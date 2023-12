Fotos fascinantes de los submarinistas "sirena" de Corea del Sur

"Su mayor preocupación era el hecho de que esta tradición se estaba acabando", dijo Lee a la CNN sobre Ko Ryou-jin, una Haenyeo de tercera generación. "Me hablaba en coreano y me decía: 'Voy a ser la última'. Luego dijo, en inglés: 'I'm the last mermaid'".

La declaración de Ko inspiró el título del nuevo libro fotográfico de Lee, que no solo destaca la forma única de vivir y trabajar de los Haenyeo -reconocida por la UNESCO como parte del patrimonio cultural de Corea del Sur en 2016-, sino que también hace hincapié en cómo sus antiguas tradiciones están cada vez más amenazadas por la crisis climática y el paso del tiempo.

Con un texto introductorio de Ko, con quien Lee ha mantenido el contacto desde que visitó Jeju en 2018, "La última sirena" presenta retratos del grupo multigeneracional de mujeres en plena faena: preparándose para bucear con su resistente equipo reparado a mano o emergiendo del mar con sus capturas, arrastradas a la superficie utilizando redes y flotadores en lugar de modernos equipos mecánicos. Las imágenes en primer plano muestran las sencillas necesidades del trabajo, como las pesas de plomo redondeadas que los Haenyeo utilizan para hundirse rápidamente en el fondo marino, así como tomas detalladas de la vida marina, como las hileras de ventosas en los tentáculos de los pulpos.

"El intrigante vínculo entre las Haenyo y la estructura familiar semimatriarcal de la isla de Jeju es el núcleo de esta historia", escribe Lee sobre su libro en un texto introductorio. "A lo largo de generaciones, esta isla ha sido un bastión de fuerza y resistencia femeninas", continúa su introducción, "y las Haenyo encarnan esta poderosa herencia".

Lee vivió en Corea del Sur hasta los siete años, cuando su familia se trasladó a Toronto. Siempre había sido consciente de la existencia de los haenyeo, declaró a la CNN, tras haber visitado Jeju de niño. "Creo que la gente los ve casi como trabajadores", dice, y explica que el modo de vida único de los haenyeo se da por sentado en la zona.

Su deseo de aprender más sobre la comunidad le llegó más tarde. "Pensaba mucho en la diversidad y la representación, y en explorar mi identidad personal", explica este fotógrafo afincado en Nueva York, cuyo trabajo se ha publicado en Vogue, Dazed y T Magazine del New York Times. "Como coreano-americano y habiendo pasado la mayor parte de mi vida en Estados Unidos y Canadá, ha sido una bonita experiencia volver y reconectar con mi cultura y mi herencia, y tratar de compartirlo con el mundo", dijo.

Lee pasó largos días con los Haenyeo, aunque no se sumergió, y se relacionó con la comunidad de buceadores tomando desayunos de la popular panadería coreana Paris Baguette. (Las mujeres, la mayoría de entre 60 y 80 años, solían llegar temprano por la mañana para prepararse, incluso con un tensiómetro para comprobar que estaban en buenas condiciones para bucear, antes de pasar todo el día en el agua.

Una buceadora haenyeo muestra un pequeño pulpo, parte de su captura. La bandera coreana ondea con la brisa marina.

Las mujeres dieron la bienvenida a Lee a sus filas de una forma que recordó al fotógrafo su estrecha relación con su difunta abuela. "Históricamente, en la isla de Jeju era una sociedad matriarcal, eran las mujeres las que buceaban y mantenían a la familia, y ellas eran el sostén de la familia", dice Lee. "Existía esta conexión especial... la familia es una parte tan importante de la cultura".

Los Haenyeo insisten en mantener vivas sus tradiciones utilizando equipos sencillos, como trajes de neopreno que se remiendan y reparan constantemente, explica Lee. "Fue casi como capturar la historia. No han cambiado su forma de vida en los últimos 60 años más o menos".

"No había esa sensación de jerarquía que creo que es bastante notable en otras partes de Corea... todo el mundo era muy solidario, y todos hacían el mismo trabajo", dijo Lee a la CNN sobre la comunidad haenyeo. "En cierto modo, parecía más armoniosa. Estoy muy agradecido por haber podido entrar en ese espacio y observar", continuó refiriéndose al tiempo que pasó con las mujeres.

Sin embargo, Lee también observó los desafíos que se manifiestan entre lo viejo y lo nuevo: la crisis climática obliga a los haenyeo a adaptar sus métodos de pesca. El cambio climático ha calentado las aguas que rodean Jeju unos dos grados centígrados en los últimos 36 años, según un estudio publicado en 2023 en la revista Sustainability. Ko explicó a Lee que ya no es posible que los Haenyeo sigan las prácticas pesqueras sostenibles que han cultivado durante décadas debido a los cambios en los ecosistemas marinos. La superpoblación de erizos de mar, por ejemplo, ha alterado las pautas habituales de pesca de los buceadores, mientras que las aguas más cálidas han atraído a la zona a animales marinos venenosos y depredadores, como serpientes y pulpos.

Ko también le dijo a Lee que, en el pasado, los buceadores podían encontrar fácilmente su principal captura -una especie de molusco marino llamado caracola turbante- que a menudo se exporta a Japón, donde se considera un manjar. Ahora, dice, los Haenyeo tienen que nadar durante una hora entera antes de empezar a encontrar alguno. "Su trabajo no sólo se ha vuelto más peligroso, sino que es más difícil encontrar vida marina que capturar", afirma Lee. "Su práctica de sostenibilidad se ha roto. Tienen que trabajar mucho más para ganarse la vida".

Todo en un día de trabajo: una pesada red, llena de caracolas turbante. Una buceadora haenyeo sale a la superficie, con erizos de mar en la mano.

Las tradiciones de buceo de Jeju pueden remontarse al siglo V, y a Lee no se le escapa el hecho de que los haenyeo hayan perseverado y persistan en sus tradiciones en medio del tumulto de la historia reciente de Corea. "Es un lugar que ha cambiado tanto en tan poco tiempo: de ser un país devastado por la guerra y bastante pobre ha pasado a ser un país desarrollado.

Pero esa rápida evolución económica y social de Corea del Sur ha hecho que las generaciones más jóvenes se sientan menos atraídas por vivir y trabajar como los haenyeo, según Ko. Ella ha intentado reclutar a más mujeres jóvenes para que se unan a su comunidad, pero le dijo a Lee que ha sido todo un reto. Aun así, ha habido cierto éxito: desde que Lee visitó la isla, otra buceadora más joven se ha unido a las Haenyeo, lo que significa que, por ahora, Ko ya no es la "última sirena".

"Es increíble que exista esta tradición desde hace más de mil años", afirma Lee, que planea una exposición de las fotografías en Seúl, la capital de Corea del Sur, en primavera. "Creo que es importante preservar toda esa historia posible, porque lo triste es que no sé hasta qué punto es sostenible".

Fuente: edition.cnn.com