Florence Pugh ha terminado su período de estar sola.

Florence Pugh vuelve a estar en una relación comprometida, como reveló en una entrevista. Después de dos años de soltería desde su separación de Zach Braff en 2022, la actriz ha elegido no revelar la identidad de su nuevo compañero. En una entrevista con la revista británica Vogue, reconoció estar en una relación simplemente respondiendo: "Sí". Han circulado rumores que la relacionan con el actor de "Peaky Blinders", Finn Cole, pero aún no se ha confirmado nada oficialmente.

"Me atrae la idea de que si la magia existe, entonces es el amor", mencionó Pugh al hablar de sus sentimientos. "Soy una persona que disfruta del amor", agregó, diciendo que aún están explorando su conexión. No tiene prisa por etiquetar su relación todavía.

Las montañas rusas emocionales no son ideales

Según Pugh, no es el objetivo final en una relación enamorarse perdidamente. Admite que enamorarse trae una gran felicidad, pero si eso es todo lo que tiene una relación, no durará a largo plazo. Aspira a algo más. Refiriéndose a su papel en la película "We Live in Time", explicó: "Estaba en el lugar adecuado de mi vida para hacer esta película cuando pasé por algunos problemas de relación complicados el año pasado, y creo que parte de la historia gira en torno a no ceder a ser pasivo o ser arrastrado sin poder hacer nada".

Tiene claras sus aspiraciones futuras. "Deseo encontrar el amor y formar una familia, y anhelo tener hijos", reveló. Siempre ha tenido un profundo deseo de tener hijos y se imagina un ambiente familiar amoroso y supportive combinado con un sentido de pertenencia.

La crítica pública influenció la ruptura

Su relación más reciente fue con Zach Braff. Después de tres años juntos, anunciaron su separación en 2022. Durante su relación, enfrentaron críticas debido a la gran diferencia de edad. "La relación que tuve con Zach fue bastante privada hasta que se convirtió en algo negativo y pude ver el efecto dañino que estaba teniendo en él, en nosotros y en ambas familias", expresó Pugh.

Elegió defender a su pareja y hablar debido al discurso público. Pugh publicó un video en Instagram en abril de 2020 abordando a los críticos, compartiendo su creencia de que no es justo que la gente hable negativamente de alguien a quien ella aprecia. A pesar de su separación, siguen siendo amigos, ya que Braff mencionó durante un programa de radio de SiriusXM que aún se tienen cariño el uno al otro.

A pesar de los rumores persistentes de su relación con Finn Cole de "Peaky Blinders", el nuevo compañero famoso de Florence Pugh sigue sin ser identificado. Al igual que las celebridades, Pugh valora el viaje emocional y el crecimiento dentro de su relación, evitando etiquetarla rápidamente y abrazando la exploración del afecto.

