Fetterman rechaza la etiqueta de progresista, mientras la izquierda le ataca por su postura sobre Israel y la inmigración

Después de llamarse a sí mismo demócrata progresista durante varios años, el senador demócrata John Fetterman, de Pensilvania, renuncia a esa etiqueta, ya que ha sido atacado por el ala izquierda de su partido en los últimos meses.

"Yo me llamaría simplemente demócrata", dijo a Jake Tapper de la CNN a principios de este mes. "Y creo que estoy en el lado correcto de las cuestiones, ya sea siendo muy pro-aborto, tal vez que creo que es ser pro-sindicato, y si creo que es pro-Israel también".

Los comentarios de Fetterman llegan cuando se ha enfrentado a los ataques del ala izquierda de su partido por su retórica pro-Israel en medio de la guerra del país con Hamás y su apoyo a las negociaciones sobre inmigración en el Senado que los progresistas han rechazado.

Aunque recientemente ha señalado en X que hubo momentos durante su campaña de 2022 en los que dijo "solo soy un demócrata" y no un progresista, se adueñó del título cuando se presentó a vicegobernador de Pensilvania en 2018.

"La retórica progresista es genial, pero los resultados progresistas son 100", tuiteó durante esa campaña, pidiendo a los donantes que contribuyeran al "impulso progresista" en otro post.

Más recientemente, en 2020, respondió en broma a las acusaciones de que la cuenta Room Rater en X es partidista, escribiendo que aunque es un "demócrata progresista", obtuvo una puntuación baja.

Fetterman le dijo a Tapper: "Hay absolutamente diferentes tipos de opiniones en el Partido Demócrata, y siempre he sido muy claro de que voy a estar en el lado correcto de lo que creo que es, y he sido muy franco en eso también."

Los comentarios se producen cuando The New York Times ha vuelto a sacar a la luz unas declaraciones que Fetterman hizo durante la campaña, en las que afirmaba a Jewish Insider en 2022: "Yo también diría respetuosamente que no soy realmente un progresista en ese sentido", en referencia a los demócratas de extrema izquierda que criticaban duramente a Israel.

El senador de Pensilvania conserva una bandera israelí y carteles de los rehenes secuestrados en las paredes de su despacho del Senado. Durante un momento viral a principios de noviembre, Fetterman ondeó una pequeña bandera israelí ante manifestantes a favor del alto el fuego mientras salía del edificio de oficinas Russell del Senado, según un vídeo publicado por los manifestantes. El vídeo no ha sido verificado de forma independiente por la CNN.

"Lo que está muy claro es que Hamás empezó todo esto, que rompió el alto el fuego y que atacó y asesinó a bebés, niños, mujeres, que atacó un concierto de música y todo lo demás", dijo Fetterman a Tapper. "Es indignante, y a partir de ahora ha quedado muy claro que a Israel le gustaría mucho que hubiera paz, pero han dejado muy claro que después del 7 de octubre eso no será posible mientras se permita la existencia de Hamás".

En otra entrevista en el programa "The View" de la cadena ABC, Fetterman reiteró que no apoya un alto el fuego entre Israel y Hamás, "principalmente porque creo que Israel tiene el derecho, pero también creo que tiene el imperativo, de destruir a Hamás". Añadió que no apoya ninguna condición adicional para la ayuda a Israel, señalando: "Creo que también es una condición tácita que hay que minimizar el sufrimiento y la muerte y el daño a los civiles".

El senador demócrata también ha dejado clara su opinión sobre el conflicto en publicaciones en las redes sociales, señalando momentos de antisemitismo, como el acoso a un restaurante de propiedad judía en Filadelfia.

"Podrían estar protestando contra Hamás. Podrían estar protestando contra la violación sistemática de mujeres y niñas israelíes por parte de Hamás o exigiendo la liberación inmediata de los rehenes que quedan", escribió. "En lugar de eso, atacaron un restaurante judío. Es patético y antisemita".

Su oposición al movimiento de alto el fuego no ha sido la única cuña entre él y los progresistas del Congreso. Fetterman ha dicho que apoya los esfuerzos bipartidistas de los negociadores del Senado para llegar a un acuerdo sobre la política de inmigración, que se ha vinculado a la ayuda a Ucrania y a la ayuda a Israel. Sin embargo, los progresistas del Capitolio sostienen que los latinos han sido excluidos de las conversaciones y que las negociaciones podrían desembocar en políticas draconianas.

"Si más o menos el tamaño de Pittsburgh está apareciendo en la frontera, si eso es lo que necesitas para decir: 'Eso está bien, eso no es realmente un problema', como progresista, entonces supongo que por eso yo no sería un progresista", dijo Fetterman a Tapper. "Pero he seguido siendo, y siempre seré, muy, muy pro-inmigración, quizás tanto como cualquiera de los presentes".

En una rueda de prensa a principios de este mes, la presidenta del Caucus Progresista, Pramila Jayapal, argumentó: "Los republicanos están optando por mantener como rehén la financiación de Ucrania a cambio de exigencias crueles e inviables en materia de política de inmigración. Los demócratas del Senado y la Casa Blanca no deben aceptar estas exigencias extremas".

El senador demócrata Bob Menéndez, de Nueva Jersey, se mostró de acuerdo, comparándolo con intentar redactar legislación sobre el derecho al voto o los derechos civiles sin hablar con los legisladores negros. Calificó la propuesta de "muerta a su llegada" si llega a convertirse en legislación.

"Cuando leí los informes anoche sobre los aborrecibles cambios en la política de inmigración que la administración Biden está considerando, pensé que había entrado en una máquina del tiempo de regreso a la era Trump", dijo Menéndez. "No podía comprender cómo un presidente demócrata, que contrarrestó vehementemente las políticas de Trump como candidato, está presentando seriamente la propuesta más trumpiana y antiinmigrante que el presidente Trump solo podría haber soñado con lograr."

Fetterman ha pedido la expulsión de Menéndez del Senado, por las acusaciones de que el demócrata de Nueva Jersey actuó como agente extranjero para el gobierno egipcio y ha aceptado sobornos. Menéndez ha mantenido que es inocente y que será exonerado de los cargos.

