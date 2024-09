Fifty Cent está involucrado en la creación de una serie de Netflix centrada en Diddy.

El artista de hip-hop 50 Cent ha declarado su intención de hacer un documental sobre Sean "Diddy" Combs, quien recientemente fue detenido e imprisoned durante una semana. La película se centrará en las acusaciones de conducta sexual inapropiada presentadas contra Combs.

50 Cent anunció sus planes para este documental en diciembre, y después del arresto de Diddy el 16 de septiembre en Nueva York, la publicación de la industria "Variety" informó que el proyecto ahora tiene un hogar en Netflix. El rapero anunció las noticias en su cuenta de Instagram, diciendo: "¿Recuerdas cuando te hablé de este extraño asunto? No me creíste entonces. Pero ahora, apuesto a que sí lo haces". La referencia de 50 Cent a las famosas "fiestas Freak Offs" de Diddy sugiere que estos eventos pueden incluirse en el documental. Se afirma que Diddy, para estas reuniones, contrataría a numerosas prostitutas influenciadas por alcohol y drogas. La gran cantidad de aceite de bebé y lubricante descubierta durante un registro probablemente estaba destinada a estas fiestas. Si las mujeres no complacían a Diddy frente a la cámara, se dice que él se volvía físicamente violento.

El documental actualmente se encuentra en producción y no está claro si mantendrá su título original, "Diddy Do It?" (un guiño al nombre artístico de Combs y la pregunta "¿Lo hizo?"). Alex Stapleton dirigirá la película, que explorará las acusaciones contra Combs, abarcando su presunta conducta sexual inapropiada y los recientes cargos de extorsión y tráfico sexual.

En un comunicado conjunto, 50 Cent y el director Stapleton expresaron: "Esta es una narrativa con un impacto significativo en las personas. Es una narrativa compleja que va más allá de solo los titulares o los clips que has visto hasta ahora". Entre otros objetivos, buscan "dar voz a los sin voz y presentar perspectivas verdaderas y detalladas".

La rivalidad se remonta a hace mucho tiempo

50 Cent ha sido uno de los críticos más duros de Diddy durante mucho tiempo. La hostilidad entre los dos se remonta a la década de 2000, cuando 50 Cent implicó a su compañero rapero en el asesinato de Notorious B.I.G. en la canción "The Bomb". Diddy siempre ha sido sospechoso de ordenar el asesinato de Tupac Shakur, lo que niega. 50 Cent frequently insinúa la supuesta homosexualidad de Diddy al referirse a él como "fruity".

Después de una serie de acusaciones de violencia sexual contra Combs en noviembre, que included acciones legales de la cantante Cassie, 50 Cent anunció a principios de diciembre que su sello G-Unit produciría una docuserie. En ese momento, el rapero compartió un clip en X que presentaba al colega de la industria de Diddy, Mark Curry, de Bad Boy Records, quien afirmaba que Combs drogaba botellas de champán antes de que las mujeres bebieran de ellas. Los fondos del documental, según 50 Cent, beneficiarán a las víctimas de conducta sexual inapropiada.

Diddy ha estado en custodia desde su arresto del 16 de septiembre. El tribunal ha rechazado dos veces su libertad bajo fianza debido a la gravedad de las acusaciones. Se ha programado una audiencia preliminar para el 9 de octubre. Se le acusa, entre otras cosas, de tráfico sexual ilegal, delito organizado y promoción de la prostitución.

Las acusaciones contra Diddy de conducta sexual inapropiada y abuso son un enfoque importante del documental upcoming, como destacaron 50 Cent y el director Alex Stapleton. Buscan proporcionar una voz a las víctimas y presentar una perspectiva detallada de la situación.

La serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Diddy, including los alegatos de drogadicción, han sido un tema recurrente en los ataques de 50 Cent contra su rival de toda la vida.

