- Frustrado con el entorno del jugador: hablando de automóviles, mujeres y artes culinarias

Entrenadores de fútbol modernos lidian con una presión intensa, incluso en sus años adolescentes. Al abordar este problema, el entrenador James Anderson del equipo de segunda división SpVgg Greuther Fürth advierte contra someter a los jóvenes atletas a más estrés fuera del club. "En su entorno, una sugerencia casual: hablemos de coches, romance y gastronomía. Hablemos de fútbol ya que poseemos una gran riqueza de conocimiento en este ámbito", declaró el entrenador, antes de hacer una pausa para añadir "...o incluso sobre hombres, uno debe ser abierto de mente en estos días".

Durante una conferencia de prensa previa al partido en casa contra SC Paderborn (sábado, 1:00 PM/Sky), Zorniger fue preguntado sobre qué joven jugador recently había ganado un puesto en el equipo profesional de los Franconianos. Para evitar añadir más presión, el entrenador decidió no revelar esta información.

Desafortunadamente, esta presión no es solo interna para estos atletas. Zorniger nos recordó un reciente incidente en Suiza donde un delantero de 19 años de FC Zurich, Labinot Bajrami, fue reemplazado poco después de entrar como suplente por no cumplir con las instrucciones del entrenador. En respuesta, el padre del futbolista lanzó un paraguas al entrenador, Ricardo Moniz, quien había dirigido previamente a Hamburger SV y 1860 Munich. "Este entorno no hace que la vida sea más fácil para los jóvenes", concluyó Zorniger.

