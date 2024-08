- Frank Schmidt: "A los 60 años, ya no soy entrenador"

El entrenador del Heidenheim, Frank Schmidt, planea retirarse a tiempo. "Está claro para mí: a los 60 años, ya no seré entrenador, y Christian Streich es un buen ejemplo de eso", dijo el entrenador de 50 años del 1. FC Heidenheim al "Stuttgarter Zeitung" y "Stuttgarter Nachrichten".

Sin embargo, después de terminar octavo en la primera temporada del Heidenheim en la Bundesliga y clasificarse para los playoffs de la Liga Europa Conference, el entrenador del FCH de toda la vida no consideró retirarse. "Si pensara así, maybe ahora sería indeed el momento adecuado. Pero somos diferentes en el FCH, yo soy diferente. Siento una responsabilidad. Estoy extremadamente arraigado aquí. He hecho un compromiso hasta 2027. Y Frank Schmidt nunca se ha echado para atrás".

Por lo tanto, un cambio antes del final de su contrato está fuera de cuestión para Schmidt. "Por supuesto, también podría confiar en mí para algo más. Pero está claro: predico valores como la responsabilidad a mis jugadores. Vendría el diablo si no cumpliera mi contrato hasta 2027. Lo que venga después, quién sabe", dijo Schmidt.

