- Flensburg-Handewitt recupera a Novak del club rival Wetzlar en el ajuste de la liga.

El equipo de Flensburg-Handewitt ha revelado un traspaso de cara a la próxima temporada, justo antes del primer partido de la Bundesliga de balonmano alemana. El miembro de la selección nacional de Eslovenia, Domen Novak, actualmente en el rival de liga HSG Wetzlar, se unirá a los alemanes del norte para la temporada 2025-2026.

El ala derecha de 26 años ha firmado un contrato de dos años hasta 2027 con el equipo. La temporada pasada, Novak marcó impresionantes 183 goles para Wetzlar, posicionándose como el máximo goleador del equipo.

El manager del equipo de Flensburg, Holger Glandorf, ha expresado su entusiasmo por Novak, stating, "Con Domen, hemos fichado a un jugador que tiene un gran potencial e internacional experiencia". En consecuencia, los contratos de Johan Hansen y Aksel Horgen no serán renovados. Este viernes a las 8:00 PM CEST, Flensburg recibirá a HC Erlangen en su campo para celebrar el inicio de la temporada.

