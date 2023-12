Ferrari recurre la sanción a Sebastian Vettel tras la protesta del piloto

Se consideró que Vettel se había reincorporado al circuito de forma insegura tras cometer un error en la vuelta 48, empujando a su rival Lewis Hamilton fuera de la pista en el proceso.

A pesar de mantener a raya al piloto de Mercedes durante el resto de la carrera y cruzar la línea de meta por delante, la penalización de tiempo hizo que Vettel acabara segundo.

"En este momento, nosotros, como equipo, estamos naturalmente decepcionados, pero sobre todo nuestros pensamientos están con Sebastian y los espectadores", dijo el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto.

"En cuanto a Seb [Vettel], no creo que pudiera haber hecho las cosas de otra manera, por lo que hemos decidido apelar la decisión de los comisarios".

La bronca de Vettel

El piloto alemán protagonizó una mini protesta tras la carrera, negándose inicialmente a subir al podio e intercambiando las pizarras con los números uno y dos que se habían colocado delante de los monoplazas de Mercedes y Ferrari.

"Creo que hemos hecho una gran carrera y la decisión de los comisarios es demasiado dura", dijo Vettel tras la carrera.

"En la curva 3, perdí el control de mi coche y tuve que irme largo por la hierba, reincorporándome en la curva 4 por delante de Lewis. No pude ver dónde estaba, ya que estaba demasiado ocupado intentando mantener mi coche en pista sin chocar y no le apreté a propósito".

"Creo que teniendo en cuenta cómo han ido las cosas este fin de semana y a pesar de que el ritmo de carrera de nuestros rivales era muy fuerte, nos merecíamos la victoria, y tengo la impresión de que muchos de los espectadores hoy aquí en el circuito están de acuerdo conmigo."

Reacción social

Sin embargo, la reacción de Vettel después de la carrera fue ridiculizada por algunos en las redes sociales, con muchos comparando sus payasadas con una rabieta infantil.

"EXACTAMENTE lo que haría mi hija Flo si no se saliera con la suya. Tiene 6 años", dijo el ex presentador de F1 Jake Humphrey.

Otros se mostraron comprensivos con el alemán y cuestionaron la decisión de los comisarios.

"¿Alguno de los comisarios ha corrido alguna vez delante en F1? No vi la carrera... ahora he visto el 'incidente'. Penalización mental", tuiteó el ex piloto de F1 Mark Webber.

Hamilton vuelve a ganar

En medio de toda la polémica, Hamilton consiguió su quinta victoria de la temporada y mantuvo el récord del 100% de su equipo. El británico lidera la clasificación de pilotos con 162 puntos, con Valtteri Bottas segundo con 133 y Vettel tercero con 100.

Tras la carrera, el británico defendió la decisión de sancionar a su rival: "En última instancia, las reglas dicen que cuando te sales tienes que volver de una manera segura y yo estaba al lado y tuve que retroceder para evitar una colisión y supongo que por eso tomaron la decisión."

