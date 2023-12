Francia inicia una investigación sobre la explosión en Arabia Saudí antes del Rally Dakar

La explosión alcanzó un vehículo de apoyo perteneciente al equipo francés Sodicars poco después de que saliera de su hotel de Jeddah hacia la ruta de la carrera, hiriendo al conductor Philippe Boutron, informó Reuters, citando versiones del equipo y de los organizadores de la carrera.

Un portavoz de la fiscalía nacional antiterrorista de Francia confirmó a la CNN que han abierto una investigación sobre un intento de asesinato "relacionado con una empresa terrorista."

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés dijo que el conductor francés del coche resultó "gravemente herido", mientras que los cinco pasajeros, también franceses, resultaron "ilesos".

Sodicars dijo que el conductor fue repatriado el lunes al Hospital Militar Percy de Clamart.

"Fue atendido inmediatamente por equipos médicos y está en manos de expertos, acompañado por su familia. Tenía las piernas destrozadas por la explosión y fue sometido a un coma artificial para aliviar su sufrimiento", declaró Sodicars en un comunicado difundido el martes.

Benoit Boutron, periodista deportivo e hijo del piloto herido, declaró a la emisora de radio francesa RMC que su padre ha salido del coma.

"Es bastante grave lo que ha pasado, está terriblemente herido. La información que puedo darte es que ha salido del coma, así que eso ya es un primer paso, y con este tipo de accidentes hay que ir paso a paso".

"Efectivamente, está gravemente herido en ambas piernas, y sabremos más dentro de unos diez días. Hay que ser prudentes en este momento".

Mientras tanto, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores emitió un comunicado en el que advertía de que "la amenaza terrorista persiste en Arabia Saudí. Es aconsejable ejercer la máxima vigilancia en la vida cotidiana, especialmente cuando se viaja".

"Una investigación de las autoridades saudíes está en curso para determinar la causa de la explosión. No se descarta la hipótesis de un acto criminal", dijo el ministerio en un comunicado el 1 de enero.

La CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Medios de Arabia Saudí para pedir comentarios.

"Esperamos que la investigación siga su curso, que avance bien y que encuentren a las personas implicadas", declaró a la CNN Marie-France Estenave, portavoz de Sodicars.

"Lo que queremos es la verdad. ¿Por qué? ¿Es contra la manifestación? ¿Es contra Francia? No lo sabemos. Eso es lo que nos preocupa".

"Cruzamos los dedos para que la investigación se haga con seriedad y en profundidad", dijo, añadiendo que esperaba que la investigación dejara claro si el incidente fue un atentado terrorista.

El Rally Dakar se celebró en Europa y África de 1979 a 2007, pero se trasladó a Sudamérica y después a Oriente Próximo en 2020, tras la cancelación de la edición de 2008 por motivos de seguridad.

Tradicionalmente hay cinco categorías principales de vehículos en el Rally Dakar: coches, motos, camiones, UTV y quads.

"Algo no iba bien"

Mayeul Barbet, un compañero de Boutron que estaba en el coche en el momento del incidente, declaró a la emisora de radio francesa RMC que el equipo salió del hotel con normalidad para preparar el coche.

"Recorrimos 500 metros y entonces 'boom' una explosión. Ahí está, no sabemos qué pasa, una gran explosión".

"Tras la explosión, me quedé pegado al techo del coche, así que eso no es normal... en un accidente de coche, nos lanzan hacia delante, pero aquí me lanzaron al techo de hecho. Así que en mi cabeza sabía que algo no iba bien", dijo."Había un ambiente bastante confuso en el coche, con los airbags desplegándose... así que salimos rápidamente del coche. Pero antes de salir, Philippe me dijo algo, me dijo: 'Mayeul, tienes que sacarme'. Así que ahí, entiendo que está herido".

Barbet, que ayudó a Boutron a salir del coche, dijo: "Vi que tenía las piernas muy heridas, al principio decidí dejarle en el coche para no moverle.

"Le hicimos un primer torniquete para que no sangrara mucho y, de hecho, el coche empezó a incendiarse. Entonces decidimos sacarle, ponerle a salvo y atenderle".

Barbet contó que, cuando los pasajeros del coche salieron de él, supusieron que habían sufrido un accidente y buscaron otro vehículo, pero se dieron cuenta de que "no había nada a nuestro alrededor. Estamos solos en medio de esta carretera".

Fuente: edition.cnn.com