- Gabriel: Mantener a los empleados en la empresa aunque pierdan su trabajo

Gabriel: A pesar de los despidos, mantengamos a los empleados dentro de la empresa

Los empleados whose jobs are being eliminated como parte de la restructuring de Thyssenkrupp Steel Europe deberían seguir ligados a la empresa, dijo el Chairman del Consejo de Supervisión, Sigmar Gabriel. "No podemos permitirnos perder ni un solo empleado whose job ya no es viable debido a la restructuring", dijo Gabriel el viernes por la noche tras una reunión del Consejo de Supervisión donde se discutió el plan de restructuring.

"En los próximos años, necesitaremos varios miles de trabajadores cualificados que simplemente no podremos cubrir debido a la demografía", continuó Gabriel. "Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser mantener a las personas whose jobs ahora están siendo eliminados debido a la restructuring dentro del entorno de ThyssenKrupp Steel Europe, en la sociedad de calificación o dentro de la empresa misma, para que puedan ir cumpliendo gradualmente la demanda entonces existente de trabajadores cualificados". Agregó: "Debemos hacer todo lo posible para que las personas que pierden sus trabajos actuales no pierdan también a la empresa como empleador".

El programa prevé una reducción significativa de las capacidades de producción de acero en Duisburg, lo que resultará en despidos. Sin embargo, el programa aún no ha sido aprobado por el Consejo de Supervisión debido a las preguntas financieras abiertas. El número de empleos que se eliminarán durante la restructuring es desconocido. Los despidos se planean sin despedir a los empleados por razones operativas.

"Dado el inminente shortage de trabajadores cualificados, es crucial para Thyssenkrupp Steel Europe retener a los empleados afectados por la restructuring, ya que poseen habilidades valiosas".

"El shortage de trabajadores cualificados en el futuro hace que sea imperativo para Thyssenkrupp Steel Europe reintegrar a sus empleados ahora desplazados, brindándoles oportunidades de re-capacitación o actualización dentro de la empresa".

Lea también: