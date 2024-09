Bombardeo aéreo ruso en Kharkiv deja a muchos civiles heridos en Ucrania

Fuentes oficiales documentan un aumento en las bajas por el asalto ruso a un complejo residencial en Kharkiv.

Un bombardeo aéreo ruso sobre la ciudad ucraniana de Kharkiv, en el noreste del país, ha dejado a numerosos civiles heridos, según informes oficiales. Según un mensaje publicado por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en su canal de Telegram, un edificio residencial de altura ha resultado dañado. El alcalde Ihor Terechov informó sobre 33 heridos, entre ellos varios niños. Antes se habían reportado 28 heridos (ver entrada a las 15:25). En la tarde, equipos de emergencia seguían trabajando para apagar el incendio que se declaró entre los pisos 9 y 12 después del impacto de la bomba y también para buscar más víctimas entre los escombros.

Kharkiv, que tenía una población de más de un millón antes de la invasión ordenada por el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, era una de las ciudades más bombardeadas de Ucrania. Los soldados rusos han atacado repetidamente Kharkiv con artillería y cohetes, y recientemente con bombas guiadas lanzadas desde aviones mientras aún estaban sobre territorio ruso.

La Fuerza Aérea Ucraniana destruye un edificio de barracones del ejército ruso en Kursk

La Fuerza Aérea Ucraniana ha informado haber destruido un edificio de barracones utilizado por el ejército ruso en la región occidental rusa de Kursk. El ataque fue anunciado por el Grupo de Kharkiv, cercano al ejército ucraniano, junto con un video que parece haber sido grabado por un dron. No se ha informado del lugar exacto del edificio ni de bajas iniciales. El ataque se dice que es una respuesta al ataque ruso a una escuela militar en Poltava. "Envíenos más conscriptos y paracaidistas, nos encargaremos de ustedes", dice el mensaje. No ha habido respuesta por parte rusa. La cuenta ucraniana no puede ser verificada de forma independiente. En el ataque ruso a un edificio en Poltava, que se decía que alojaba una escuela de comunicaciones, murieron 53 personas y otras 298 resultaron heridas. Ucrania lanzó una ofensiva contra la región occidental rusa de Kursk a principios de agosto. El ejército afirma haber tomado bajo su control alrededor de 1.300 kilómetros cuadrados de territorio ruso.

El secretario de Relaciones Exteriores británico ignora las amenazas de Putin como "farol"

En medio del debate sobre la relajación de las restricciones al uso por Ucrania de armas occidentales contra objetivos rusos, el secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, ha descartado las amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin. "Hay mucho ruido. Ese es su estilo. Amenaza con tanques, amenaza con misiles, amenaza con armas nucleares", dijo Lammy a la BBC. A pesar de las amenazas de Putin, "no debemos dejar de lado nuestro camino", dijo Lammy, describiendo al presidente ruso como un "fascista imperialista". Cuando se le preguntó si Putin miente cuando amenaza con una guerra nuclear, Lammy dijo: "Lo que Putin está haciendo es enturbiar las aguas. Eso es solo farol".

Bomba guiada ataca Kharkiv, dejando a muchos heridos

Un ataque con una bomba guiada en Kharkiv, en el noreste de Ucrania, ha dejado al menos a 28 personas heridas, entre ellas tres niños. "El impacto causó un incendio en un edificio residencial de altura", explicó el gobernador Oleh Syniehubov en Telegram. También se ha dañado la infraestructura local (ver también entradas a las 09:46 y 07:03).

Moscú amenaza a Washington por las sanciones a RT

Moscú ha criticado duramente las sanciones de EE. UU. contra el canal de televisión estatal ruso RT y ha amenazado con represalias. "Las acciones del gobierno de EE. UU. no quedarán sin respuesta", dijo Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, según el sitio web oficial de la agencia. Los observadores ven esto como una advertencia a los periodistas estadounidenses que aún trabajan en Rusia. En marzo de 2023, Rusia arrestó al periodista estadounidense Evan Gershkovich por sospecha de espionaje. El corresponsal de The Wall Street Journal estuvo detenido durante 16 meses antes de ser liberado en un canje de prisioneros. Tanto Gershkovich como el periódico han negado constantemente los cargos. Zakharova acusa a EE. UU. de censura y de un ataque a la libertad de prensa. Con su acción contra el grupo RT, Washington ha iniciado "otra oleada de restricciones contra los medios y periodistas rusos", afirma.

El presidente de Irán viajará a Rusia para la cumbre del BRICS

Irán está ampliando su cooperación con Rusia y participará en la cumbre del BRICS. El presidente Massoud Peschian viajará a Kazan, en el Volga, según el embajador iraní en Moscú, según informaron los medios rusos. El embajador Kasem Jalali también anunció una reunión bilateral con el presidente ruso Putin durante la cumbre del 22 al 24 de octubre. Se prevé un acuerdo de cooperación integral. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha acusado a la República Islámica de suministrar misiles a Rusia para su uso en Ucrania. Teherán lo niega.

Nuevo ministro de Relaciones Exteriores en Kiev advierte contra las amenazas de Putin

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, aconseja a los aliados no caer en las amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin. Dice que el objetivo de Putin es debilitar el apoyo a Ucrania. "En lugar de eso, los aliados deben fortalecerlo", escribe Sybiha en X. "Las amenazas de Putin no funcionan". Sybiha señala que Putin ha amenazado con graves consecuencias en muchas ocasiones, pero nunca ha cumplido, como cuando el Occidente empezó a suministrar armas a Ucrania, cuando Finlandia y Suecia se unieron a la OTAN y cuando Ucrania recibió sus primeros aviones de combate F-16. "Cuando se enfrenta a la fuerza, Putin se retira y encuentra formas de explicarlo a su pueblo", dice el ministro de Relaciones Exteriores.

13:30 "Postura de Taifún alemán: obstinadamente negándose a aprobar armas"

El debate sobre la entrega de misiles crucero Taifún alemanes a Ucrania está aumentando, pero el canciller Scholz se mantiene firme en su decisión de no autorizar el suministro de armas. Esta obstinación no es bien recibida en Ucrania, según informó la periodista de ntv Kavita Sharma.

13:03 Gobernador: Tragedia en los suburbios de Odessa

Una tragedia se desató en los suburbios de Odessa, tras un ataque con misiles rusos que dejó al menos dos muertos. Las víctimas eran una pareja, según confirmó el gobernador regional. Otra persona resultó herida durante el incidente del sábado por la tarde. Las investigaciones preliminares sugieren que se utilizó un munición cluster ilegal en el ataque. Las fuerzas aéreas ucranianas informan que dos misiles impactaron en la zona suburbana.

12:28 Victorias ucranianas en el campo de batalla

El ejército ucraniano se jacta de haber logrado varias victorias, incluyendo la destrucción de un puente construido por las fuerzas rusas. El estado mayor del ejército no especifica sobre qué cuerpo de agua se encontraba el puente. Informan que lograron atacar con éxito seis concentraciones enemigas utilizando ataques aéreos o artillería el día anterior. Además del puente destruido, se eliminó un sistema de artillería. Otro golpe crítico se registró en un centro de mando y control.

11:58 Mujeres liderando en el mercado laboral de Ucrania

Mientras miles de soldados luchan contra las tropas rusas en Ucrania, surge una escasez de mano de obra, especialmente en sectores tradicionalmente masculinos. Las mujeres están ocupando cada vez más estos vacantes y muchas se están recapacitando para adaptarse. El informe extranjero de ntv presenta a algunas de estas mujeres en el sureste del país y cerca de Kiev.

11:25 Se propone relajar restricciones de armas para Ucrania

Wolfgang Ischinger, exjefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, aboga por relajar las restricciones en el uso de armas occidentales por parte de Ucrania. "Un enfoque claro y directo sería prometer a Ucrania que solo emplearán los sistemas de armas que les proporcionemos dentro del ámbito del derecho internacional", dijo Ischinger al "Süddeutsche Zeitung". Esto significaría que no se podrían Angriff hospitals, algo que los rusos han estado haciendo consistentemente. Solo se podrían atacar objetivos militares como aeropuertos o bases de lanzamiento, incluso si están en territorio ruso para prevenir ataques con bombas voladoras, por ejemplo.

10:53 Intercambios de prisioneros en aumento

Después de la ofensiva ucraniana en Kursk, ha habido un aumento significativo en los intercambios de prisioneros entre Ucrania y Rusia, observan los expertos. Desde que comenzó la ofensiva el 6 de agosto, ha habido tres intercambios coordinados en los que se liberaron un total de 534 prisioneros de ambos lados. En comparación, solo hubo tres intercambios entre el 1 de enero y el 6 de agosto, que resultaron en la liberación de 800 ucranianos y 800 rusos. Los oficiales ucranianos sugieren que la ofensiva de Kursk ha fortalecido el poder negociador de Ucrania en los acuerdos con Rusia, después de que el Kremlin hubiera ignorado los intentos ucranianos de lograr un intercambio de prisioneros.

10:16 Avance de las tropas rusas en el frente este

Las fuerzas rusas continúan su avance en el frente este de Ucrania, haciendo progresos moderados cerca de Wuhledar y al sur del centro logístico Pokrovsk, según el Ministerio de Defensa británico. Sin embargo, los rusos no han hecho ningún progreso significativo en su acercamiento a Pokrovsk en la última semana.

09:46 Ucrania reporta ataques con drones y misiles

La fuerza aérea ucraniana reporta que Rusia lanzó 14 ataques con drones la noche anterior, con la defensa aérea interceptando 10 de ellos. También se neutralizó un misil guiado. Además, se reporta que Rusia disparó dos misiles balísticos. No se revela información sobre su destino, bajas o daños resultantes de los ataques. Las autoridades en Kharkiv informan incendios debido a la artillería rusa y la destrucción de varias propiedades dentro de la ciudad de Kharkiv.

09:10 Preocupación por la expansión del sistema de pago por reconocimiento facial

La expansión de un sistema de pago por reconocimiento facial en los metros rusos está causando inquietud entre los activistas de derechos humanos. El sistema, conocido como "Face Pay", ha estado en funcionamiento en Moscú durante tres años y ahora se está introduciendo en seis ciudades adicionales, incl

07:31 Stegner Justifica su Asistencia a Protesta contra Entrega de Armas

El experto en política exterior del SPD, Ralf Stegner, justifica su intención de asistir a una protesta en la que también hablará Sahra Wagenknecht, cofundadora del Partido de la Izquierda. Stegner aclara que no colabora con nadie y expresará sus puntos de vista como socialdemócrata en su discurso. Reconoce que otros oradores tienen perspectivas que no comparte y no respalda ciertas llamadas hechas en el evento. "Mientras se excluya a fascistas, antisemitas y racistas, abogo por la libertad de expresión". La "demonstrración nacional por la paz" del 3 de octubre en Berlín está organizada por la iniciativa "Never Again War - Put Down Your Weapons". La iniciativa aboga por negociaciones para un cese inmediato de los conflictos en Ucrania y la Franja de Gaza, y "ninguna entrega de armas a Ucrania, Israel y el mundo". La iniciativa también critica al gobierno liderado por el SPD por "acumular armas como nunca antes". La crítica a la protesta vino del experto en política exterior del SPD, Michael Roth: "No etiquetar a Rusia y Hamas como beligerantes es vergonzoso". La diputada federal Marie-Agnes Strack-Zimmermann escribió sobre la aparición planeada de Stegner: "Así es como se daña a tu partido y gobierno".

07:03 Kharkiv de Nuevo bajo Asedio

Kharkiv está de nuevo bajo ataque, según las autoridades ucranianas. El gobernador regional informa que un edificio de instalaciones médicas ha resultado dañado y se ha producido un incendio en un institución educativa después de ser impactada por un lanzacohetes. Afortunadamente, no se han reportado heridos. Kharkiv, una ciudad frecuentemente objetivo de bombardeos, se encuentra a solo 30 kilómetros de la frontera rusa.

06:29 Fuerza Rusa en la Región de Kursk Aumenta

La contraofensiva ucraniana parece estar atrayendo a un número cada vez mayor de tropas rusas. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, la contraofensiva ha obligado al mando militar ruso a transferir unidades de Ucrania a la región de Kursk y enviar tropas frescas de Rusia a Kursk en lugar de la línea del frente de Ucrania. Inicialmente, había 11,000 soldados rusos estacionados en la región de Kursk; las estimaciones ahora van de 30,000 a 45,000 soldados.

05:11 Ucrania Inicia Producción de Municiones de Artillería de 155 mm

Ucrania ha iniciado la producción de municiones de artillería de 155 mm, según un comunicado del gobierno publicado en el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, exministro de Industrias Estratégicas y actual asesor del presidente Volodymyr Zelensky, reportedly claimed that defense materials production has doubled under his leadership and is expected to triple by the end of the year. "No nos detenemos", dijo reportedly.

03:04 Asesor de Biden: Biden se Centrará en Ucrania en el Resto de su Mandato

El presidente de EE. UU., Joe Biden, planea utilizar el resto de su mandato para ayudar a Ucrania a obtener la posición más fuerte posible en su conflicto con Rusia, según un asesor clave. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, dijo en la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kyiv que Biden busca posicionar a Ucrania para tener éxito en los próximos cuatro meses.

01:43 Informe: Antiguos Políticos Británicos Abogan por Misiles de Largo Alcance para Ucrania

Cinco antiguos ministros de Defensa británicos y el antiguo primer ministro Boris Johnson están presionando al líder laborista Keir Starmer para permitir que Ucrania utilice misiles de largo alcance en territorio ruso, incluso sin el apoyo de EE. UU., según un informe del Sunday Times. Advierten al actual primer ministro que "cualquier retraso adicional fortalecería al presidente Putin", según el informe.

00:52 Jefe de Inteligencia: Corea del Norte Representa una Amenaza para Ucrania desde los Aliados de Rusia

Desde la perspectiva de la inteligencia ucraniana, Corea del Norte representa la mayor amenaza entre los aliados de Rusia. "De todos estos aliados de Rusia, Corea del Norte es nuestro mayor dolor de cabeza", mencionó el jefe de inteligencia ucraniana Kyrylo Budanow en la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kyiv. El apoyo militar de Corea del Norte a Rusia, incluyendo grandes cantidades de municiones, "está intensificando el conflicto", dijo en respuesta a una pregunta sobre el respaldo de los aliados de Rusia como Irán y China. Kyiv está monitoreando los envíos de armas de Pyongyang a Moscú, notando su impacto en el campo de batalla. "Hay un enlace directo. Están entregando cantidades enormes de municiones, lo que es preocupante", agregó el jefe de inteligencia ucraniana.

23:21 Ucrania: Rusia Puede Enfrentar Problemas de Reclutamiento para Mediados de 2025

Según Ucrania, Rusia puede enfrentar problemas de reclutamiento para mediados de 2025. Para el verano de 2025, el gobierno ruso se enfrentará a un dilema, dice el jefe de inteligencia ucraniana Kyrylo Budanow en una conferencia en Kyiv, "o declarar movilización o de alguna manera reducir la intensidad de los hostilidades". Esto podría determinar finalmente el resultado de Rusia. No hay declaración disponible del gobierno de Moscú en este momento.

22:20 Scholz: El ataque ruso a Ucrania es "estúpido más allá de la creencia"

El canciller alemán Olaf Scholz califica los ataques del presidente ruso Vladimir Putin a Ucrania como "estúpidamente necios". Afirma que Putin está poniendo en riesgo el futuro de Rusia al involucrarse en este conflicto. "La guerra es igual de absurda desde la perspectiva rusa", dice en un diálogo ciudadano, actuando como miembro del SPD en el Bundestag alemán en Prenzlau, Brandenburg. Según él, Putin está desperdiciando a cientos de miles de soldados rusos, infligiendo numerosas bajas y muertes, y arruinando las relaciones económicas de Rusia con numerosos países de todo el mundo. "Ucrania emergerá con un ejército más poderoso que antes", agrega Scholz. Alemania continuará proporcionando ayuda militar a Ucrania para evitar su colapso y frustrar un flagrante incumplimiento de las reglas en Europa. "Putin está esencialmente incapacitando el futuro de su propio país". Solo se puede lograr una resolución pacífica si Rusia acepta que Ucrania no es un estado subordinado.

22:01 Informes de avances y reveses en la batalla por Kursk

Las tropas ucranianas están ganando territorio en su avance en la región rusa de Kursk, pero al mismo tiempo están perdiendo terreno ante los contraataques rusos. Según Deep State, el canal militar pro-gubernamental ucraniano, las tropas ucranianas han tomado el control de tres asentamientos adicionales. Por otro lado, los ataques rusos están obligando a las fuerzas ucranianas a retroceder alrededor del pueblo de Snagost, creando una brecha visible en las defensas ucranianas en un mapa publicado por Deep State. Estas afirmaciones aún no han sido confirmadas. A principios de agosto, las fuerzas ucranianas habían penetrado en la región rusa de Kursk, reclamando la propiedad de aproximadamente 1.300 kilómetros cuadrados y alrededor de 100 asentamientos, incluyendo la ciudad de Sudscha. Los analistas estiman ganancias territoriales menos sustanciales. Esta semana, las fuerzas rusas llevaron a cabo su primer intento sustancial para expulsar a las tropas ucranianas.

21:41 EE. UU.: Los retrasos en la ayuda a Ucrania se deben a "logística compleja"

Los retrasos en la ayuda de EE. UU. a Ucrania se deben a "logística compleja", según funcionarios estadounidenses. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, lo dice durante una aparición en video en la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kyiv. "Esto no es un problema de voluntad política", explica Sullivan. "Rather, it's an issue of complex logistics to deliver this support to the frontlines". A pesar de los desafíos, EE. UU. está comprometido a "hacer más y hacerlo bien" por Ucrania, reconoce Sullivan. El presidente Joe Biden está determinado a utilizar su tiempo restante en el cargo para posicionar a Ucrania favorablemente para emerger victorioso, declara Sullivan. Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se reunirán en la Asamblea General de la ONU en Nueva York más tarde este mes.

20:57 Scholz: Planes para procesar a los saboteadores del gasoducto Nord Stream en Alemania

El canciller alemán Olaf Scholz califica el sabotaje de los gasoductos Nord Stream como un "acto criminal" y promete llevar a los responsables ante la justicia en Alemania. Lo anuncia durante un diálogo ciudadano como miembro del SPD en el Bundestag alemán en Prenzlau, Brandenburg. "Todas las agencias de seguridad y la Fiscalía Federal deben investigar este asunto sin prejuicios", dice Scholz. "No lo vamos a pasar por alto. Intentaremos llevar a los responsables ante la justicia en Alemania si podemos arrestarlos". Scholz descarta las especulaciones de que el gobierno alemán ha abandonado el gas natural ruso, señalando que Rusia había detenido los suministros de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. El posterior aumento de precios, los topes de precios y la búsqueda de fuentes de gas alternativas han costado a Alemania "más de 100.000 millones de euros". Las explosiones en el gasoducto solo ocurrieron después de que Rusia hubiera cesado los suministros a Europa a través del mar Báltico. En agosto, la Fiscalía Federal emitió una orden de arresto contra un ciudadano ucraniano en relación con el acto de sabotaje.

20:24 G7 condena el suministro de cohetes iraníes a Rusia

Los rumores de que Irán está proporcionando cohetes a Rusia han llevado a las principales democracias del G7 a condenar firmemente esta transferencia de armas. Irán continúa armando a Rusia a pesar de las reiteradas apelaciones internacionales para que detenga tales entregas, según una declaración conjunta emitida por los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, EE. UU. y el Alto Representante de la UE. Rusia utiliza estas armas iraníes para atacar a civiles y la infraestructura crítica de Ucrania. Recientemente, el Reino Unido y EE. UU. informaron que Rusia había recibido misiles balísticos de Irán, un hecho que Irán niega. "Irán debe detener inmediatamente cualquier ayuda a la invasión ilegal e injustificada de Rusia en Ucrania y dejar de proporcionar misiles balísticos, drones y tecnología relacionada que representa una amenaza directa para el pueblo ucraniano y la seguridad global y europea", dice la declaración conjunta publicada por la presidencia del G7 de Italia. "Permanezcamos firmes en nuestro compromiso de hacer responsable a Irán por su apoyo inaceptable a la guerra ilegal de Rusia en Ucrania, que solo sirve para socavar la seguridad internacional". Alemania, Francia y el Reino Unido ya han impuesto nuevas sanciones a Irán, y la UE está considerando sanciones más duras. Lee más aquí.

19:41 Putin Habla sobre la Importancia de la Libertad de Información, a pesar de la Imprisión de CríticosEl presidente ruso Vladimir Putin habla sobre la importancia de la libertad de información y su fiabilidad, a pesar de que sus críticos encarcelados lo encuentran irónico. Dirigiéndose a los asistentes de la cumbre de medios de los países BRICS en Moscú, Putin marca el 120º aniversario de la agencia de noticias rusa TASS. Afirma que "a medida que surgen múltiples polos, es crucial garantizar la autenticidad de la información". Cree que la verdadera libertad de expresión, que muestre diferentes puntos de vista, puede ayudar a encontrar compromisos y solucionar problemas globales. Putin destaca el papel de los medios en construir un orden mundial justo al ofrecer una "representación clara y sin sesgos del mundo". Durante años, la libertad de expresión y los medios independientes han sido inexistentes en el régimen autoritario de Rusia. Las publicaciones no gubernamentales han sido prohibidas y silenciadas, mientras que los oponentes políticos enfrentan persecución legal. La agencia de noticias rusa TASS comenzó en 1904 bajo diferentes nombres y títulos, y ahora es el mayor proveedor de noticias del país, y a menudo funciona como portavoz del gobierno.

19:20 Scholz Se Mantiene Firme en contra del Entrega de Misiles Taurus a UcraniaEl canciller alemán Olaf Scholz ha descartado entregar armas de precisión de largo alcance a Ucrania en el futuro, incluso si los aliados lo aprueban. Durante una conversación con ciudadanos en Prenzlau, Brandenburg, Scholz reafirmó su negativa a suministrar misiles crucero Taurus, cuyo alcance permite llegar a Moscú (aproximadamente 500 km), stating que supondría "un riesgo considerable de escalada". Scholz expresa "he dicho que no a eso. Y este principio sigue siendo el mismo, independientemente de las decisiones de otros países". También se opone a proporcionar armas capaces de tal alcance. Scholz reiteró "he mantenido esa postura, y sigue aplicando". El arma de mayor alcance entregada por Alemania a Ucrania hasta ahora es el lanzador de cohetes Mars II, capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 84 km.

