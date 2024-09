Ford Ranger Vehículo híbrido eléctrico: Esta es una camioneta que se puede cargar.

A continuación de casi tres años desde su lanzamiento inicial, Ford está a punto de presentar una variante de Ranger con enchufable híbrido el próximo verano. El alcance eléctrico completo esperado es de alrededor de 50 kilómetros, considerado moderado, pero Ford espera que esta versión tenga un impacto significativo, especialmente para un público objetivo específico.

En el IAA Transportation en Hannover (hasta el 22 de septiembre), Ford presentará por primera vez la versión PHEV de su pickup Ranger. Este enchufable cuenta con un novedoso tren de potencia, compuesto por un motor de gasolina turbo de 2.3 litros y un motor eléctrico, que ofrece una potencia combinada de 279 CV. La potencia se transmite a las cuatro ruedas a través de una transmisión automática de 10 velocidades. El Ranger PHEV se vende por €53,181, con las primeras entregas programadas para el próximo verano.

La batería de 11.8 kWh de capacidad neta permite un alcance eléctrico de aproximadamente 50 kilómetros. Este enchufable cuenta con un par motor récord de 690 Nm, una característica no disponible anteriormente en la gama de modelos Ranger, que hasta ahora solo se ha ofrecido con motores diésel y gasolina en Alemania. Al igual que estos modelos, la versión enchufable ofrece una capacidad de carga útil de hasta una tonelada y una capacidad de remolque de hasta 3.5 toneladas.

Optimista con las ventas aumentadas con el PHEV

El Ranger, al igual que su casi gemelo, el VW Amarok, fue introducido al mercado hace dos años. A pesar de entrar relativamente tarde al mercado, Ford espera que esta variante vea un aumento notable en las ventas gracias al sistema eléctrico que puede alimentar varios dispositivos eléctricos simultáneamente. La versión básica ofrece una potencia de salida de 2.3 kW, con una versión opcional que ofrece una potencia de salida de 6.9 kW y dos conexiones adicionales de 16 amperios.

El Ford Ranger PHEV estará disponible en las versiones XLT (€53,181), Wildtrak (€62,225) y como una edición especial en Stormtrak (€69,008). En comparación con el modelo diésel más potente con 240 CV, el PHEV en la edición Wildtrak cuesta €2,500 menos. El enchufable se fabricará en la planta de Silverton, Sudáfrica, al igual que los demás modelos.

