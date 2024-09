- Frankfurter Chaibi se prepara para comenzar las operaciones - las preocupaciones en torno a Marmoush surgen

"De manera inesperada, no ser seleccionado para el equipo nacional de Argelia le dio a Fares Chaibi la oportunidad de recuperarse de sus heridas a un ritmo relajado. Sin embargo, el jugador del Eintracht Frankfurt se sintió un poco desanimado. "El equipo nacional está cerca de mi corazón. Es personal. No estoy seguro de por qué no fui elegido esta vez. Pero en realidad me benefició. Ahora estoy listo para los partidos venideros", expresó durante una conferencia de prensa.

Después de una primera temporada exitosa en la liga alemana de fútbol, el jugador de 21 años tiene como objetivo avanzar este año con el Eintracht. "Tengo grandes esperanzas para mi rendimiento. Quiero participar en tantos partidos como sea posible, acumular muchas horas de juego, marcar más goles y dar más asistencias. Mi objetivo es tener un mayor impacto en el juego del equipo", declaró.

Preguntas sobre Marmoush

Después de adaptarse al nuevo entorno, ahora se siente completamente a gusto en la ciudad y en el club. "Adaptarse en el extranjero por primera vez no es tarea fácil; llevó algo de tiempo. Ahora estoy decidido a tener mi mejor temporada en el campo", dijo el argelino. Su compañero de equipo Omar Marmoush jugó un papel significativo en su adaptación. Para Chaibi, es como un hermano mayor. "Me alegra que se haya quedado. Pasamos mucho tiempo juntos; compartimos un vínculo único", dijo Chaibi.

Ambos buscan demostrarlo el sábado (3:15 PM/Sky) contra el VfL Wolfsburg. Si Marmoush podrá hacerlo en tiempo es incierto. El delantero regresó antes de la selección nacional de Egipto debido a una lesión. Sin embargo, el Eintracht ha dado una pista de esperanza. Después de un exhaustivo examen médico, se ha programado al jugador de 25 años para sesiones de entrenamiento individuales.

