Ford Mondeo se somete a la inspección TÜV con luces de iluminación y luz de oscuridad

El Ford Mondeo, una opción intermedia en el mercado de coches usados, generalmente es asequible. Sin embargo, es crucial que los compradores potenciales consideren el historial de mantenimiento del vehículo, dado el tendencia del Mondeo a tener una alta kilometraje. Olvidar este aspecto podría llevar a varios problemas durante la inspección obligatoria (MOT) del coche.

Panorama Histórico

La quinta generación del Mondeo fue presentada en 2014, recibió un restyling en 2019 y fue la primera en ofrecer un modelo híbrido. La producción de la quinta generación cesó en 2022, y su sucesora, la sexta generación, ya no está disponible como modelo nuevo.

Tipos de Chasis y Versiones

Ford fabricó la quinta generación del Mondeo en versiones de hatchback, sedán y station wagon (Turnier).

Detalles de Tamaño (proporcionados por ADAC)

Longitud: 4.87 a 4.88 metros

Anchura: 1.85 metros

Altura: 1.48 a 1.50 metros (hatchback y sedán) o 1.55 metros (station wagon)

Espacio de carga: 550-1446 litros (hatchback), 383 litros (sedán) o 525-1630 litros (station wagon)

Ventajas

En comparación con sus versiones anteriores, el quinto Mondeo ha mejorado significativamente, especialmente en lo que se refiere a la suspensión y el rendimiento de los frenos, según el "Informe TÜV-Auto Bild 2024". Los frenos de pie y de estacionamiento también mostraron tasas de fallo reducidas, con las mangueras y las líneas de freno funcionando excepcionalmente bien.

Desventajas

A pesar de sus fortalezas, el Mondeo no está exento de defectos. Por ejemplo, los discos de freno tienden a mostrar un desgaste considerable, mientras que la pérdida de aceite es un problema común en todos los años de producción. Los sistemas de escape también funcionan peor de lo esperado.

Fiabilidad

Según los datos de ADAC, el Mondeo tiende ligeramente a tener más averías. En general, se clasifica en la parte media o inferior de las estadísticas de averías relevantes.

Los puntos débiles típicos incluyen el generador en los modelos de 2016 y la bomba de combustible en los modelos de 2019. La batería de inicio también es problemática en los modelos de 2015-2017, 2020 y 2021.

Motores

La quinta generación del Mondeo ofrece motores de gasolina (que van desde 92 kW/125 CV hasta 176 kW/240 CV) y opciones diésel (con una potencia que va desde 85 kW/115 CV hasta 154 kW/209 CV). La variante híbrida cuenta con un motor de cuatro cilindros y un motor eléctrico que entrega 138 kW/187 CV de potencia.

Precios de venta estimados de los concesionarios (según la Trust Automóvil Alemana (DAT) con kilometraje estadísticamente esperado - tres ejemplos)

Mondeo Turnier 2.0 TDCi ST-Line AWD (6/2018); 110 kW/150 CV (cuatro cilindros); 124,000 kilómetros; 15,302 euros

Mondeo 2.0 Hybrid Limousine (6/2017); 103 kW/140 CV (cuatro cilindros); 99,000 kilómetros; 13,974 euros

Mondeo Turnier 2.0 EcoBlue Vignale AWD (6/2020); 140 kW/190 CV (cuatro cilindros); 87,000 kilómetros; 23,064 euros

