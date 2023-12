Finales de series de televisión: De 'Succession' para abajo, las mejores y peores despedidas de 2023

En otra desviación del pasado que tiene una fuerte deuda con "Perdidos", también se ha hecho habitual que las series decidan su final con mucha antelación y se preparen para ello, un factor que distingue a los programas mencionados de los que concluyeron sin la ventaja de elaborar un final claro.

Debatir sobre los finales se ha convertido en un deporte para espectadores, desde los fervientes defensores y críticos de "Los Soprano" hasta la gente que se sintió comprensiblemente defraudada por "Seinfeld" (¿podrá Larry David hacerlo mejor en "Curb Your Enthusiasm" el año que viene? Ya veremos), pasando por el surrealista final de "St. Elsewhere", que sigue siendo un hito en cuanto a dar grandes e inesperados volantazos.

Aunque es difícil producir un gran final para una serie mediocre, es más que posible estropear uno genial.

¿Qué series lo han conseguido y cuáles no? Echamos un vistazo a algunas de las series que se despidieron en 2023, en orden descendente de satisfacción. Algunos spoilers por delante (sobre todo en los enlaces a las críticas completas), y una nota a pie de página: esta lista excluye "Tom Clancy's Jack Ryan" de Amazon y los dramas policíacos de FX "Mayans M.C." y "Snowfall", que concluyeron después de cuatro, cinco y seis años. Aunque vi las tres durante un tiempo, no continué viéndolas con la suficiente atención como para evaluar con justicia lo bien que ataron cabos.

Succession"(4 temporadas, HBO): No es de extrañar que la mejor serie del año haya sido la más impresionante, empezando por la valiente decisión de matar a Logan Roy (Brian Cox) al principio de la temporada, antes de dejar que se desarrollara la verdadera batalla por la sucesión. Candidata al Salón de la Fama de los finales de serie, sólo por la lectura de Jeremy Strong de la frase "¡Soy el hijo mayor!".

Billions'(7 temporadas, Showtime): Tras siete temporadas y la ardua tarea de reemplazar a su estrella Damian Lewis, la serie lo atrajo de vuelta para un enfrentamiento final con el multimillonario Michael Prince (Corey Stoll) en un esfuerzo coordinado para frustrar sus ambiciones presidenciales, parte de una temporada llena de giros que estuvo a la altura de lo mejor que esta serie sobre el nexo entre poder, dinero y política ofreció en su apogeo.

Barry"(4 temporadas, HBO): Una última temporada irregular empañó esta comedia hasta entonces terriblemente oscura de los cocreadores Bill Hader y Alec Berg, que se encaminaba hacia un final sangriento y aparentemente inevitable para el asesino a sueldo que en realidad sólo quería ser actor. Un buen ejemplo de una serie que cruzó la línea de meta en sus propios términos, pero no al nivel que uno hubiera esperado.

Ted Lasso(3 temporadas, Apple TV+): Los productores evitaron notablemente catalogarla como un "final", pero la última tanda de episodios concluyó de forma agradable y apropiada la historia del entrenador de fútbol Ted Lasso (Jason Sudeikis) y sus aventuras en el Reino Unido, al tiempo que dejaba intrigantes hilos de vida con los que seguir jugando.

Reservation Dogs"(3 temporadas, FX/Hulu): La serie agridulce sobre jóvenes nativos americanos en la Oklahoma rural terminó con una nota discreta que se sentía muy en consonancia con el tono general de la serie, pero de una manera tan discreta que realmente no dejó mucha impresión duradera.

The Crown(6 temporadas, Netflix): Aunque el final llevó la historia a la reina Isabel, los toques más sentimentales del episodio -presentando a los tres personajes que la han interpretado a lo largo de las seis temporadas y dejándoles interactuar- resultaron demasiado preciosistas y fantasiosos, de la misma forma que lo fueron las interacciones fantasmales de Diana al principio de la temporada. Un final poco real para una serie por lo demás estupenda.

The Marvelous Mrs. Maisel"(5 temporadas, Amazon Prime Video): La creadora de la serie, Amy Sherman-Palladino, utilizó flashforwards a lo largo de la temporada para llegar al final, que no sólo ofrecía un broche triunfal para la homónima de la serie (Rachel Brosnahan), sino que también preparaba la aleccionadora caída de su mentor en la vida real, Lenny Bruce (Luke Kirby). En última instancia, sin embargo, la historia se redujo a la relación central entre Midge y su representante Susie (Alex Borstein), un dulce aunque algo sacarino broche de oro para otra de esas series que alcanzaron pronto su punto álgido y no se sintieron del todo como titulares a partir de entonces.

The Flash"(9 temporadas, CW): Más allá de marcar el final de esta serie de superhéroes, el final de "The Flash" coincidió con el final de la CW y su "ArrowVerse" tal y como lo conocíamos, ya que el perfil de la cadena cambió bajo una nueva dirección. Inicialmente una serie muy buena, "The Flash" fue víctima de demasiadas arrugas con diferentes Tierras y realidades alternativas y personajes revoloteando entre ellos en el transcurso de su carrera, aunque el crédito a los productores de inventar lo que al menos se sentía como una conclusión.

Star Trek: Picard"(3 temporadas, Paramount+): Toda la tercera temporada de esta serie de Paramount pareció un largo ejercicio de fanservice, reuniendo a la tripulación de "Star Trek: The Next Generation" para una despedida (muy) sentimental. Dicho esto, la subtrama que involucra a Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) y su hasta ahora desconocido hijo (Ed Speleers) se sintió cansada, y en términos de poner fin a las cosas ciertamente se sintió como el tiempo, como el hombre mismo podría decir, para hacerlo así.

The Blacklist" (10 temporadas, NBC): Impulsada por el misterio que aumentaba su aspecto procedimental en sus primeros días, "The Blacklist" representó un caso clásico de una serie que se alargó demasiado y debería haber terminado en 2021 cuando Megan Boone (también conocida como Elizabeth Keen) abandonó la serie. James Spader seguía haciendo que la serie fuera medianamente entretenida, pero el prolongado destino de su Raymond "Red" Reddington parecía tan anticlimático como puede serlo un clímax, en una serie que se quitó su propio nombre unos años demasiado tarde.

Fuente: edition.cnn.com