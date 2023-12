Lo más destacado

Fórmula E: Oliver Rowland descubre que es su momento de brillar en la serie de carreras eléctricas

Oliver Rowland está aprovechando al máximo su gran oportunidad en la Fórmula E

"Han sido 20 años de sacrificios", dice el piloto de Nissan e.dams

La F1 "ya no" está en su punto de mira y aspira a más éxitos eléctricos

Rowland ha estado esperando 20 años para brillar y la Fórmula E le ha dado por fin la oportunidad de encender el papel de toque en su carrera como piloto.

"Han sido 20 años de sacrificios para acabar finalmente en un lugar en el que puedo demostrar mi capacidad y sobresalir de verdad", explica el piloto de Nissan e.dams a CNN Sport antes de la ronda suiza de este fin de semana en Berna.

"Mi familia siempre me ha apoyado y se ha esforzado mucho, así que es bonito devolvérselo y demostrarles que ha merecido la pena.

"Todo el mundo está feliz y yo estoy en un buen lugar, simplemente estoy contento con la vida en este momento".

"Extremadamente político

Naturalmente relajado y optimista, Rowland ha pasado suficiente tiempo al margen del automovilismo como para saber lo frustrante que puede ser verlo desde la barrera.

Antes de su fichaje de última hora por Nissan e.dams para la quinta temporada de la Fórmula E, estuvo esperando en las alas de la Fórmula 1, primero como piloto de desarrollo con Renault y luego como piloto junior del equipo Williams.

"Pasé mucho tiempo persiguiendo el sueño de la Fórmula 1 y estuve muy cerca", reflexiona Rowland, de 26 años.

Vi muchas cosas en la Fórmula 1; es extremadamente política y no siempre llegan los pilotos con más talento; hay varios factores diferentes y, para ser sincero, acabé un poco cansado de ella".

"He llegado a la Fórmula E y me parece un soplo de aire fresco. Estoy muy contento de estar aquí.

"La Fórmula 1 no está en mi radar en absoluto. Creo que con la dirección que está tomando la Fórmula E el futuro está aquí. Si realmente puedo hacerme un nombre en la Fórmula E, entonces no hay razón para que busque en otra parte".

El primero de la lista

El camino de Rowland hacia el campeonato eléctrico llegó cuando a su viejo amigo Alexander Albon le ofrecieron la oportunidad de correr en la Fórmula 1 con Toro Rosso, lo que dejó a Nissan e.dams en la necesidad de encontrar un sustituto rápido... y rápido.

"El equipo fichó a Alex en agosto para competir en la Fórmula E y yo me sentí un poco decepcionado en aquel momento", explica Rowland. "Pero las cosas progresaron con él y se marchó a la Fórmula 1, y supongo que yo era el primero de la lista a quien llamar.

"En el último momento fui a los entrenamientos de Valencia, conseguí completar un día en mojado y así es como empezó todo".

Cuando era un joven piloto de karts que crecía en Yorkshire, Rowland solía pasar los fines de semana corriendo con Albon y su familia. "Le conocía muy bien", añade.

Así que, ¿habló con su viejo amigo cuando efectivamente intercambiaron los paddocks de carreras?

"Sí, claro", dice riendo. "¡Sólo para darle suerte para la temporada y las gracias!".

Sin ningún tipo de presión

La llegada en paracaídas a Nissan e.dams, ganadora de tres de los cuatro campeonatos por equipos, supuso para Rowland una gran relajación en su primera temporada completa con el equipo.

"Nissan tenía muy claro que tenía que aprender en este primer año y no había ningún tipo de presión para conseguir resultados", explica Rowland.

"Supongo que eso facilita las cosas, ya que realmente no hay presión sobre mis hombros para salir ahí fuera y rendir, y al final he podido hacerlo".

Rowland ha sido una especie de paquete sorpresa en la quinta temporada. Aunque ha cometido errores de "novato", Rowland también ha tenido la mala suerte de no ganar ninguna carrera, y su potencial ha quedado patente con dos podios y tres poles.

El británico también ha eclipsado a Felipe Massa y Stoffel Vandoorne que, recién salidos de los rigores de la Fórmula 1, también están compitiendo en su temporada de debut en la Fórmula E.

"Es muy satisfactorio", dice Rowland, que es noveno en la clasificación de pilotos a falta de tres carreras.

"Siempre te gusta creer en tus propias habilidades como piloto de carreras, pero también tienes que demostrar lo que vales. Así que entrar, no sólo contra los novatos, sino también contra los ex campeones de la Fórmula E... ha sido agradable basar realmente mi rendimiento junto al de muchos de los demás".

Creo que he consolidado mi lugar entre los pilotos y me he ganado ese respeto".

"La Fórmula E es muy competitiva y todos los pilotos son muy amigos. Pero tengo que seguir empujando porque cuando estás a este nivel contra este tipo de tipos, siempre buscan esa pequeña ventaja extra".

Junto a su compañero de equipo en Nissan e.dams, Sebastian Buemi, la tarea inmediata es conseguir la primera victoria de la temporada para el equipo.

"Creo sinceramente que hemos tenido muy mala suerte de no ganar ninguna carrera hasta ahora", añade Rowland. "Seguiremos presionando".

Además, Rowland sigue dirigiendo su equipo de karts, Oliver Rowland Motorsport, para jóvenes pilotos del Reino Unido que esperan seguir sus huellas.

"Cuando ellos corren y yo también, se sientan en el camión y lo ven en la pantalla grande", explica Rowland. "Están muy interesados en la Fórmula E y tienen muchas ganas de hacer lo mismo que yo.

"Todo lo que pueda hacer para ayudar a los más jóvenes siempre lo haré.

"Es extremadamente importante devolver algo a donde yo estuve una vez".

Fuente: edition.cnn.com