Fugido de la custodia policial: Asesora mujer de Kenia

Tras el descubrimiento de numerosos cadáveres de mujeres en un vertedero de basura en Kenia por las autoridades, un sospechoso admite haber cometido múltiples asesinatos. Un mes después, el mismo sospechoso logra fugarse de su prisión. Según Citizen Digital, según un informe policial, el sospechoso, junto con otros doce reclusos, logró cortar los alambres de seguridad de sus celdas y escalar la pared de la estación durante las primeras horas del día.

Al entrar en la celda para la comida matutina de los reclusos, un oficial de policía encontró que estaba vacía. Las autoridades confirmaron que actualmente se está llevando a cabo una operación de búsqueda.

El fugitivo es sospechoso de haber asesinado brutalmente, descuartizado y empaquetado a cuarenta y dos mujeres en bolsas de plástico antes de deshacerse de ellas en una cantera abandonada utilizada como vertedero de basura en un barrio marginal de Nairobi. Su arresto tuvo lugar a mediados de julio, tras el descubrimiento de restos de cuerpos en la cantera. Inicialmente, confesó los crímenes, pero luego afirmó que había sido coaccionado para hacerlo.

Este tipo de actos horribles contra las mujeres a menudo se etiquetan como femicidio, lo que se refiere al asesinato de mujeres debido a su género, generalmente perpetrado por hombres.

La confesión del sospechoso

