33 Centímetros, Aproximadamente, Es el Tamaño del Pene Erecto No Oficialmente Verificado Más Grande del Mundo, que Pertenece al Individual Jonah Falcon. Aún No Ha Conseguido un Reconocimiento Oficial de los Récords Mundiales Guinness. Por Lo General, el Pene Promedio Mide Alrededor de 13.12 Centímetros. En General, las Mujeres Muestran Poco Interés en Tales Estadísticas, Según Encuestas Consistentes. Por el Contrario, los Hombres a menudo Prestan Atención al Tamaño de su Propio Pene. Si un Pene Parece Más Grande de Repente, Suele Notarse. Muchos Hombres Han Informado de Tal Ocurencia, con Mayor Frecuencia durante el Tiempo Cálido.

En 2018, la Periodista Tracy Moore Coincidió el Término "Fenómeno del Pene de Verano" en la Ahora Desaparecida "MEL Magazine": "El Pene de Verano es un Fenómeno Elusivo que Varía con las Estaciones. Ningún Ejercicio o Comida Puede Ampliarlo". Es un Aumento Temporal del Tamaño del Pene debido al Calor, Possiblemente Haciéndolo Más Grande en Verano que en Invierno, que Tende a "Encogerse". ¿Es Esto un Mito o Hay Verdad en las Variaciones Estacionales?

Urólogo sobre el Pene de Verano: "No Mejora la Potencia"

Se Estableció Contacto con el Doctor Axel Merseburger, Director de la Clínica de Urología del Hospital Universitario de Lübeck y Portavoz de la Sociedad Alemana de Urología. Merseburger Afirma que el Fenómeno del Pene de Verano Existe, pero Raramente Hace que los Pacientes Busquen Atención Médica ya que No Se Considera una Patología. "En el Calor, Muchas Cosas se Expanden. Inclusive un iPhone se Expande, aunque en una Cantidad Mínima", Explica. "En el Pene, el Calor Causa que los Vasos Sanguíneos se Dilaten, Permitiendo que Entre Más Sangre, Incluido al Corpus Spongiosum".

Durante el Verano, entonces, el Pene se Hincha, No Crecce, Ni hasta Tamaños Récord ni de Manera Permanente. "Es Similar al Principio de una Erección, Haciendo que el Pene Parezca Más Grande", Dice Merseburger. "Pero los Hombres No Ganan Penes Más Grandes. Cuando está Erecto, Sigue siendo el Mismo Tamaño que en Invierno". En Consecuencia, el Pene de Verano Solo Afecta a los Penes "Flácidos". Y Tampoco Mejora el Rendimiento Sexual de un Hombre. "No Aumenta la Potencia, pero Tampoco le Hace Daño", Dice Merseburger.

El Contrario—el "Retirado" Pene de Invierno

El Contrario del Pene de Verano? En el Tiempo Frío, los Vasos Sanguíneos y el Corpus Spongiosum se Contraen, Creando la Impresión de un Pene Más Pequeño. "Lo has Experimentado en una Sauna", Agrega el Urólogo. "Si Saltas a Agua Helada Después de una Sesión en la Sauna, Puedes Experimentar los Efectos de Verano-Invierno de Forma Secuencial".

