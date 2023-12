Lo más destacado

Fórmula 1: Daniel Ricciardo logra su primera pole en Mónaco

Daniel Ricciardo saldrá desde la pole en el Gran Premio de Mónaco

Nico Rosberg, líder del campeonato, termina segundo

El campeón del mundo, Lewis Hamilton, lastrado por problemas técnicos

Max Verstappen sufre un fuerte accidente

El piloto de Red Bull fue 0,169 segundos más rápido que el líder del campeonato, Nico Rosberg, con Lewis Hamilton, su compañero de equipo en Mercedes, terminando tercero.

Es la primera vez desde el Gran Premio de Brasil 2013 que el equipo gana la pole y Ricciardo estaba encantado de romper su pato en uno de los circuitos más glamorosos y elegantes del circuito.

"Definitivamente es un lugar especial", dijo Ricciardo a los periodistas.

"Sabía que este fin de semana tendríamos una oportunidad. Tenía buena pinta desde el jueves. También tenía en mente después de Barcelona que he estado pilotando bien pero no he obtenido la máxima recompensa, así que llegué a este fin de semana con mucha confianza y creyendo que podía estar en esta posición".

"Siempre me ha gustado este lugar. Tenemos un buen paquete detrás de nosotros y es bueno ser capaz de sacar el máximo provecho de ella ".

Ricciardo celebra tras encabezar la clasificación.

Es la primera vez desde 2011 que Mercedes no marca el mejor tiempo en Mónaco.

Mientras Ricciardo celebraba, Hamilton, ya a 43 puntos de su compañero de equipo y líder Rosberg de cara a la carrera del domingo, tuvo que lidiar con más decepción.

Hamilton, que aún no ha ganado una carrera esta temporada, tuvo que volver al garaje después de que su coche perdiera potencia al comienzo de la tanda de los 10 primeros.

Sólo pudo dar una vuelta, que le catapultó del 10º al tercer puesto, justo por delante de Sebastian Vettel, de Ferrari.

Plagado de problemas técnicos en las tres primeras carreras de la temporada, se vio involucrado en un accidente en el Gran Premio de España hace quince días que le dejó fuera de la carrera tanto a él como a Rosberg.

Este último incidente no hará sino aumentar la frustración de Hamilton en un circuito en el que los adelantamientos son notoriamente problemáticos.

"Ha sido una clasificación difícil", dijo Hamilton en rueda de prensa.

No sé qué decir en este momento, pero lo bueno es que al menos he podido dar una vuelta".

Ha sido tan malo como algunas de las carreras en lo que respecta a los problemas de motor, así que estoy agradecido por ser tercero".

"La pole estaba ahí para conseguirla, pero haré lo que pueda en la carrera para salvar lo que pueda del resultado de hoy".

Hamilton no estaba contento con el rendimiento de su coche en la sesión de clasificación.

Mientras que había alegría en una mitad del paddock, había desesperación en la otra, ya que Max Verstappen, ganador de su primer gran premio la última vez en su debut con Red Bull, se estrelló en la primera sesión del sábado.

El piloto de 18 años, que ganó en España en su debut con Red Bull, saldrá 21º tras romper su suspensión delantera después de chocar con una barrera.

"Por supuesto que no es la forma en la que quieres empezar mañana", dijo a los periodistas.

"He girado un poco demasiado pronto, he roto la suspensión y luego no he podido recuperarme de ello. Es un error de cálculo, eso es todo. Un error de cálculo, me equivoqué un poco con el agarre".

Mientras tanto, Kimi Raikkonen, segundo en la carrera por el campeonato, saldrá en 11ª posición tras recibir una penalización de cinco puestos por un cambio en la caja de cambios.

