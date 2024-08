Ford está implementando ajustes significativos en su enfoque de vehículos eléctricos.

Ford recientemente reveló que está modificando su estrategia para vehículos eléctricos en Norteamérica, incorporando un espectro más amplio de opciones de electrificación, como precios reducidos y autonomy extendida.

El fabricante de automóviles abandonó su estrategia para una nueva serie de SUVs completamente eléctricos, optando en su lugar por modelos híbridos que suelen ofrecer una vida útil de la batería más corta, pero una autonomía total más larga junto con un motor de gasolina. Este cambio retrasará a Ford al menos $400 millones, ya que necesitan escribirse el equipo de fabricación planeado para los SUVs eléctricos abandonados. El costo total podría llegar potencialmente a $1.5 mil millones.

Ford también mencionó que mejoraría su adquisición de baterías y aumentaría la eficiencia de la fabricación para reducir los costos. Menos del 30% de los gastos de capital anual de la empresa se destinará en el futuro a vehículos eléctricos puros, en comparación con el 40% anterior.

Ford está retrasado en la producción de vehículos eléctricos en Estados Unidos en comparación con Tesla, pero su sector de vehículos eléctricos está en expansión. La Ford F-150 Lightning es la camioneta eléctrica más vendida en Estados Unidos. Sin embargo, los vehículos con tecnología híbrida están ganando popularidad en EE. UU., lo que lleva a Ford a adaptarse a las preferencias actuales de los consumidores.

El CEO de Ford, Jim Farley, declaró: "Hemos obtenido información valiosa como la segunda marca más grande de vehículos eléctricos de EE. UU. sobre lo que necesitan y valoran los consumidores, y lo que se necesita para desafiar a los mejores a nivel mundial a un precio asequible. Hemos elaborado una estrategia que ofrece a los clientes la mayor selección y aprovecha nuestras fortalezas".

Ford continuará fabricando vehículos eléctricos, aunque a un ritmo más lento. Su próxima oferta de vehículos eléctricos será una furgoneta eléctrica comercial que se lanzará en 2026, ayudando a competir con Rivian, whose electric vans are prevalent in the U.S. thanks to a partnership with Amazon.

A continuación, Ford creará lo que ha llamado un "vehículo eléctrico innovador", codificado como "Proyecto T3". Pretenden lanzar esta camioneta, que cuenta con carga bidireccional (capaz de cargar su hogar durante cortes de energía) y mejoras aerodinámicas, en la segunda mitad de 2027, aunque inicialmente estaba programada para antes, Ford espera reducciónes de costos de la fabricación de baterías para entonces.

"Un vehículo eléctrico económico comienza con una batería asequible", afirmó Farley. "Si no eres competitivo en el costo de la batería, no eres competitivo".

