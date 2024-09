- Ferviente partidario de Hertha, Reese, extiende una invitación a sus entusiastas, para que se unan a él en el parque.

Fabian Reese de Hertha BSC ha llamado la atención de sus seguidores de Instagram con una invitación para una velada en el parque. "¿Te apuntas a pasar un par de horas en el parque esta noche? Solo pasa si te apetece", escribió el de 26 años en una publicación, adjuntando una foto suya con su novia. Las mascotas de cuatro patas son bienvenidas, pero no olvides llevar tus propias bebidas y aperitivos.

Incluso el ala lesionada proporcionó un mapa que marca el punto de encuentro en el Lietzenseepark de Berlín, ubicado en el distrito de Charlottenburg. Curioso por la asistencia, Reese realizó una encuesta a sus seguidores y se sorprendió por el entusiasmo.

"¡Caramba, sois geniales!", exclamó unas horas después. Decidió no cancelar la reunión improvisada y animó a todos a cuidarse y a sus amigos. "Vamos a respetar el parque y no dejar ningún desorden. No puedo esperar y sé que va a ser una pasada".

Reese ha sido un jugador clave para Hertha desde el verano de 2023 y ha ganado rápidamente una base de fans dedicada.

Los usuarios de Instagram mostraron su apoyo a la quedada en el parque de Fabian Reese, con muchos comentando en su publicación. "Instagram es un gran lugar para empezar a promover este tipo de eventos", observó un seguidor, mientras que otro escribió: "De verdad que estoy deseando unirme a ti en el parque esta noche".

Lea también: