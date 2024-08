- Ford está reduciendo la producción de vehículos utilitarios deportivos eléctricos

Ford reconoce las dificultades en el mercado de vehículos eléctricos y decide no crear un SUV con batería y tres filas, lo que les hace perder hasta $1.9 mil millones (€1.7 mil millones). Originalmente planeado para 2025, el lanzamiento se retrasó hasta 2027.

El segmento de vehículos eléctricos actualmente genera pérdidas trimestrales para Ford, mientras que sus motores de gasolina y vehículos comerciales son financieramente sólidos. Recently, there has been an increased interest in automóviles equipados con trenes de potencia híbridos.

Como resultado, Ford está reevaluando su gasto en vehículos eléctricos, reduciéndolo del 40% al 30% de su presupuesto anual. La fecha de lanzamiento del modelo sucesor de la gran camioneta eléctrica F-150 Lightning ahora será 2027 en lugar de 2025. Mientras tanto, Ford busca reducir los costos de la batería.

Las vans eléctricas rentables tienen prioridad

Todos los nuevos modelos ahora deben ser rentables en el primer año, según el director financiero John Lawler. Se ha dado prioridad a una van eléctrica programada para producción en 2026 y a una camioneta mediana programada para 2027.

El aumento de las ventas de vehículos eléctricos durante la pandemia de COVID-19 animó a los principales fabricantes de automóviles a invertir heavily en sus divisiones de vehículos eléctricos. Sin embargo, la demanda ha disminuido significativamente desde entonces, afectando incluso al líder del mercado Tesla. El competidor de Ford, General Motors, también ha detenido sus planes de expansión de vehículos eléctricos.

El CEO de Ford, Jim Farley, mencionó que estaba contento con el gran SUV eléctrico, pero no podía garantizar la rentabilidad. Mientras tanto, el competidor de Tesla, Lucid, sigue comprometido con su plan para un vehículo de este tipo, con los primeros clientes esperados para recibir el SUV Lucid Gravity a finales de este año, según el CEO Peter Rawlinson en el blog de tecnología "The Verge". Rawlinson creía que el bajón del mercado de vehículos eléctricos era solo temporal y criticaba el enfoque en los trenes de potencia híbridos como un "callejón sin salida". Lucid experimenta grandes pérdidas con su primer modelo, siendo financiado por miles de millones de inversiones de Arabia Saudita.

A pesar de la decisión de Ford de posponer la producción de un SUV con batería, la demanda de vehículos eléctricos con trenes de potencia híbridos está creciendo. Para aprovechar esto, Ford se centra en modelos de van y camioneta eléctricas rentables, como la van eléctrica próxima en 2026 y la camioneta mediana en 2027.

Mientras Ford ha enfrentado desafíos en el mercado de vehículos eléctricos, otros grandes fabricantes de automóviles como General Motors también han ajustado sus planes, lo que indica un cambio de enfoque hacia modelos eléctricos rentables.

