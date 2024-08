- Frank Castorf: "El AfD es la venganza del Este"

El director de teatro Frank Castorf (73) cree saber las motivaciones de los votantes del Alternativa para Alemania (AfD). "Creo que están impulsados por un pensamiento muy simple. La AfD es la venganza del Este", dice el septuagenario en una entrevista con el "Berliner Zeitung" (ya en línea, impresión 10.8.). Que la AfD también logra resultados bastante buenos fuera de Alemania Oriental, Castorf lo ignora en este punto.

"Es un escándalo, después de todo: ¿Quién lidera los consejos editoriales, teatros, museos, universidades, quién se sienta en los bancos de los tribunales?", pregunta Castorf en la entrevista. "Christoph Hein ha descrito con precisión cómo los profesores del Oeste, que no lograron posiciones en casa, fueron empujados desde la segunda fila a la herida abierta de Alemania Oriental". La venganza desencadena "el reflejo pavloviano en el otro lado".

No le gusta, dice el nacido en 1951 Castorf en Berlín (Este): "Uno se siente un poco avergonzado de que se vote así, pero no se puede prohibir. El estado no me agrada, pero no puedo decir nada al respecto porque no veo una solución adecuada". Tiene "un poco de esperanza, cuando miro a Francia y al Frente Popular, de que las fuerzas de izquierda puedan fortalecerse de nuevo".

El antiguo Intendant de la Volksbühne Berlin (1992 a 2017) también se expresa en la conversación sobre las manifestaciones contra la derecha, que tuvieron lugar al beginning of the year and at which leading politicians of the traffic light coalition such as Federal Chancellor Olaf Scholz or Foreign Minister Annalena Baerbock also participated.

"Los muchos que salen a las calles contra la derecha, o lo que ellos creen que es, me recuerdan más a las manifestaciones por el Día de la República y el 1 de mayo en la RDA", dice Castorf, "donde todos agitaban sus banderas rojas a Erich Honecker, que estaba realmente en la prisión nazi de Brandenburg, y luego se iban rápidamente a pasar un día libre y agradable. Con el lema: Hago lo que tú quieres, pero de lo contrario, lámeme el culo".

El próximo proyecto teatral de Castorf es una implementación de la novela de Fallada "Pequeño hombre, ¿ahora qué?" en el Berliner Ensemble (estreno el 14 de septiembre).

