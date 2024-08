- Foto romántica con Christian Düren

La relación de Amira Pocher y Christian Düren: De secreta a pública

Durante mucho tiempo mantuvieron en secreto su nueva relación, pero ahora Amira Pocher (31) y el moderador de "taff" Christian Düren (34) la han hecho pública. Amira, la ex esposa de Oliver Pocher (46), recently compartió una vista previa de su nuevo pareja en Instagram después de una sesión de entrenamiento sudorosa. Ahora, ha publicado una foto de vacaciones románticas de ella con Düren en Austria, en la que se les ve durante una caminata.

Amira Pocher: Recargando en su tierra natal

Amira compartió las nuevas fotos en Instagram Stories, en las que se ve a ella y a Düren, junto con algunos amigos, partiendo en medio de la noche para escalar el pico Schuhflicker en Großarltal. Pasaron por vacas pastando y escalaron más alto, llegando a la Arlspitze justo a tiempo para ver el amanecer. Amira capturó panoramas impresionantes y posó con Düren contra el paisaje. En una instantánea, Düren rodea amorosamente a Amira, quien ríe feliz. Más tarde, bajan la montaña juntos.

Amira había planeado un viaje más relajado, pero como explicó en otra historia, "la naturaleza me sigue sacando". Encuentra que puede "recargarse" más en la naturaleza y disfruta verdaderamente de sus actividades al aire libre.

Amira y Christian hicieron pública su relación a principios de julio, asistiendo juntos a un desfile de moda de Marc Cain durante la Semana de la Moda de Berlín. "Me alegra que ya no tengamos que escondernos", le dijo Amira a Bild en ese momento, agregando que ahora tiene que acostumbrarse a no tener que cortar a Düren de todas sus historias de Instagram.

