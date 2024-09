Fuentes rusas informan que los ucranianos apuntan a la subestación cerca de la planta de energía.

Según los administradores de la central nuclear de Zaporizhzhia, gestionada por Rusia, las tropas ucranianas habrían vuelto a atacar una subestación cercana, dañando un transformador. Los responsables de la central nuclear anunciaron en Telegram que el fuego de artillería había alcanzado un transformador en la subestación "Raduga" en la ciudad ucraniana oriental de Enerhodar. Se capturó una foto que muestra vapor saliendo del techo de un edificio. Se informó que el suministro de energía a Enerhodar remainedo intacto. La central nuclear de Zaporizhzhia, la más grande de la región europea con seis reactores, fue tomada por las fuerzas rusas al comienzo del ataque de Rusia a Ucrania en febrero de 2022. Ambos bandos se acusan regularmente de atacar o planear un ataque a la planta.

23:15 Zelenskyy duda de las amenazas atómicas: "Putin aprecia su vida"El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expresó sus reservas sobre las amenazas atómicas continuas del presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista con Fox News. Según Zelenskyy, Putin aprecia su vida y, por lo tanto, es poco probable que despliegue armas nucleares. "Es difícil leer la mente de Putin", admitió Zelenskyy. "Podría usar armas nucleares contra cualquier nación en cualquier momento - o perhaps not. Sin embargo, no creo que lo haga".

22:10 La postura de FPÖ sobre la guerra de Ucrania y Rusia después de la victoria electoralLas elecciones parlamentarias austriacas han resultado en una importante reestructuración del panorama político. La extrema derecha FPÖ se regocija con una victoria histórica con el 28,7% según las proyecciones. La FPÖ había adoptado una postura severamente crítica hacia la UE en su manifiesto electoral. A pesar del conflicto de Ucrania, el partido adopta una postura relativamente indulgente hacia Rusia y no ve ningún problema en la dependencia de Austria del gas ruso. El acuerdo de gas entre Viena y Moscú se extendió hasta 2040 en 2018. Incluye un compromiso de suministro vinculante para volúmenes sustanciales de gas natural y garantiza el pago incluso en caso de falta de suministro de gas. De enero a mayo de 2024, más del 90% de las importaciones de gas de Austria procedían de Rusia.**

21:37 El primer ministro ruso parte hacia TeheránEl primer ministro ruso Mikhail Mishustin se dirige a Teherán para Maintenance con el presidente iraní Ebrahim Raisi en medio de la tensión en el Oriente Medio. La reunión está prevista para el lunes, según anunció el gobierno ruso. Mishustin también se reunirá con el vicepresidente iraní Mohammad Resa Aref. Según el gobierno ruso, durante su visita a Teherán, Mishustin abordará "todo el abanico de la colaboración ruso-iraní en sectores como el comercio, la economía, la cultura y la ayuda humanitaria". El Oeste acusa a Irán de proporcionar drones y misiles al ejército ruso para sus operaciones en Ucrania. Teherán niega esta afirmación.**

21:02 Dinamarca proporciona millones en ayuda militar a Ucrania y utiliza activos rusos congeladosDinamarca ha anunciado otro paquete de ayuda militar para Ucrania, valorado en 1.300 millones de coronas danesas (alrededor de 174 millones de euros). La financiación se utilizará para suministrar armas y equipo militar fabricado en Ucrania a las líneas del frente, según el Ministerio de Defensa danés. Los fondos se obtendrán a través del uso de activos rusos congelados. Además, el gobierno danés planea establecer una asociación industrial de defensa entre Dinamarca y Ucrania en Kyiv, donde se fomentarán las colaboraciones en el sector de la defensa, según anunció el Ministerio de Comercio e Industria danés. "Las guerras no se ganan solo en el campo de batalla, sino también en la industria", explicó el ministro Morten Bødskov.**

20:31 Noruega considera la construcción de una valla a lo largo de la frontera con RusiaNoruega podría construir una valla a lo largo de su frontera con Rusia, según sugirió la ministra de Justicia Emilie Enger Mehl. "Una valla fronteriza es bastante intrigante no solo porque puede disuadir, sino también porque permite la instalación de sensores y tecnología que permiten detectar cuando la gente se acerca a la frontera", dijo a la radio NRK. El gobierno noruego está considerando diversas medidas para reforzar la seguridad a lo largo de los 198 kilómetros de frontera, incl

19:25 Zelensky: Putin es vacilante en usar armas nucleares debido a su "amor por la supervivencia"El presidente Volodymyr Zelensky cuestiona las amenazas nucleares continuas del presidente ruso Vladimir Putin. El líder ruso probablemente duda en emplear armas nucleares, considerando su apego a preservar su propia vida, dijo Zelensky en una entrevista con Fox News. "Nadie puede predecir lo que ocurre en su mente", dijo el presidente en la entrevista, publicada más tarde en su canal de YouTube oficial. "Podría potencialmente utilizar armas nucleares contra cualquier nación en cualquier momento - o no". Pero cree que Putin no lo hará.

18:59 Intensos intercambios de artillería y ataques aéreos rusos en el este de UcraniaExplosiones de artillería y ataques aéreos rusos con bombas planeadoras sacuden las líneas del frente en el este de Ucrania. Casi 20 asentamientos cerca de Sumy y Kharkiv fueron bombardeados por la artillería rusa, según el informe vespertino del Estado Mayor de Ucrania en Kyiv. Se informaron nuevos ataques rusos en las líneas de defensa ucranianas en los teatros de conflicto alrededor de Donbass. En Pokrovsk, se repelieron 13 ataques, y en Kurachove, se detuvieron 17 avances de tropas rusas. Sin embargo, estas cifras no pueden confirmarse de manera independiente. Clashes igualmente intensos se documentaron en la región de Vuhledar. Los expertos militares ucranianos temen que la pequeña ciudad en el sector sur de Donbass pronto sea superada por las fuerzas rusas.

18:21 Ucrania alega haber bombardeado un depósito de armas en Volgograd con más de 100 dronesUcrania afirma haber atacado un depósito de armas en la región de Volgograd, en el sur de Rusia, con más de 100 drones, según sus declaraciones. El depósito militar en Kotluban fue el objetivo del ataque, según el ejército ucraniano, que anunció el ataque en Telegram. "Incendios y explosiones de municiones" se observaron en el depósito, informó un representante del sector de defensa de Ucrania. Los 120 drones ucranianos supuestamente volaron más de 600 kilómetros para atacar el depósito de armas, lo que resultó en daños a "instalaciones de almacenamiento de municiones y misiles", lo que, según se informa, provocará una disminución de las municiones para las unidades de las fuerzas de ocupación rusas. Hasta ahora, Rusia no ha confirmado el incidente.

17:42 Baerbock: Armas de largo alcance cruciales para superar el campo minado en el este de UcraniaLa canciller alemana Annalena Baerbock destaca la importancia de las armas de largo alcance para la defensa propia de Ucrania: "Siempre las he visto como esenciales, especialmente para eludir el campo minado en el este de Ucrania", dijo Baerbock a ARD. Cuando se le preguntó si se debería proporcionar más ayuda en el futuro, respondió que su postura era clara, mientras que el canciller Olaf Scholz tiene una opinión diferente: "Y en una coalición democrática - en una coalición democrática - si no podemos acuerdo en ese punto, no podemos apoyarlo. Entonces otros, como los estadounidenses y los británicos y los franceses, pueden hacerlo". El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está presionando para obtener la aprobación del uso de armas occidentales más allá de la frontera rusa. Esto permitiría, por ejemplo, la protección de las bases de bombarderos contra ataques. Los EE. UU. necesitarían aprobar el uso de misiles ATACMS, mientras que Reino Unido necesitaría aprobar el uso de misiles de crucero Storm-Shadow. Los misiles de crucero alemanes Taurus incluso podrían llegar a Moscú, a diferencia de los sistemas de armas comparables de Reino Unido o Francia.

17:10 Alrededor de 500 investigadores afectados por la suspensión de la cooperación de CERN con RusiaAlrededor de 500 investigadores afiliados a instituciones rusas están afectados por la suspensión próxima de la cooperación de CERN con Rusia, según la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). Estos colaboradores tendrán que dejar de trabajar una vez que el contrato expire el 30 de noviembre, según un portavoz de CERN, respaldando los informes de los medios. CERN decidió cortar los lazos con Rusia y su aliado Bielorrusia en junio de 2022 después de la invasión rusa de Ucrania. Esta decisión se finalizó en diciembre de 2023. El acuerdo con Bielorrusia ya había caducado a finales de junio de 2024, afectando a 15 científicos bielorrusos, según el portavoz de CERN. La partida de Rusia también significa la pérdida de un importante contribuyente de CERN, ya que Moscú actualmente contribuye con alrededor del 4,5 % al presupuesto de la organización. Sin embargo, se espera que otros estados miembros cubran esta brecha.

15:55 Las fuerzas rusas frustran seis intentos de infiltración ucranianos en KurskLas fuerzas rusas afirman haber frustrado seis nuevos intentos de Ucrania de infiltrarse en la región occidental de Kursk, según la información del Ministerio de Defensa de Moscú. Reuters informó que el ministerio reveló en un mensaje de Telegram que sus tropas, ayudadas por aviones de guerra y artillería, lograron repeler intentos de infiltración cerca del pueblo de Novy Put, a unos 79 kilómetros al oeste de Sudzha. Según el ministerio, 50 soldados ucranianos resultaron heridos o muertos, mientras que un tanque y cuatro vehículos de combate blindados fueron destruidos, junto con un automóvil. Estas afirmaciones remain

14:56 Preparativos militares alemanes para lo peor - Probabilidad de guerra convencional en Europa en los próximos cinco años

Después de la conclusión del ejercicio "Red Storm Alpha", el ejército alemán anunció planes para una secuela, bautizada como "Red Storm Bravo". El ejercicio de tres días terminó el sábado en el puerto de Hamburgo, dejando satisfecho al mando regional. "Logramos nuestros objetivos de entrenamiento tanto en el puesto de comando como con la 2ª Compañía de Defensa Territorial", explica el Jefe de Estado Mayor, el teniente coronel Joern Plischke. El objetivo del ejercicio fue proteger la infraestructura crítica, mantener una conciencia situacional consistente y facilitar una comunicación rápida y segura entre todos los participantes. Dado el ataque de Rusia a Ucrania, una guerra convencional en Europa en los próximos cinco años es plausible, declararon. La OTAN busca contrarrestar esto colectivamente, lo que requiere el despliegue rápido de tropas aliadas desde el oeste hacia el este. "Alemania, debido a su ubicación estratégica, juega un papel pivotal como centro de transporte. Por lo tanto, practicar el transporte militar por ferrocarril, carretera o aire, suministrar elementos esenciales como comida, camas o combustible, o asegurar columnas de vehículos enteras se vuelve crucial para disuadir convincentemente posibles amenazas", elabora el ejército alemán.

14:27 Perspectivas británicas: Pérdidas de municiones rusas en aumento debido a ataques de drones

Los ataques con drones ucranianos habrían infligido las mayores pérdidas de municiones a Rusia desde el inicio del conflicto, según las evaluaciones británicas. Un ataque a un depósito de municiones cerca de Turov en la región rusa de Tver el 18 de septiembre se cree que destruyó al menos 30,000 toneladas de municiones, informó el Ministerio de Defensa británico en su actualización de inteligencia regular. attaques subsiguientes a depósitos en Tikhoretsk y otros lugares de Turov tuvieron lugar durante la noche del 21 de septiembre, escribió el ministerio. Las municiones destruidas en los tres lugares representan la pérdida más significativa de municiones rusas y proporcionadas por Corea del Norte durante la guerra.

13:57 Rusia justifica la expansión de su doctrina nuclear

A pesar de las críticas, Rusia justificó sus modificaciones en su doctrina de empleo de armas nucleares. El fortalecimiento de los fundamentos de la disuasión nuclear se volvió necesario debido a la infraestructura de la OTAN que se acerca a las fronteras de Rusia y los esfuerzos de las potencias occidentales para lograr la victoria sobre Moscú a través de la entrega de armas a Ucrania, explicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la televisión estatal rusa. La decisión de emplear armas nucleares recaerá en el ejército.

13:19 Trabajadores médicos voluntarios luchan contra misiles rusos en Járkov

Cada vez que un misil ruso impacta en un edificio en Járkov, Serhii suele estar en la escena poco después. Como parte de un grupo de ayuda voluntario, trata a los heridos y intenta rescatar a personas de los escombros. Ha elegido deliberadamente este papel.

12:42 Saporizhzhia informa 16 víctimas tras ataque con misiles crucero ruso

El número de víctimas en Saporizhzhia después de un ataque con misiles crucero ruso ha ascendido a 16, incluyendo a un chico de 17 años, según la administración militar de la ciudad, que hizo el anuncio en Telegram. El sábado, las fuerzas rusas bombardearon Saporizhzhia con 13 misiles crucero, atacando consistentemente la ciudad en las primeras horas de la mañana. Todos los heridos han sido rescatados y tratados.

11:50 Símbolo desgarrador - Zelensky recuerda la masacre de Babi Yar

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conmemoró la masacre de Babi Yar, donde más de 33,000 judíos perdieron la vida a manos de la Wehrmacht alemana en un barranco de Kiev hace 83 años. Babi Yar, dijo Zelensky a través de una plataforma en línea, es "un símbolo desgarrador que revela las atrocidades más horrendas que ocurren cuando el mundo elige ignorar, guardar silencio o mostrar indiferencia en lugar de enfrentar el mal". Zelensky, de origen judío, también enfatizó que Babi Yar sirve como prueba inequívoca de las acciones inhumanas a las que son capaces las naciones cuando sus líderes "optan por la intimidación y la violencia" - una aparente referencia al presidente ruso Vladimir Putin.

11:16 Ucrania: El recuento de muertos del ataque a la clínica de ayer en Sumy supera los cinco

El recuento de muertos del ataque ruso a un hospital en la ciudad ucraniana de Sumy cerca de la frontera ha superado los cinco. La clínica fue bombardeada dos veces por Rusia el sábado, con el segundo ataque teniendo lugar mientras los trabajadores de rescate retiraban a los heridos y muertos y se evacuaban a los pacientes. Las fuerzas rusas atacaron la región fronteriza con 31 rondas durante la noche y temprano el lunes por la mañana.

10:42 Fuentes de noticias rusas informan de explosiones importantes cerca de bases militares

Varios medios de comunicación y blogueros militares rusos ahora informan de explosiones cerca de instalaciones militares rusas. Recent

09:17 Incident Trágico en Ucrania: Juez de Alto Nivel Muere en Ataque con Drone a Vehículo CivilSegún informes del sitio de noticias Ukrinform, citando información de la fiscalía regional, un juez del Tribunal Supremo que proporcionaba ayuda humanitaria de manera independiente a los residentes de un pueblo de la región de Járkov encontró su muerte en un ataque con drone a un vehículo civil. Leonid Loboyko falleció instantáneamente cuando un drone en primera persona impactó su SUV mientras se dirigía al pueblo para entregar ayuda. Tres mujeres que también viajaban en el vehículo resultaron heridas en el incidente. Las autoridades ucranianas están investigando el suceso como posibles crímenes de guerra y asesinato.

08:55 Ucrania Sufre Graves Daños y Lesiones por Ataques Rusos en SaporischschjaLas autoridades ucranianas informaron daños significativos a estructuras civiles en Saporischschja, una ciudad industrial del sur, después de una serie de ataques aéreos masivos de Rusia. Al menos siete personas resultaron heridas, según Ivan Fedorov, jefe de la administración regional, en una publicación de Telegram. La publicación indicó que aún podrían haber personas atrapadas bajo los escombros. Se informaron más de diez ataques aéreos con varios incendios como resultado.

08:27 Rusia Reporta la Intercepción y Destrucción de 125 Drones UcranianosLas autoridades de defensa rusa afirmaron que interceptaron y destruyeron un total de 125 drones ucranianos durante la noche anterior. El anuncio fue hecho por gobernadores regionales, quienes no informaron bajas como resultado de los ataques. Según el informe, 67 drones fueron derribados en la región de Volgogrado, 17 cada uno en las regiones de Belgorod y Vorónezh, y 18 en la región de Rostov.

07:42 Ejército Ucraniano Reporta más de 1100 Bajas Rusas en 24 HorasEl ejército ucraniano informó un estimado de 1170 bajas rusas en las últimas 24 horas, lo que eleva el total acumulado de soldados rusos heridos y muertos a aproximadamente 652,000. Las fuerzas ucranianas también informaron la destrucción de nueve tanques rusos, 62 sistemas de artillería y 38 vehículos blindados. Se informaron 93 drones y un sistema de defensa aérea derribados.

07:22 Blogueros Militares: Ataques Ucranianos Impactan Depósitos de Municiones RusosBlogueros militares en la plataforma X informaron que los ataques con drones ucranianos apuntaron a un arsenal ruso en Kotluban durante la noche. Se registraron informes de incendios cerca del gran depósito de municiones en el Óblast de Volgogrado, así como datos proporcionados por el Sistema de Información de Incendios de NASA sobre el flanco norte del depósito. Si bien ni el Kremlin ni el ejército ucraniano han comentado públicamente estos eventos, múltiples fuentes locales informaron la occurrence de incendios en el depósito.

06:54 Líder de SPD Pide Fuerte Apoyo a Ucrania en Próxima Cumbre con BidenLars Klingbeil, líder del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), expresó su esperanza de que la próxima cumbre de Ucrania con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en Ramstein sea un muestra de solidaridad con el país atacado por Rusia. Klingbeil dijo que la conferencia debe enfatizar la necesidad de apoyo continuo a Ucrania, incluso después de las elecciones presidenciales de EE. UU., durante todo el tiempo que sea necesario. También sugirió considerar la organización de futuras conferencias de paz para discutir una perspectiva de paz a largo plazo para Ucrania.

05:42 Portavoz del Presidente Ucraniano sobre el Despliegue de Armas: Los Rusos Sabrán PrimeroSegún el portavoz del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Serhiy Nykyforov, aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el despliegue de armas occidentales en suelo ruso. Durante el programa de noticias ucraniano 24/7, Nykyforov explicó que no hay una decisión clara y final sobre este asunto, pero Zelenski ha mantenido discusiones con múltiples partes internacionales involucradas en el proceso de toma de decisiones, incluidas Italia, Francia, el Reino Unido y EE. UU. Nykyforov también agregó que los rusos serán los primeros en saber de cualquier permiso para infiltrarse profundamente en territorio ruso. Después de ese anuncio, habrá un anuncio oficial.

04:45 Suiza Apoya la Iniciativa de Paz de China, Kyiv Expresa DescontentoEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza ha respaldado una iniciativa de paz liderada por China para poner fin al conflicto de Ucrania. La opinión de Berna sobre tales esquemas ha cambiado, según el ministerio. Mientras tanto, Kyiv expresa su descontento con la posición de Suiza. Ucrania se está preparando para una segunda conferencia de paz programada para noviembre. En junio, numerosos países, excluyendo Rusia y China, participaron en la primera reunión en Suiza.

03:29 Lituania Envía Ayuda a KyivLituania está enviando un paquete de ayuda militar compuesto por municiones, computadoras y suministros logísticos a Ucrania. El envío se espera dentro de esta semana, según la administración lituana. Según Vilna, Lituania ya ha enviado municiones de 155 mm, vehículos blindados M577 y M113, sistemas antidrone, armas antitank, sistemas de control remoto y diversos equipos desde el inicio del año.

02:29 Serie de Muertes en la Región de Járkov Después de los Ataques RusosTres personas fallecieron y otras seis resultaron heridas debido a los ataques aéreos rusos en el pueblo de Slatyne en la región de Járkov, según informan las autoridades locales. Los ataques apuntaron a instalaciones civiles y golpearon una institución educativa y negocios cuando la gente estaba en las calles, según el gobernador de la óblast de Járkov, Oleh Syniehubov.

01:29 Corea del Norte ve la ayuda militar de EE. UU. a Ucrania como "pirromanía"Corea del Norte, acusada de tráfico ilícito de armas a Rusia, considera los más de 8 mil millones de dólares en ayuda militar de EE. UU. para Ucrania como "un error catastrófico" y un juego peligroso de "pirromanía" contra la potencia nuclear Rusia. El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció la ayuda durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Washington. La ayuda tiene como objetivo fortalecer la autodefensa de Kiev e incluye armas con un alcance mayor, mejorando la capacidad de Ucrania para atacar a Rusia desde una distancia segura.

00:25 El recuento de víctimas en los ataques de Rusia en Sumy aumenta a diezEl recuento de muertos por los ataques rusos a un hospital en la ciudad ucraniana de Sumy, cerca de la frontera, ha ascendido a diez. Inicialmente, una persona murió en el primer ataque al centro médico, según el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klymenko. Durante la evacuación de los pacientes, el hospital fue bombardeado de nuevo. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusa a Rusia de librar "una guerra contra los hospitales".

La Unión Europea ha expresado su preocupación por la situación en la Central Nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso, y ha pedido la creación de una zona desmilitarizada alrededor de la planta para evitar cualquier escalada.

En las últimas elecciones parlamentarias de Austria, el partido de ultraderecha FPÖ ha resultado ser el mayor, adoptando una postura relativamente permisiva hacia Rusia en el conflicto de Ucrania y no viendo ningún problema en la dependencia de Austria del gas ruso.

