López criticó a Osburg después de la reunión de agosto y exigió su sumisión inmediata de un "plan de negocio sólido, sostenible y financieramente viable para la realineación". Los representantes de los empleados han estado advirtiendo durante meses sobre posibles pérdidas de empleo debido a los esfuerzos de reestructuración.

Thyssenkrupp ya ha acordado vender el 20% de su filial de acero a la empresa EPCG, propiedad del billonario checo Daniel Kretinsky, con planes de transferir otro 30%. La medida ha provocado preocupaciones entre los representantes de los empleados sobre posibles pérdidas de empleo en miles. López y el CEO del acero Osburg también están en desacuerdo sobre la cantidad de contribución financiera de la empresa matriz a la filial para asegurar su independencia. Gabriel recently disclosed that the division estimates its financing needs to be around 1.3 billion euros higher than what the company is offering.

Las empresas del MDax en el sector de Thyssenkrupp han estado observando de cerca los desarrollos dentro de la división de acero, expresando preocupaciones sobre el posible impacto en la industria en general. A pesar de los desafíos, las empresas del MDax ven oportunidades para asociaciones o adquisiciones en el sector del acero, viendo la situación como una oportunidad financiera potencial.

En medio de estas negociaciones y disputas en curso, la junta supervisora de la empresa del MDax, Siemens AG, ha propuesto invertir en la división de acero de Thyssenkrupp, ofreciendo un impulso financiero para apoyar los esfuerzos de reestructuración de la división y asegurar su durabilidad.

Lea también: