Fiesta en vez de declaración: Taylor Swift aparece de nuevo

¿Dónde está Taylor Swift? Después de la cancelación de sus conciertos en Viena y días de silencio en las redes sociales, los Swifties no son los únicos que se preguntan. Ahora, la megastar ha sido vista en Londres en una fiesta de un club privado.

Todos los tres conciertos vendidos de Taylor Swift en Viena fueron cancelados debido a un posible ataque. Los Swifties devastados inundaron la capital austriaca durante días, consolándose entre ellos cantando canciones de Swift y intercambiando pulseras de amistad. Esperaban ansiosamente una respuesta de su ídolo en las redes sociales, pero Swift ha remained silent on Instagram and other platforms.

Este comportamiento inusual de la cantante de 34 años ha llevado a especulaciones salvajes. ¿Estaba Swift, que ha temido durante mucho tiempo los ataques terroristas en sus conciertos, tan mentalmente afectada que se escondió? ¿Voló secretamente de vuelta a EE. UU. para ser consolada por su novio de la NFL Travis Kelce?

Los fans de Swift pueden suspirar aliviados ahora: Taylor Swift ha sido vista y parece estar bien. La cantante fue fotografiada por paparazzi saliendo del exclusivo club privado "Annabel's" en Londres el 13 de agosto. Según el portal de celebridades "DeuxMoi", Swift lanzó una fiesta allí para su equipo, agradeciendo a sus coristas y bailarines que la apoyan en su gira "The Eras".

Para esta ocasión, Swift se vistió con un atuendo a cuadros rojos, verdes y blancos de la colección otoño-invierno 2024/25 de Vivienne Westwood.

Muchos comentaristas de Instagram de "DeuxMoi" se sorprenden y se sienten algo molestos de que Swift esté haciendo fiesta sin comentar los conciertos cancelados en Viena. "Parece que está haciendo de todo - excepto hablar sobre Viena" o "Lanza una fiesta pero no dice nada sobre los conciertos cancelados. No está bien" son dos de muchos comentarios confundidos.

Crítica al silencio de Swift

Muchos Swifties aún defienden a su estrella, especulando que la cantante podría no haber sido autorizada para hablar. Los críticos no están de acuerdo, sin embargo. "Aquellos que dicen que 'no puede hablar' parecen haber olvidado el concierto de Ariana en 2017, donde sí sucedió... en menos de 24 horas, ella se comunicó con sus fans. La simpatía no tiene nada que ver con una declaración, no pone en peligro a nadie y no echa leña al fuego. El hecho de que permanezca en silencio sobre esto no está bien. Todos necesitáis dejar de defenderlo todo ciegamente", escribe un seguidor de "DeuxMoi", refiriéndose a la explosión de la Arena de Mánchester en 2017 durante un concierto de Ariana Grande.

El 22 de mayo de 2017, un extremista islámico detonó una bomba en el foyer de la Arena de Mánchester, matando a 22 jóvenes fans de la cantante estadounidense y a sí mismo. Horas después de que terminara el concierto, Ariana Grande publicó en las redes sociales: "Mi corazón está roto. Lo siento mucho. No tengo palabras". El 26 de mayo de 2017, anunció el concierto benéfico "One Love Manchester" para las víctimas, que tuvo lugar el 4 de junio de 2017. Junto a Grande, otros artistas que actuaron fueron Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Take That y Robbie Williams.

La ausencia de Taylor Swift al no abordar los conciertos cancelados en Viena ha llevado a algunos fans a comparar su situación con la de Ariana Grande después de la explosión de la Arena de Mánchester. A pesar de la crítica, Swift continuó sus celebraciones en Londres

