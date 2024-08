- Fiesta de cumpleaños en el histórico tren especial de la S-Bahn

Las celebraciones del 100º aniversario del S-Bahn de Berlín comenzaron con un viaje en un tren histórico en la ruta entre la actual estación de Berlin Nordbahnhof y Bernau. Los vagones de 86 y 96 años de antigüedad fueron renovados extensivamente por la Asociación de S-Bahn Histórica para cumplir con los últimos estándares de seguridad y obtener un permiso de circulación en la red del S-Bahn de Berlín.

Muchos curiosos esperaban el tren en Bernau y aprovecharon la oportunidad para tomar fotos. El 8 de agosto de 1924, el primer tren eléctrico comenzó a operar en la ruta histórica entre la antigua estación de Vorortbahnhof de Stettin y la ciudad de Brandeburgo de Bernau.

Evers lo llama "un hito para el desarrollo de Berlín"

El día se considera el nacimiento del S-Bahn de la capital, aunque hubo intentos anteriores con trenes eléctricos y incluso una primera operación regular al comienzo del siglo. Sin embargo, el concepto de tren de cuarto y el tráfico de horarios solo comenzaron más tarde.

"Esto fue un hito para el desarrollo de Berlín, el desarrollo de nuestra metrópolis", dijo el senador de Finanzas de Berlín, Stefan Evers (CDU). La ruta también es un elemento importante para conectarse con el vecino Brandeburgo.

El cumpleaños se celebrará durante los próximos cuatro días con más viajes especiales históricos, numerosas exposiciones temáticas y un programa musical enmarcado. El rapero de Berlín, Romano, ha contribuido con una canción de cumpleaños para la empresa de transporte público.

Hay muchos puntos del programa en diferentes estaciones de toda la ciudad. Por ejemplo, el Museo Alemán de la Tecnología muestra una exposición especial sobre los beginnings del S-Bahn, que incluye uno de los vagones de S-Bahn más antiguos conservados de 1924.

El S-Bahn de Berlín, con su conexión norte-sur, ferrocarril urbano y ferrocarril circular, junto con las ofertas de la empresa de transporte de Berlín (BVG), forma la columna vertebral del transporte público de Berlín. De media, 1,5 millones de personas lo utilizan cada día laborable para viajar por Berlín y Brandeburgo.

16 líneas circulan por la red de S-Bahn de aproximadamente 340 kilómetros de longitud, de los cuales 257 kilómetros están en Berlín y 83 kilómetros en Brandeburgo. La entrada y salida son posibles en 168 estaciones de S-Bahn, de las cuales 132 están en Berlín.

"Por supuesto, todos deseamos que este S-Bahn siga desarrollándose", dijo André Stahl (Izquierda), alcalde de Bernau, en la celebración en la ciudad vecina de Berlín. Esto incluye un horario estable, más capacidades y un intervalo de diez minutos a Bernau. "Ese es un deseo que muchas personas aquí en esta región tienen, que tenemos en Bernau".

El director del S-Bahn, Peter Buchner, recently noted that there is still much potential in the expansion of infrastructure. "Not all tracks were rebuilt to double tracks after the Second World War and also after reunification," he said in the "Tagesspiegel" on the occasion of the 100th birthday of the S-Bahn. "That causes us problems today." Less was also restored regarding the power supply and parking tracks.

Sin embargo, Buchner sees the company well-positioned today. "We have significantly expanded our offer for our passengers last year." Longer trains run in denser intervals. "We can offer up to 6,700 more seats per hour in peak times." Instead of six, seven trains now run on the city railway within 20 minutes. "Our offer is much better today."

On the actual birthday of the Berlin S-Bahn, which falls on August 8, a historic train ride will take place, recreating the initial journey from 1924 on Sunday. Many residents and visitors looking to celebrate this significant milestone are encouraged to join the festivities on this special Sunday.

Lea también: