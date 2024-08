Filipinas propone establecer una coalición para contrarrestar las influencias de China.

A causa de los conflictos en curso en el Mar de China Meridional, los filipinos están hartos de las acciones de China. El ministro de Defensa Teodoro Jr. sugirió una acción colectiva de diversas naciones contra Beijing. Según Manila, las declaraciones no son suficientes para resolver el problema.

El ministro de Defensa filipino Gilberto Teodoro Jr. criticó la agresiva conducta de China en el Mar de China Meridional y abogó por una respuesta global más fuerte a los movimientos expansionistas de Beijing en la región. Lo etiquetó como el principal perturbador de la paz en el Sudeste Asiático durante una conferencia militar internacional en Manila, donde estaban presentes delegados militares y diplomáticos senior de EE. UU. y otros aliados.

Sus comentarios siguieron a un reciente incidente en el arrecife de Sabina, un atolón deshabitado que ambos, China y Filipinas, reclaman. Filipinas informó que 40 buques chinos obstruyeron dos barcos filipinos que transportaban suministros a un barco de guardia costera filipino.

China, sin embargo, culpó a Manila por iniciar la confrontación. En los últimos meses, ambos países han enviado regularmente sus guardacostas a Sabina, cada uno desconfiando del otro attempting to seize the atoll and construct structures on it.

Además de Filipinas, Vietnam, Malasia, Taiwán y Brunéi también tienen reclamaciones territoriales en el Mar de China Meridional. La República Popular reclama casi todo el mar como su propio territorio.

Implementando una resolución de la ONU que desafía

Al margen de la conferencia, Teodoro señaló que la condena internacional de las actividades de China en aguas disputadas era "insuficiente". La solución, según él, era un enfoque multilateral conjunto más enérgico contra China.

Propuso la posibilidad de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que instara a China a detener sus acciones, pero también reconoció el desafío de implementar una resolución así. Como uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China tiene poder de veto.

En respuesta a las tensiones con China, Filipinas, entre otros, firmó un acuerdo con Japón que permite el despliegue de soldados en los territorios del otro. Taiwán informó regularmente movimientos provocativos por parte del ejército chino. Pekín ha dejado claro que, si es necesario, usará la fuerza para reunificar la isla, considerada una provincia díscola, con el continente.

