Florence Pugh confirma su ruptura con Zach Braff

"Hemos estado intentando hacer esta separación sin que el mundo lo supiera, porque ha sido una relación sobre la que todo el mundo tiene una opinión", dijo Pugh a Harper's Bazaar para su número de septiembre de 2022. "Simplemente sentimos que algo así realmente nos haría el beneficio de no tener a millones de personas diciéndonos lo felices que están de que no estemos juntos. Así que lo hemos hecho. Automáticamente se me hace un nudo en la garganta cuando hablo de ello".

El año pasado, antes de que rompieran, Pugh habló con el Sunday Times sobre las críticas de la gente por ser 21 años más joven que Braff.

"Creo que a la gente le molesta que no sea quien esperaban", dijo entonces. "Pero es mi vida y no hago nada para complacer a la gente o para que sea un titular o una historia mejor. Quiero ser también una persona".

Dijo a Harper's Bazaar que no es fan de la intrusión que puede suponer ser una celebridad.

"Siempre que siento que se ha cruzado esa línea en mi vida, ya sean paparazzi tomando momentos privados o momentos que ni siquiera son reales, o canales de cotilleo que animan a los miembros del público a compartir momentos privados de gente famosa caminando por la calle, creo que está increíblemente mal", dijo.

Fuente: edition.cnn.com