Ford S-Max: Ofrece funcionalidad, moda y emoción en una configuración versátil de minivan.

Camiones a menudo han sido etiquetados como anticuados, con clientes prefiriendo la elegancia de los SUVs sobre su practicidad. Sin embargo, los aficionados de las furgonetas aún pueden encontrar lo que buscan en el mercado de coches de segunda mano, incluso descubriendo modelos trendy como el Ford S-Max.

Fiabilidad

El S-Max, que puede pesar hasta dos toneladas dependiendo de sus especificaciones, generalmente realiza bien en las inspecciones principales de TÜV (HU) en comparación con sus predecesores en la categoría de suspensión. La suspensión de eje, dirección y muelles de eje han estado mostrando un rendimiento ordinario. Sin embargo, los inspectores de TÜV a menudo critican el desgaste en los discos de freno. Además, los modelos S-Max a menudo se han notado por tener problemas de fugas de aceite y alumbrado.

Estética y Interior

Ford logró incorporar tanto estilo como funcionalidad en el S-Max. A diferencia del gran MPV Galaxy, con el que comparte plataforma con el sedán Mondeo, el S-Max tiene un aspecto deportivo y elegante. Con una longitud total de 4.80 metros, ofrece espacio suficiente para al menos cinco personas gracias a su distancia entre ejes de 2.85 metros. Los asientos opcionales sexto y séptimo son más adecuados para niños. Los tres asientos individuales en la segunda fila pueden deslizarse y plegarse de forma independiente. Los asientos adicionales en la parte trasera pueden plegarse en el piso del maletero cuando no se utilizan, creando una superficie de carga plana. El volumen de carga para las variantes de cinco asientos oscila entre 965 y 2020 litros, mientras que la de siete asientos oscila entre 282 y 2020 litros.

Ford le dio un lifting al S-Max en 2019, entre otros cambios, con una nueva parte delantera.

Transmisión y Conducción

Ford ofrecía el S-Max con motores de gasolina y diésel de cuatro cilindros, así como opciones de tracción delantera y total. El motor más potente era el potente motor de gasolina turboalimentado de 2.0 litros que producía 177 kW/240 CV, que atraía a los aficionados al deporte y estaba disponible hasta la mitad de 2018. El motor de gasolina de 1.5 litros produce 118 kW/160 CV (120 kW/165 CV desde 2018) y es más eficiente en combustible que el motor de 2.0 litros, con un consumo de 6.5 a 7.4 litros (en comparación con el promedio de 8 litros del motor de 2.0 litros). La potencia se transmite a las ruedas delanteras a través de una caja de cambios manual o una transmisión automática de seis velocidades (240 CV).

El motor de autoencendido de 2.0 litros se ofrecía con potencias de 88 kW/120 CV, 110 kW/150 CV y 132 kW/180 CV (140 kW/190 CV desde 2018) y consume entre 5 y 6.3 litros en promedio, dependiendo de la variante de conducción (delantera o total) y la transmisión (caja de cambios manual de seis velocidades, DSG de seis velocidades o automática de ocho velocidades). El Bi-Turbo con 154 kW/210 CV (240 CV desde 2018) se discontinuó en el otoño de 2021, junto con el motor de autoencendido de 190 CV. Desde entonces, el S-Max solo ha estado disponible en una variante de híbrido completo con una potencia de sistema de 190 CV.

Características y Seguridad

Las ofertas de confort del S-Max eran impresionantes. El modelo de tendencia base cuenta con una lista decente de características, mientras que las versiones Titanium, ST-Line y Vignale vienen con comodidades de lujo estándar. Características como piel, faros LED, integración de smartphone, sistema de navegación, techo de cristal panorámico, llantas de aleación de 19 pulgadas y más transforman la furgoneta en un vehículo cómodo y elegante.

No longer just a functional vehicle, the S-Max is a stylish and, depending on engine choice, sporty option. Potential buyers should have their desired model professionally inspected to prevent any costly surprises. Currently, around 1500 used S-Max vehicles are available for purchase through mobile.de, starting at around 9000 euros.

Despite its popularity, the S-Max used cars might require regular maintenance due to criticisms towards wear and tear on brake discs and potential oil leaks. However, for those seeking a stylish and practical vehicle, the used car market offers an array of S-Max models, including trendy facelifted versions.

