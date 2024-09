Fuerte bajo la oposición de la resistencia: estado de Wuhledar antes del colapso

Fuerzas rusas capturan la ciudad ucraniana oriental de VuhledarSegún los medios rusos y los blogueros locales, las tropas rusas han tomado el control de la ciudad ucraniana oriental de Vuhledar. Según Yuri Podolyaka, un bloguero militar prorruso, "las unidades rusas han infiltrado Vuhledar - ha comenzado el asalto a la ciudad". Otros corresponsales de guerra prorrusos informan sobre la ofensiva. Según los medios estatales rusos, la ciudad de la región de Donetsk ha sido rodeada y se libran combates al este del asentamiento. El experto militar colonial Reisner le dice a ntv.de que las fuerzas rusas avanzan hacia la ciudad desde múltiples direcciones, como una tenaza. "Vuhledar corre el riesgo de ser rodeada. Se puede asumir que la 72.ª brigada mecanizada, armada con tanques y vehículos de combate, no podrá mantener el control de la zona".

08:59 Conflicto nocturno entre Rusia y Ucrania con dronesLa defensa aérea rusa ha derribado presuntamente 13 drones ucranianos durante la noche, según informes estatales. Seis fueron derribados sobre las regiones de Belgorod, Kursk y Bryansk, y uno sobre Bryansk. La Fuerza Aérea ucraniana afirma que Rusia atacó Ucrania con 81 drones y cuatro misiles la noche anterior, y que 79 drones fueron derribados o obligados a estrellarse. Los informes iniciales sugieren que no hay bajas ni daños.

08:17 Dinamarca insta a los aliados a abrir opciones de ataque a larga distancia contra RusiaLa primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aboga por flexibilizar las restricciones en el uso de armamento occidental de largo alcance por parte de los países aliados. "Vamos a poner fin a este debate sobre líneas rojas", sugiere a Bloomberg. "La línea roja más importante ya ha sido cruzada - la que cruzó Rusia al invadir Ucrania". Frederiksen insiste en que nadie de Rusia debería tener derecho a dictar lo que es correcto en la OTAN, Europa o Ucrania.

07:38 Muertos rusos enterrados para ahorrar dineroSegún una llamada telefónica publicada por la inteligencia militar ucraniana, se están enterrando y reportando como desaparecidos a los soldados rusos muertos en combate para reducir los costosos pagos a sus familias. "Los eliminan en el campo de batalla, la lucha continúa, hace calor, empiezan a oler, así que los enterramos allí y luego se consideran desaparecidos", dice un hombre a un residente de la región rusa de Belgorod en una llamada telefónica informada por el Independiente de Kyiv. El pago por cada soldado caído se dice que está entre $67,500 y $116,000.

06:59 Rusia no muestra signos de desear un acuerdo de pazMientras el presidente ucraniano Zelensky promueve su "plan de victoria" en EE. UU., Rusia no ha mostrado interés en resolver el conflicto. "El Kremlin continúa mostrando abiertamente su falta de voluntad para negociar un acuerdo de paz que no implique la rendición completa del gobierno ucraniano y la destrucción del estado ucraniano", escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Los altos funcionarios rusos han expresado su oposición a participar en la próxima cumbre de la paz, y el portavoz del Kremlin, Peskov, ha reiterado que Rusia no está dispuesta a negociar nada más que la capitulación de Ucrania. "El ISW continúa evaluando que el Kremlin no está interesado en auténticas negociaciones de paz con Ucrania y solo mencionará 'planes de paz' y 'negociaciones' para presionar al Occidente a coaccionar a Ucrania para que haga concesiones en cuanto a su soberanía e integridad territorial".

06:27 Zelensky cree que medidas más firmes de EE. UU. podrían poner fin antes a la agresión rusaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cree que medidas más firmes por parte del gobierno de EE. UU. podrían poner fin antes a la agresión rusa hacia Ucrania. "Ahora, al final de este año, tenemos una verdadera oportunidad de fortalecer la cooperación entre Ucrania y EE. UU.", escribió en una publicación en su canal de Telegram después de reunirse con una delegación bipartita del Congreso de EE. UU. Zelensky se encuentra actualmente en EE. UU. para asistir a las sesiones de la Asamblea General de la ONU y promover su "plan de victoria" ante el gobierno de EE. UU.

05:44 Adolescentes queman un helicóptero Mi-8 en OmskDos adolescentes incendiaron un helicóptero Mi-8 en una base aérea rusa en Omsk el pasado sábado utilizando una bomba molotov, informan el canal de Telegram Baza. Los adolescentes de 16 años fueron arrestados y, según se informa, confesaron haber aceptado $20,000 a través de Telegram para llevar a cabo el ataque. El helicóptero sufrió daños significativos, según informan los medios. Este incidente sigue a un ataque similar del 11 de septiembre, cuando dos niños pequeños incendiaron un helicóptero Mi-8 en el aeropuerto de Noyabrsk, región de Tyumen. Se han producido actos de sabotaje, incl

23:50 Víctimas tras los asalto rusos en Saporizhzhia Las fuerzas rusas llevaron a cabo el último de una serie de asalto en la ciudad ucraniana del sureste de Saporizhzhia el martes por la noche. Según el gobernador regional Ivan Federov, una persona murió. Un funcionario de la ciudad, hablando con el broadcaster estatal Suspilne, mencionó cinco personas heridas, incluyendo a una niña de 13 años. Al menos 23 personas resultaron heridas en ataques anteriores en la ciudad, con algunas más heridas la noche anterior. Federov compartió en Telegram que dos casas fueron destruidas en el último ataque, aunque no está claro qué arma se utilizó. Las fuerzas rusas también atacaron la infraestructura de la ciudad, lo que provocó un incendio que los servicios de rescate apagaron rápidamente sin víctimas.

00:39 El ejército ucraniano bajo presión en Pokrovsk El ejército ucraniano sigue enfrentando presión en la parte este del país, según su actualización nocturna. "La situación en Pokrovsk y Kurakhove sigue siendo volátil", informe el Estado Mayor con sede en Kyiv. Más de 50 de 125 ataques rusos a lo largo de la línea del frente se llevaron a cabo en este sector. "El enemigo ha centrado su atención en Pokrovsk", aclara el comando militar ucraniano. Si bien los analistas independientes atribuyen a los ucranianos haber ralentizado el avance ruso en la estratégicamente importante Pokrovsk, la situación sigue siendo arriesgada para los defensores cerca de Kurakhove más al sur. Los avances de las tropas rusas cerca de la ciudad minera de Hirnyk representan una amenaza para las unidades circundantes. Se ha notado una táctica similar más al sur cerca de la ciudad de Vuhledar, que los rusos no han podido capturar mediante ataques frontales.

00:01 Convictado estadounidense recibe 6 años en Rusia por intento de secuestro de niño Un ciudadano estadounidense ha recibido una condena de seis años de prisión en Rusia por intentar salir del país con su hijo ruso sin el consentimiento de la madre, afirmaron las autoridades legales rusas. Un tribunal en Kaliningrad encontró al hombre culpable de "intento de secuestro de niño" y ordenó que cumpliera su condena en un campo penal. Según la sentencia, el ciudadano estadounidense intentó salir de Rusia con su hijo de 4 años en julio de 2023. "Sin el consentimiento de la madre, intentó sacar al niño del país", dijo el tribunal en Telegram. Fue detenido por guardias fronterizos mientras intentaba cruzar a Polonia a través de un área forestal. Las tensiones entre EE. UU. y Rusia son especialmente altas debido al conflicto en Ucrania.

22:44 Rusia Reporta Muertes Después del Ataque en Belgorod Un ataque a un pueblo ruso cerca de la frontera con Ucrania resultó en la muerte de tres personas, según las autoridades locales. El pueblo de Archangelskoe, a cinco kilómetros de la frontera, fue "atacado por el ejército ucraniano" el lunes, según el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, en Telegram. Una pareja y un adolescente murieron, y hubo dos heridos, incluyendo a un niño, dijo el gobernador.

21:35 Zelensky Agradece a Scholz por el Apoyo Alemán Después de la Reunión en Nueva York Después de una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz en Nueva York, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció la importancia del apoyo de Alemania. "Estamos profundamente agradecidos con Alemania por su apoyo", tuiteó Zelensky. "Juntos, hemos salvado innumerables vidas y podemos hacer más para fortalecer la seguridad en toda la continente europeo". Sin embargo, Scholz reiteró la posición del gobierno alemán de no proporcionar a Ucrania armas avanzadas.

20:52 Forbes: Mientras el único portaaviones ruso se desintegra, la tripulación se envía a la guerra Rusia solo tiene un portaaviones, llamado "Almirante Kuznetsov", que ha recibido mucha atención debido a sus despliegues limitados desde su lanzamiento en los 80, así como a múltiples problemas. Ahora, Forbes reporta que soldados del 15,000-strong Almirante Kuznetsov crew se están uniendo al conflicto en Ucrania, no a bordo de su portaaviones, sino como parte de su propio batallón. Esto es uno de los medidas para cumplir con las necesidades mensuales de reclutamiento de Rusia, que Forbes estima en 30,000 nuevos combatientes cada mes. Mientras tanto, el Almirante Kuznetsov se está degradando y podría convertirse en un habitante permanente de la costa de Murmansk, donde ha estado estacionario durante algún tiempo.

