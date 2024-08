- Frankfurt espera un millón de visitantes en el Festival de Museumshore

Se espera atraer a alrededor de un millón de visitantes: El Festival de la Ribera del Museo en Frankfurt comienza esta semana. Desde el viernes 23 de agosto hasta el domingo 25, 27 museos participantes, 14 escenarios y alrededor de 400 puestos con diversas ofertas formarán parte del programa, según anunció la Tourism and Congress GmbH de la ciudad. Con esto, el festival es uno de los mayores eventos culturales de Europa, dijo el CEO Thomas Feda.

Los 27 museos organizarán visitas guiadas, conciertos y actividades interactivas para todas las edades. Entre ellos se encuentra la Catedral de Frankfurt, whose tower can be climbed during a family tour. Un botón del Festival de la Ribera del Museo por siete euros concede la entrada a los museos participantes durante el festival.

Música e actividades interactivas

Habrá mucha música en el Meno este año, con bandas y DJs que ofrecen una amplia variedad de estilos musicales, desde jazz y rock hasta pop, música del mundo y actuaciones clásicas. Los puestos de comida ofrecerán especialidades culinarias internacionales así como los platos clásicos de Frankfurt. Las tradicionales carreras de dragones tendrán lugar el sábado y el domingo. También habrá una milla del órgano y del coro, y una milla del libro antiguo.

Fuegos artificiales para concluir

El alcalde Mike Josef (SPD) inaugurará oficialmente el festival el viernes a las 6:00 PM. El programa musical terminará a medianoche del viernes y el sábado, y habrá un espectáculo de fuegos artificiales para concluir el evento el domingo a las 10:00 PM. traffiq, la empresa de transporte público local, ha anunciado que ampliará sus servicios en muchas líneas durante el festival.

