Fórmula E: Comentarista: "¡Oh, Dios mío, esto es una locura!

La Fórmula E entusiasma a los comentaristas

"Emocionante e impredecible", dice Nicholls

"Franchitti, leyenda de la IndyCar: "Es un reto

Nueve equipos compiten en el campeonato de 11 carreras, que se disputa en las calles de algunas de las ciudades más emblemáticas del mundo, como Pekín, París y, más recientemente, Buenos Aires.

Jack Nicholls, aficionado al automovilismo, y Dario Franchitti, leyenda de la IndyCar, son los comentaristas encargados de describir la frenética acción a millones de telespectadores de todo el mundo.

Según los informes, el campeonato inaugural fue más popular que la Fórmula 1 en Norteamérica, mientras que las tres primeras carreras de 2015-16 atrajeron a 56 millones de telespectadores en todo el mundo y 1.450 millones de impresiones en las redes sociales.

Los entrenamientos, la clasificación y la carrera tienen lugar el mismo día (en la Fórmula 1 se disputa en tres días), por lo que la Fórmula E mantiene la expectación, afirma Nicholls, que ha sido comentarista en ambos deportes.

"Me encanta la emoción y la imprevisibilidad de la Fórmula E", explica Nicholls a Nicki Shields, presentadora del programa SuperCharged de la CNN.

Describe la dramática carrera inaugural del campeonato 2015-16 en Pekín con su típico estilo sin aliento: "¡Dios mío, esto es una locura!".

"La Fórmula E es un juego de adivinanzas", añade Nicholls. "No hay tiempo suficiente para recopilar datos, así que las carreras son muy emocionantes. La F1 es ajedrez a 200 mph, mientras que la Fórmula E es dodgems a 100 mph".

Franchitti, cuatro veces campeón de la IndyCar Series, admite que aún no se ha acostumbrado al cambio de la cabina del piloto por la de comentarista.

"No es tan fácil como parece", dice Franchitti. "Durante años, he visto a la gente comentar las carreras y me decía: '¡Lo estáis haciendo mal!".

"Intentar hacer un buen trabajo, transmitir los matices a los aficionados que nos ven... es un reto y, sin duda, todavía estoy aprendiendo".

La serie de carreras, que se reanuda en México el 12 de marzo, está muy equilibrada: Sébastien Buemi, de Renault e.Dams, lidera el campeonato de pilotos con cuatro puntos de ventaja sobre Lucas di Grassi, de ABT, después de cuatro carreras.

El británico Sam Bird se ha metido en la lucha tras ganar el ePrix de Buenos Aires de este mes. La victoria ha aupado al piloto de DS Virgin Racing a la tercera posición con 52 puntos, 28 puntos por detrás de Buemi.

Es difícil predecir lo que puede ocurrir en una serie de carreras tan impredecible, pero Franchitti cree que Buemi, que corrió con el equipo de F1 Toro Rosso de 2009 a 2011, es el hombre a batir esta temporada.

"Ha sido tan dominante... su ritmo ha sido increíble".

