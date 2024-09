Francia convoca a representantes diplomáticos iraníes para una reunión

12:03 Para el Pentágono, la contraofensiva rusa en Kursk sigue siendo insignificante hasta ahoraEl Pentágono no se ha impresionado con la contraofensiva rusa en Kursk. Según el portavoz del Pentágono Pat Ryder, el jueves se ha visto a las fuerzas rusas intentando algún tipo de contraofensiva en la región de Kursk. Por el momento, Ryder la considera insignificante, pero están vigilando de cerca. El Ministerio de Defensa ruso afirma que sus tropas han recapturado diez asentamientos. Sin embargo, esto aún no se ha confirmado. Hace unas cinco semanas, el ejército ucraniano inició una ofensiva en la región rusa de Kursk, afirmando la captura de aproximadamente 100 pueblos rusos y casi 1.300 kilómetros cuadrados desde entonces.

11:38 A pesar de la caída de numerosos drones, los ataques de drones causan dañosLa fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 24 de 26 drones durante la noche. En la región de Odessa, una persona resultó herida y 20 casas resultaron dañadas. Mientras tanto, en la región de Mykolajiw, los restos de un drone provocaron un incendio en una planta de procesamiento de alimentos, según informaron las autoridades regionales. El Ministerio de Energía también informa sobre daños a la infraestructura eléctrica en la región de Iwano-Frankiwsk.

11:16 Shoigu recibe a Kim en PyongyangEl secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, Maintenance meetings with North Korean leader Kim Jong Un in Pyongyang. El Consejo de Seguridad de Rusia states that these meetings took place in a unique atmosphere of mutual trust and friendship. Per the Russian Security Council, these talks will make a significant contribution to carrying out the defense pact signed by Kim and Kremlin chief Vladimir Putin in June. Putin mentions that this pact stipulates mutual aid in response to aggression against either party. Western nations accuse Moscow of employing North Korean rockets and artillery shells in Ukraine. In order to advance its operations in Ukraine, Russia needs more ammunition and is therefore engaging with countries such as China, Iran, and North Korea.

10:46 Líder parlamentario ruso: NATO dirige la guerra contra nuestro paísEl presidente de la Cámara de Diputados rusa, Vyacheslav Volodin, claims that NATO is actively involved in the fighting in Ukraine. Volodin wrote on Telegram, "They are waging war against our country." He suggests that NATO is aiding Ukraine in selecting Russian cities for attacks, coordinating military operations with the Ukrainian army, and generally directing the Kyiv government.

10:17 Munz sobre la amenaza de guerra de Putin a NATO: "La declaración de Putin no tiene eco fuera de las noticias vespertinas"There are concerns in the West that allowing Ukraine to conduct long-range attacks on Russian territory could trigger an escalation. Exactly this is what Kremlin chief Vladimir Putin is again threatening. Rainer Munz, an ntv correspondent, sees several reasons why Putin's threats may lack substance.

09:42 Familia: Líder de la oposición encarcelada en Bielorrusia está gravemente enfermaLa líder de la oposición bielorrusa Maria Kalesnikava está en estado crítico, según su hermana. Ella afirma que Kalesnikava, quien ha estado detenida durante cuatro años, ahora pesa solo 45 kg (aproximadamente 99 lbs) a una altura de 1.75 metros (5' 9"). Tatjana Chomitsch dice que ex presidiarios le informaron de condiciones inhumanas y tortura psicológica y física. El Ministerio del Interior de Bielorrusia no respondió a solicitudes sobre las condiciones de detención de Kalesnikava. Kalesnikava se ha convertido en un símbolo de resistencia después de las protestas contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko en 2020. Está sirviendo una condena de 11 años de prisión por supuestamente planear un golpe de estado.

09:20 Se firma el acuerdo sobre el despliegue de la brigada lituanaAlemania y Lituania han finalizado un acuerdo que regula la logística del despliegue de una brigada de combate en el estado miembro de la OTAN de Lituania. El ministro de Defensa Boris Pistorius y su homólogo lituano Laurynas Kasciunas firmaron el acuerdo en Berlín. El acuerdo ayuda a clarificar el estatuto legal de los soldados y trabajadores civiles alemanes en Lituania, brindándoles garantías legales. El acuerdo abarca diversos aspectos, como los derechos de residencia, las reglas fiscales, el sistema escolar, la vigilancia de la salud pública, el tráfico vial y la seguridad pública. Sienta las bases para establecer escuelas y jardines de infantes alemanes en Lituania. Se espera que la brigada esté operativa en 2027. Leer más aquí.

08:56 Rusia expulsa a seis diplomáticos británicosRusia ha expulsado a seis diplomáticos británicos por espionaje. La agencia de inteligencia FSB afirma poseer documentos que demuestran que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico orquesta tanto la escalada política como militar. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, acusa a la embajada británica de perjudicar al pueblo ruso, según la agencia de noticias TASS. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico descarta las acusaciones como infundadas. La expulsión de diplomáticos británicos por parte de Rusia es una respuesta a las medidas británicas después de supuestas actividades rusas en Europa y el Reino Unido, según la BBC.

08:31 El lanzamiento de armas equivaldría a la participación de la OTAN en la guerra para PutinEl presidente ucraniano Zelenskyy ha instado durante mucho tiempo el lanzamiento de misiles de largo alcance para ataques a objetivos militares rusos. Los EE. UU. y el Reino Unido ahora están planeando revisar este asunto. Putin emplea rápidamente un lenguaje intimidatorio hacia el Oeste en respuesta.

08:03 Rusia ofrece insights sobre la superación de armas occidentalesRusia está invitando a compartir sus lecciones aprendidas en la lucha contra diversas armas occidentales con sus socios. Esta revelación fue hecha por el viceministro de Defensa ruso Alexander Fomin durante una reunión de seguridad en China. Según la agencia de prensa rusa RIA, estos conocimientos se obtuvieron durante los conflictos en Ucrania, lo que ha llevado a avances en la guerra moderna. Rusia está abierta a compartir este conocimiento adquirido con sus aliados. Los combates han llevado a la neutralización de armas occidentales mediante tecnología rusa.

07:34 Agencia de Seguridad Interior Confirma Detenciones: Individuos Acusados de Atentados por Encargo en Kyiv en Beneficio de RusiaLa agencia de seguridad interior de Ucrania ha confirmado la detención de cinco individuos sospechosos de llevar a cabo atentados por encargo en Kyiv en beneficio de una agencia de inteligencia rusa. Según el informe de la agencia de seguridad interior, estos individuos, procedentes de diversas regiones de Ucrania, se habían mudado a Kyiv en busca de trabajo y habían sido contactados por agentes rusos a través de Telegram. Los sospechosos habrían incendiado cinco vehículos militares y distribuido panfletos para desprestigiar al ejército. También habrían grabado sus actividades en sus teléfonos, esperando una compensación financiera que nunca llegó.

07:05 Jefe Rabínico de Ucrania Llora la Pérdida de su Hijo Adoptivo Muerto en el ConflictoEl Jefe Rabínico de Ucrania, Moshe Asman, está de luto por la pérdida de su hijo adoptivo, Anton Samborskij, quien falleció durante la invasión rusa. Se llevó a cabo un servicio memorial en Kyiv, al que asistieron soldados, veteranos y otros para honrar al joven de 32 años, quien había desaparecido a finales de julio y cuyo fallecimiento se confirmó después de semanas de incertidumbre. Samborskij se convirtió en padre de una hija en mayo, según compartió el Rabino Asman en las redes sociales. Había adoptado a Samborskij cuando era un huérfano de 10 años. La última conversación entre el padre y el hijo tuvo lugar el 17 de julio.

06:29 Japón Describe Encuentro con Aviones de Combate RusosLa fuerza de autodefensa aérea de Japón desplegó aviones de combate el jueves después del acercamiento de dos aviones rusos hacia el país. Según el Ministerio de Defensa, los aviones rusos no violaron el espacio aéreo japonés, moviéndose en cambio desde el mar hacia la región sureña de Okinawa desde la mañana hasta la tarde. En respuesta, "ordenamos a la Fuerza de Autodefensa Aérea que desplegara aviones de combate de manera urgente", informó el Ministerio. Los aviones rusos concluyeron su viaje en el norte, cruzando las disputadas Kuriles, un área en disputa entre Japón y Rusia. Anteriormente, en 2019, aviones de guerra rusos habían dado vueltas alrededor de Japón. Obtén más información aquí.

Lee más sobre esto aquí.06:07 Moscú: EE. UU. Adopta Estrategia de Contención contra Rusia y ChinaEl viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, declaró durante una conferencia de seguridad en China que EE. UU. está siguiendo una estrategia de contención contra Rusia y China. TASS, una agencia de prensa rusa, compartió esta información. Según Fomin, tanto Rusia como China abogan por la creación de un mundo justo, multipolar, basado en la igualdad y el respeto mutuo, mientras que el Occidente se prepara para posibles conflictos en Asia mediante la creación de nuevos bloques de seguridad en la región.

05:27 Ucrania: Buque Mercante Civil Atacado por Misil AntinavíoLa Marina de Ucrania ha revelado nuevos detalles sobre un supuesto ataque aéreo ruso contra un buque mercante civil en el Mar Negro. Según su informe, un bombardero Tu-22 probablemente disparó un misil antinavío Ch-22 contra el barco. El buque, que enarbolaba la bandera de la nación caribeña de San Cristóbal y Nevis, se encontraba fuera de las aguas territoriales ucranianas en el momento del incidente. En su camino desde el puerto ucraniano de Chornomorsk a Egipto, carrying wheat as cargo, the vessel encountered this threat. Según un informe de la BBC, el buque mercante se encontraba en la zona económica exclusiva de Rumania en ese momento. Alternativamente, se utilizó en su lugar un misil Ch-31, menos potente y utilizado para la supresión de radares, según este informe.

03:19 Incidente en la Línea de Demarcación: Soldado Moldavo Muere en DisparosUn soldado moldavo falleció en circunstancias desconocidas mientras cumplía con sus deberes en la línea de demarcación que separa Moldova de la región separatista de Transnistria. El Ministerio de Defensa de la República de Moldova informó que el soldado resultó fatalmente herido por un disparo de su propia arma mientras cumplía con sus responsabilidades en su puesto. Actualmente se lleva a cabo una investigación policial y un examen forense para establecer los hechos del incidente. Soldados de Moldova, la región separatista de Transnistria y tropas rusas han mantenido una presencia en la línea de demarcación desde un conflicto en 1992, tras el desmoronamiento de la Unión Soviética. Moldova está comprometida con la reintegración de Transnistria en su territorio. Los incidentes en la línea de demarcación son poco frecuentes.

02:18 Primer Ministro del Reino Unido: "No Hay Intención de Enfrentarse a Rusia en un Conflicto"El Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, contradice la afirmación del presidente Putin de que la entrega de armas de largo alcance por parte de Occidente, que permite ataques en lo profundo del territorio ruso, equivale a la participación de NATO en el conflicto. "Ukraine tiene el derecho a la defensa", enfatiza Starmer. El Reino Unido apoya inequívocamente este derecho ofreciendo oportunidades de capacitación en contextos relacionados. "Sin embargo, no buscamos un conflicto con Rusia - esa no es nuestra intención en absoluto", reiteró el Primer Ministro del Reino Unido. Aprende más aquí.

01:09 Antiguo embajador de EE. UU. en Kiev: Harris probablemente adoptaría una postura más assertiva hacia UcraniaEl antiguo embajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, predice que si es elegida, la candidata presidencial demócrata Kamala Harris adoptaría una postura más assertiva hacia Ucrania en comparación con el actual presidente Biden. Harris ha mostrado esta inclinación en ciertos aspectos, como señaló Taylor durante un evento en la Universidad Americana de Kiev. Según Taylor, Biden ha sido vacilante en algunos aspectos, como los que conciernen a los HIMARS, los Abrams y los aviones de combate F-16. Además, Biden es actualmente cauteloso sobre permitir que Ucrania inicie ataques en profundidad en Rusia. Taylor anticipa un enfoque más assertivo de Harris, possibly debido a los cambios que ella podría traer al equipo de política exterior de la Casa Blanca.

00:27 Zelensky agradece a Estonia por la ayuda militarEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibe al presidente de Estonia, Alar Karis, en Kiev, agradeciéndole por el apoyo militar. Estonia, como miembro de la UE y de la OTAN, se ha comprometido a destinar el 0,25% de su PIB anual para apoyar las necesidades de defensa de Ucrania. Las discusiones entre los dos líderes también cubrieron los esfuerzos de reconstrucción y las aspiraciones de Ucrania de unirse a la UE. Mientras tanto, la primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, prometió un mayor apoyo durante una reunión con Zelensky.

23:19 El BND no está obligado a compartir su evaluación con un periodistaEl servicio de inteligencia federal (BND) no está obligado a informar a un periodista si consideró una victoria militar para Ucrania como difícil o imposible en discusiones confidenciales. El Tribunal Administrativo Federal de Leipzig dictaminó esto, también negando la solicitud del periodista para que se revele las publicaciones de medios que participaron en estas discusiones. Sin embargo, el BND está obligado a proporcionar información sobre el número de discusiones individuales confidenciales sobre la situación militar en Ucrania este año. El periodista presentó una solicitud de medidas provisionales después de un artículo de periódico de mayo que afirmaba que un político de la CDU afirmaba que el BND estaba difundiendo una evaluación negativa de la situación militar en Ucrania para influir en la opinión pública.

22:06 Políticos alemanes apoyan el uso de armas de largo alcance contra RusiaPolíticos del gobierno de coalición de Alemania apoyan la autorización a Kiev para usar armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, le dijo a T-Online que es justificado y está en línea con el derecho internacional atacar "por fin objetivos militares en Rusia con cohetes occidentales de largo alcance". Roth sugirió como posibles objetivos campos militares, centros de comando o bases de lanzamiento, que considera fuentes de "ataques crueles sobre objetivos civiles ucranianos". El presidente del comité de defensa del FDP, Marcus Faber, también apoya la idea, stating that it is high time to allow "Russian military airports to be targeted with long-range weapons like ATACMS and Storm Shadow". El político verde Anton Hofreiter enfatizó que Rusia continúa terrorizando a la población civil ucraniana con ataques de cohetes a hospitales, edificios residenciales e infraestructura energética. Para proteger efectivamente a la población civil ucraniana, cree que el ejército debe tener la autorización para atacar bases militares en territorio ruso con armas de largo alcance.

21:35 Vance habla sobre las ideas de Trump para UcraniaEl candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance cree que el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania podría incluir la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. Explicando esto en una entrevista con el productor de televisión Shawn Ryan, Vance sugiere que Trump podría reunir a rusos, ucranianos y europeos en la mesa de negociaciones para discutir posibles soluciones de paz. "Podría llegar a un acuerdo rápidamente", concluyó Vance. Trump es conocido por su simpatía hacia el presidente ruso Vladimir Putin y su crítica a la ayuda de EE. UU. a Ucrania. El ex presidente también afirma tener la capacidad de poner fin a la guerra en 24 horas si es elegido, aunque no ha proporcionado más detalles de su plan.

21:03 "Somos rusos. Dios está con nosotros" - Marcha fascista en San PetersburgoVarios nacionalistas y fascistas rusos, gritando "Somos rusos. Dios está con nosotros", lideraron una marcha por San Petersburgo. La ocasión fue el aniversario del traslado de las reliquias de Alexander Nevsky, quien es considerado un héroe nacional y santo de la Iglesia Ortodoxa. Repetidamente, gritaban, "¡Adelante, rusos!"

20:28 Propaganda del Kremlin: "La mejor barrera es el Atlántico"El presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov cree que Rusia debería expandirse más allá de las fronteras de Ucrania. "Pienso que la frontera óptima es el Atlántico. Una barrera natural", dice el propagandista del Kremlin. "El mejor lugar para nuestras tropas - Berlín, Lisboa, Madrid. Y cómo se veían en París". Cuando se le recuerda de la población limitada de Rusia, sugiere buscar a los bielorrusos como aliados, o incluso recurrir a China.

20:01 Voluntarios británicos se preparan para el inviernoEn muchas casas ucranianas que han resistido los bombardeos, faltan ventanas - una situación preocupante a medida que se acerca el invierno. La ONG británica "Insulate Ukraine" está abordando este problema, visitando zonas de guerra para instalar ventanas temporales.

La Unión Europea ha expresado sus preocupaciones por las acciones de Rusia en Ucrania y sus posibles implicaciones para la región. En respuesta a las recientes actividades de Rusia, la Unión Europea ha impuesto sanciones a oficiales y empresas rusas.

Alemania, como miembro de la Unión Europea, también ha prometido su apoyo a Ucrania, firmando un acuerdo para desplegar una brigada combatiente en Lituania, un estado miembro de la OTAN, para ayudar a fortalecer la capacidad de defensa colectiva de la alianza.

