- Fuegos artificiales de moda en Londres

La actriz Blake Lively (36) visitó Londres el jueves para promover su nueva película "Once More, With Feeling" (fecha de lanzamiento: 15 de agosto). Hizo varias apariciones con outfits llamativos, como se muestra en el periódico británico "Daily Mail".

De Traje Sastre Sin Subjectador a Vestido de Rosa con Capa Roja

Apareció en una sesión de fotos con un traje sastre blanco de gran tamaño con delicados bordados de flores verde-blancas. Solo eso ya era un espectáculo. Pero Blake Lively sin subjectador bajo la chaqueta fue la cereza en el pastel. La prensa británica lo llama un "casi problema de vestuario". Pero la radiante actriz lo tenía bajo control. La esposa de Ryan Reynolds (47) combinó el conjunto con pendientes de statement redondos. Llevaba su cabello rubio suelto con una raya lateral.

Para una visita a los estudios de la BBC en el centro de Londres, Lively cambió a otro conjunto blanco, compuesto por una falda mini blanca, chaqueta a juego con grandes flores blancas, medias de encaje blancas y tacones blancos con grandes hebillas de flores. Esta vez, se recogió el cabello.

En una sesión de fotos en la ciudad, la madre de cuatro hijos llevó un abrigo ancho de color gris con cortes de flores y un gran cuello. Se ajustó la cintura con un ancho cinturón. La estrella estadounidense lo combinó con grandes aros y un collar con la palabra "Bebé".

Después de su aparición en la radio, Blake fue vista con un traje a cuadros de estilo vintage con detalles en mint y bordados de flores blancas. El bolso y la corbata de statement combinaban a la perfección. Lo combinó con zapatos de cordones de estilo brogue.

En el estreno de la película más tarde esa noche en el Odeon Luxe de Leicester Square, Blake Lively presentó el último highlight de la moda del día: un vestido de sirena plateado, cubierto de cristales, con elementos florales en rojo, rosa y verde alrededor del escote Bardot. El vestido de piso largo de Tamara Ralph, valorado en £30,000 (aproximadamente €35,000), es de la colección de otoño-invierno actual de la diseñadora. La actriz completó su look con una capa de plumas escarlata. Los tacones plateados brillantes asomaban por debajo del vestido.

Otro Highlight de Moda en la Gira de Promoción

Antes esta semana, Blake Lively también causó revuelo con su outfit en el estreno de la película en la Ciudad de Nueva York. Apareció en un vestido de Versace que había sido usado anteriormente por la cantante estadounidense Britney Spears (42).

Zendaya expresó su admiración por las elecciones de moda de Blake Lively durante una entrevista con una popular revista de moda, citando la habilidad de la actriz para hacer declaraciones audaces y únicas con sus outfits.

A pesar de la atención de la prensa británica en el casi problema de vestuario de Blake Lively durante una de sus sesiones de fotos, Zendaya enfatizó que la actriz siempre mantiene un sentido de control y confianza en sus elecciones de moda.

