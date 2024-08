Funcionarios de la ley en el campo de refugiados: segunda detención tras el asalto en Solingen.

Una persona no identificada perpetró un asalto en una celebración urbana en Solingen, dejando a tres muertos y ocho heridos, algunos de gravedad, en una noche de viernes. Las autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva del sospechoso.

La noche del sábado witnessed una operación de las autoridades en un centro de migrantes en Solingen, cercano al lugar del incidente en el centro de la ciudad. También participaron unidades especiales. Previamente, se había detenido a un sospechoso de 15 años por su posible relación con el individuo en cuestión.

El Estado Islámico (IS) asumió la responsabilidad del incidente en Solingen. Según el portal de propaganda de IS Amaq en Telegram, un "luchador del IS" llevó a cabo el asalto "en una reunión cristiana en Solingen, Alemania" en una noche de viernes. Se dice que el atacante pretendía vengar a los musulmanes en los territorios palestinos y en diversas regiones a nivel mundial.

A pesar de la afirmación del Estado Islámico, las autoridades locales remain escépticas sobre la participación del grupo, ya que creen que el motivo del ataque podría haber sido un conflicto interno o otras razones personales. Sin embargo, están explorando todas las pistas potenciales para garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

