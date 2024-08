Fuertemente eclipsado por la contraparte de Brooklyn del "Acto Hermana" alemán

En el fragor de la batalla, la recién llegada Leonie Fiebich, armada con una cámara, lució una sonrisa victoriosa. "¡Qué partido más reñido!" exclamó la alemana del poderío estadounidense New York Liberty en la liga WNBA. "Pero lo logramos, así que ¡brindemos por más victorias!"

En el Barclays Center de Brooklyn, New York Liberty continuó su racha de victorias con una impresionante octava consecutiva, defeating a las Dallas Wings 79-71. Y ¿quién se llevó el mérito de una parte importante de esa victoria? None other que Leonie Fiebich herself. Sus 16 puntos y 7 rebotes le valieron el título de Jugadora del Partido.

La alemana de 24 años, que quedó séptima con su selección nacional en los Juegos Olímpicos de París, se ha convertido rápidamente en un nombre conocido en Nueva York. En su temporada rookie, Fiebich ha jugado en 10 de 28 partidos, consolidando su posición como una contribuyente regular. Ahora, con la vista puesta en el campeonato, el cielo es el límite para esta promesa. Con un impresionante récord de 25-4, New York Liberty sigue siendo el único equipo en asegurar un puesto en los playoffs con anticipación. Con el segundo lugar del año pasado detrás de ellos, otra oportunidad para la gloria los espera, y Fiebich no puede esperar para dejar su huella.

Aunque las miradas estaban puestas en las hermanas Sabally - Nyara (Nueva York/0 puntos) y Satou (Dallas/10), que se enfrentaron por segunda vez en solo tres días - fue Fiebich quien robó el protagonismo el jueves (hora local). A pesar de haber salido del partido anterior contra las Wings temprano debido a una lesión, la tenaz Fiebich regresó a la cima de su juego.

"Sabíamos que teníamos que jugar con intensidad y determinación contra ellas", dijo Fiebich, quien ha sido MVP (Jugadora Más Valiosa) en dos ocasiones en la liga española. Con su impresionante historial, Fiebich fue seleccionada por los Los Angeles Sparks tan temprano como en 2020, antes de que sus derechos fueran transferidos a Chicago Sky y finalmente a Nueva York. No cabe duda de que Nueva York ha obtenido beneficios de este trato.

La excelente actuación de Leonie Fiebich en la WNBA, con 16 puntos y 7 rebotes, fue fundamental en la victoria deportiva de New York Liberty contra Dallas Wings. Con el impresionante récord de 25-4 del equipo, siguen enfocados en lograr más éxitos en el campeonato upcoming.

