- "Figura notable de la industria del cine independiente" ganando seis nominaciones al Oscar.

En "Atrapa si puedes," ella interpretó a la amante de Leonardo DiCaprio (49) en el año 2002. Su interpretación de la muy embarazada Ashley en la película independiente "Junikäfer" (2005) le valió su primera de seis nominaciones al Premio de la Academia, y es ampliamente reconocida como la princesa en la película de Disney "Encantada." Amy Adams ha diversificado sus talentos actoraless a lo largo de su carrera en diversos roles y géneros. El 20 de agosto, la actriz multitalentosa celebra su 50º cumpleaños.

"Nada puede afectarme ahora"

Nacida en una base militar de Vicenza, Italia, Adams creció en el estado estadounidense de Colorado con cinco hermanos. Su padre, que tuvo una carrera como entretenedor en clubes nocturnos después de su carrera militar, la introdujo en la actuación.

Después de graduarse en catering de eventos, Adams se adentró en el mundo de la actuación. Reconoció que el desafiante mundo del espectáculo de Hollywood la había preparado bien, como le confesó al New York Times en 2007, recordando sus experiencias trabajando con personas difíciles: "He trabajado con algunas de las personas más malvadas del mundo - nada puede afectarme ahora".

Al comienzo de su carrera, Adams no se intimidó por las figuras principales de la industria, habiendo conocido a figuras como Meryl Streep (75) y Clint Eastwood (94). Incluso su primer beso en pantalla fue con Leonardo DiCaprio. Después de su debut en la sátira "Muere de hermosa" en 1999, Adams continuó apareciendo en roles de apoyo, hasta que finalmente consiguió su primer papel principal en la comedia "Atrapa si puedes" bajo la dirección de Steven Spielberg (77) en 2002, donde interpretó a la interés amoroso de DiCaprio.

Un Comienzo Rocoso

A pesar del reconocimiento que obtuvo de "Atrapa si puedes", la carrera de Adams no despegó como ella había esperado, y de hecho se encontró desempleada durante un año entero. Compartió abiertamente este momento de lucha con el Berliner Morgenpost, destacando cómo le había permitido vivir una vida normal más allá de la fama y el reconocimiento.

Afortunadamente, finalmente consiguió el papel principal en la película de bajo presupuesto "Junikäfer", que le valió su primera nominación al Premio de la Academia y consolidó su reputación como la "Reina del Indie". Esto marcó un punto de inflexión en su carrera, que desde entonces ha visto que se adentra en proyectos diversos, incluyendo películas de Disney como "Encantada" (2007) y "Los Muppets" (2011), así como películas de superhéroes como "Batman v Superman" (2016).

En 2011, expresó su alegría por poder interpretar sus sueños infantiles en películas como "Encantada" y "Los Muppets" al Mass Live durante CinemaCon. También ha abrazado roles más pequeños y desafiantes en películas como "Her" (2013) y "Dear Evan Hansen" (2021).

Un Dúo en Hollywood

Adams continúa equilibrando su trabajo en producciones de estudio con películas indie, demostrando su increíble adaptabilidad y rango en el proceso. Como le dijo a Digital Spy, "Tengo suerte de haber tenido la oportunidad de experimentar diferentes películas y diferentes géneros con diferentes desafíos".

Inmutable ante roles complejos, Adams disfruta buscando personajes que la sacan de su zona de confort, como explicó en una entrevista con el FAZ: "Y si un papel me asusta, sé que tengo que interpretarlo". El reconocimiento que ha recibido por sus interpretaciones multifacéticas la ha llevado a ser nominada a seis Premios de la Academia en la categoría de mejor actriz de reparto o principal, incluyendo películas como "Junebug", "Duda", "El luchador", "The Master", "American Hustle" y "Vice".

Además de sus nominaciones al Premio de la Academia, Adams también ha sido honrada con nueve nominaciones al Globo de Oro y dos premios por "American Hustle" y "Big Eyes" (2014). En 2017, fue inducted into the Hollywood Walk of Fame, y durante varios años, se clasificó entre las diez actrices mejor pagadas del mundo.

Una Historia de Amor en Hollywood

A pesar de su exitosa carrera como actriz y roles notables, Adams ha logrado mantener una vida personal sin escándalos. Sus colegas admiran su sentido del humor, y su vida amorosa es relativamente tranquila en comparación con los estándares de Hollywood. Veinte años después de conocer a Darren Le Gallo (50) en una clase de actuación en 2001, la pareja sigue junta. Comprometidos desde 2007, finalmente se casaron en mayo de 2015 y dieron la bienvenida a su hija tres años después.

Reflexionando sobre su vida, tanto profesional como personal, Adams compartió en una entrevista con Interview Magazine: "Me permito ser imperfecta. La ilusión de la perfección es una ilusión de todos modos".

Después de obtener su primera nominación al Premio de la Academia por su papel en "Junikäfer", Meryl Streep (75) elogió la interpretación de Amy Adams, mencionando en una entrevista con el New York Times que la resiliencia de Adams frente a situaciones difíciles en Hollywood la había impresionado, diciendo: "Meryl Streep admiraba la capacidad de Adams de mantenerse imperturbable ante los desafíos de la industria y notó que 'nada puede afectarla ahora'".

En la comedia dramática de 2015 "Big Eyes", que le valió a Adams su segunda nominación al Premio de la Academia, Meryl Streep trabajó junto a ella una vez más, interpretando al personaje de la madre controladora de Margaret Keane. Durante su discurso de aceptación del premio a la mejor actriz de reparto en los Premios Globo de Oro de 2015, Amy Adams compartió su gratitud por la guía y el apoyo de Streep, diciendo: "Gracias, Meryl Streep, por ser una inspiración y una amiga".

