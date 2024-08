frecuencia prevista de las capturas netas que disminuye significativamente entre los pescadores del Báltico

Pescadores podrían experimentar una disminución en sus capturas del Mar Báltico, según sugiere la reciente propuesta de la Comisión Europea. Esta propuesta implica cuotas reducidas para diversas especies como el arenque, el salmón y el bacalao, como se indicó en un comunicado.

Por ejemplo, se proyecta una disminución de aproximadamente el 42% en la cuota de arenque, que se reduciría a aproximadamente 117,000 toneladas. La Comisión también propone reducciones drásticas en el cogollo permitido debido a las preocupaciones por la conservación de las especies. En el Mar Báltico occidental, esto se traduciría en una reducción del 73% en la permisividad del bacalao y del 50% en la del arenque, lo que resultaría en una captura máxima de solo 93 toneladas de bacalao y 394 toneladas de arenque. El cogollo se refiere a los peces no objetivo que a menudo mueren en las redes. Even the small-scale coastal fishermen are not immune to these regulations, starting from the next year. However, the proposal suggests an increase of about 108% in herring catch limit in the central Baltic Sea, with a quota of around 83,900 tonnes.

El Vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, expresó su preocupación en el comunicado sobre el mal estado de los bancos de peces en el Mar Báltico. Él destacó la importancia de abordar el estado grave de las especies económicas importantes. Según Bruselas, la presión sobre la biodiversidad en el Mar Báltico ha existido durante años debido a los altos niveles de contaminación y la pesca excesiva a largo plazo, lo que ha llevado a muchas especies al borde de la extinción.

Decisión de la UE en octubre

La Comisión propone anualmente cuánto pescado se puede pescar en los mares de la UE, con el objetivo de evitar la colapso de los bancos. Los cupos finales son decididos por los ministros de pesca de la UE - en el caso de Alemania, esta responsabilidad recae en Cem Özdemir.

Los ministros discutirán la propuesta los días 21 y 22 de octubre. Los países no están obligados a seguir las recomendaciones científicas. Frecuentemente deciden sobre cuotas que superan las recomendaciones, y la captura total se divide en cuotas nacionales para los estados miembros.

Según un informe de la Agencia Federal de Alimentación y Agricultura, la pesca de altura y costera fue la que más pescado landing en Alemania el año pasado, principalmente en el estado de Bremen. Esto fue seguido por Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Schleswig-Holstein y Baja Sajonia.

La Comisión Europea, liderada por el Vicepresidente Maroš Šefčovič, expresó sus preocupaciones sobre el mal estado de los bancos de peces en el Mar Báltico debido a los altos niveles de contaminación y la pesca excesiva a largo plazo. La Comisión Europea propuso reducir las cuotas para diversas especies, incluyendo una disminución del 73% en la permisividad del bacalao y del 50% en la del arenque en el Mar Báltico occidental.

Lea también: